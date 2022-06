“Applausi” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Sta iniziando l’estate 2022 e finalmente dopo due anni di pandemia trascorsi in solitudine,stanno riaprendo sia i teatri che i cinema.Le nostre città sono visitate da molti turisti e finalmente anche le piazze ritornano alla vita sia con i concerti che con le manifestazioni storiche. I tanti artisti possono nuovamente essere accolti e seguiti da un pubblico, che entra con loro in relazione con il gesto più spontaneo : “L’applauso”. E’ questo il rumore gradito a chi si esibisce su quel palco ed è questo battito di mani che crea la condivisione e l’accoglienza di queste arti trasmesse sia con il canto che con la musica, ma anche con una manifestazione sportiva ed i cuori di tutti devono essere palpitanti e vivi.Nel 1995 nell’album “Il meglio “ dei Camaleonti c’era la canzone intitolata “Applausi” che vorrei ricordare proprio in questo momento .Ecco una strofa di questa canzone:

Applausi di gente intorno a me

Applausi, tu sola non ci sei

Ma dove sei? Chissà dove sei tu

In questi giorni nella piazze toscane si stanno organizzando alcuni eventi di vari pali ed anche eventi musicali. Il 22 maggio a Massa Marittima in provincia di Grosseto è stato disputato il 124° Balestro del Girifalco, che è stato vinto dal Terziere di Borgo ed il tiro della freccia con balestra è stato realizzato da Alessandro Pozzo.Il Palio vinto è stato dipinto da Filippo Grandi.

Anche Piazza del Campo a Siena si sta riappropriando del tanto amato Palio dopo due anni senza questa magica manifestazione.Con l’estrazione del 29 maggio è stata disegnata l’edizione del Palio di Siena del 2 luglio 2022 e le Contrade che correvano già di diritto sono: Valdimontone, Istrice, Leocorno e Lupa , mentre sono sono state estratte : Drago, Bruco, Chiocciola, Pantera, Civetta e Torre. Ovviamente grande entusiasmo in Piazza del Campo tra i contradaioli che dopo due anni di stop potranno riassaporare la gioia della Festa.

A Montepulciano in provincia di Siena si correrà il Bravio delle Botti nell’ultima domenica di agosto e qui le otto contrade saranno molto impegnate nei tanti appuntamenti di pranzi e cene dove finalmente i contradaioli potranno ritornare ad incontrarsi alle tante tavolate dove faranno bella mostra di sé i piatti di pici innaffiati con del buon Vino Nobile di Montepulciano. Le otto contrade sono: Gracciano, Voltaia, Cagnano, Poggiolo, Coste, Collazzi, San Donato e Talosa.Questo Palio è una corsa con una botte spinta da due spingitori per contrada ed il percorso è allestito per tutto il centro storico di Montepulciano e vince il Bravio la contrada che arriva in Piazza Grande per prima.

Sempre a Montepulciano dal 16 luglio si aprirà il sipario sul 47° Cantiere d’Arte di Montepulciano e proporrà 36 appuntamenti non solo a Montepulciano ma praticamente in tutta l’area della Valdichiana Senese, con 320 artisti. Si preannuncia un’edizione di elevato livello artistico, ma anche di profondo significato sociale e culturale, per la piena ripresa post-pandemia delle attività di spettacolo. La presentazione di questa rappresentazione si è tenuta a Roma con Direttore Artistico Mauro Montalbetti insieme alla Presidente della Fondazione, Sonia Mazzini, e, per l’Amministrazione Comunale, dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura Lucia Musso.

Questi alcuni dei tanti eventi che si terranno in Toscana con la gioia di stare finalmente insieme e riprendere le tante attività che ci sono mancate in questi anni di contagi e paura e con queste notizie spero che tante siano le persone che parteciperanno a queste feste dove sarà possibile ritrovarsi e confrontarsi per ridare vita sia alla nostra storia che alla nostra voglia di ascoltare musica ed ammirare spettacoli dove il suono più desiderato è l’applauso