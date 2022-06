Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Amiche ed Amici carissimi, ho sempre sostenuto la corresponsabilità in un amore malato e, molte Donne mi hanno chiesto “ma cosa intendi? Faccio di tutto per lui, per soddisfare ogni suo desiderio, mi privo io per offrire a lui…”, aggiungendo una sequela di frustranti esempi espressi a scopo disconoscitivo delle proprie responsabilità.

Inevitabilmente seguono manifestazioni di scoramento, tutte convergenti nella classica richiesta “cosa posso fare di più, affinché lui capisca, cresca, insomma… cambi?”.

Qui, mi autoassolvo dall’errore di rispondere ad una domanda con una domanda, ma solo per indurre ad una logica riflessione: “perché stai insieme a lui?”. Di primo acchito, la risposta è “perché lo amo”.

Soventemente si scambia per amore quell’attaccamento che nasce dall’invaghimento, sino a divenire una vera e propria dipendenza.

Dedizione assoluta, sottomissione, in alternanza a rabbia e recriminazione formano il conseguente, dicotomico, sentimento cui conferiamo impropriamente l’accezione di amore.

L’amore è gioia reciproca, non prostrazione e sopportazione. Men che meno violenza, fisica o psicologica che sia. L’errore più grave è giustificare ogni malevolenza infertaci… “lui è così, ma in fondo mi vuole bene”. Questa espressione, tanto diffusa, è l’alibi per decidere di non decidere, anziché stabilire di assumere il controllo – e dunque la responsabilità – della nostra vita, ponendoci due semplici domande: “quanto, in fondo (mi vuole bene)?” e “è questa la relazione che desidero per essere felice”?

Un altro errore è quello di scambiare per determinazione – atta a salvare il rapporto -, con l’ostinazione di voler trasformare il diavolo in angelo. Ricordiamoci che “Qualcuno” prima di noi, agì l’esatto contrario…

“Con me, lui sarà diverso” altro non è che una velleità, sostenuta da un criterio utopistico, che si traspone nella realtà di un rapporto tossico, nutrendosi golosamente di giustificazioni autosomministrate.

“Lui è il classico uomo tutto ‘sesso-droga e rock’n’roll’? Non è uno sbandato è solo che non ha ancora trovato la donna giusta, quella che gli fa mettere ‘la testa a posto’. Con me lui sarà diverso!”

“Lui vive più storie contemporaneamente, compresa quella con te? Non è un donnaiolo… è che fino ad oggi ha incontrato solo donne leggere e prive di valore, che non lo sapevano capire. Con me lui sarà diverso!”

“Lui spende soldi irresponsabilmente ed è pieno di debiti? Poverino deve pur svagarsi. È che tutto costa tanto e lo pagano poco. Lo aiuterò a saldare i creditori e ad essere più responsabile. Con me lui sarà diverso!”

“Lui detiene il primato di tutti i più dannosi vizi? È solo per compensare il vuoto che ha dentro. Con me lui sarà diverso!”

“Con me lui sarà diverso” è il mantra che recitiamo a noi stesse per giustificare… l’ingiustificabile.

Un sentimento dolce e forte al tempo stesso, che all’inizio di una storia è molto motivante e, ammettiamolo, autogratificante. Peccato che a lungo andare ne manifesti il reale potere logorante.

“Con me lui sarà diverso”, è un pensiero insito anche in molte donne che, pur non vivendo una storia violenta, sono – più o meno – moderatamente insoddisfatte del loro compagno ed implica il recondito e malcelato obiettivo di “cambiarlo”.

Volere cambiare una persona… Siamo sicure di essere nel giusto? Seppure animate dal migliore dei sentimenti, dobbiamo prendere atto che non amiamo e non rispettiamo colui che, ritenendo di amare, diviene la proiezione dei nostri desideri. Desideri che, se non esauditi, ci inducono alla frustrante considerazione “è un bastardo che non mi ama”. In effetti, che tale uomo possa forse detenere tutte le caratteristiche –del bastardo- non ha l’obbligo di amarci. L’abbiamo conosciuto e per qualche motivo ne siamo rimaste affascinate… ma, ora, ora che abbiamo ben compreso non essere il tipo di persona che desideriamo al nostro fianco, perché – ci ostiniamo nel volerlo “redimere” a tutti i costi anziché lasciarlo al suo destino? Perché inseguire un uomo ed un rapporto che mostrano chiaramente i segnali di rivelarsi, nella più rosea delle ipotesi, inappaganti, o – in casi pericolosi – ad alto potenziale di lacerazione sino all’autodistruzione?

Credo che amare significhi accettare l’altro per quello che è. Purtroppo la tendenza è, viceversa, scambiare per amore i prodromi, ossia l’attrazione e l’innamoramento. Un atteggiamento mentale che, più o meno consciamente, ma con superficialità ed incoerenza, esprime “ti amo, ma… per amore mio, devi cambiare”!! Perdonatemi se non mi esimo dall’esprimere un’opinione con annessa una domanda provocatoria: “pretenziosa la Signora, ma con quale diritto si arroga tale richiesta?”.

Ben diverso, legittimo e costruttivo è instaurare, in fase conoscitiva, un dialogo amorevole, scevro da accuse personali – o, nel caso, rivolte esclusivamente ai comportamenti– concentrato sulla compenetrazione delle diversità individuali, orientato alla sintonia di coppia, quella coppia che desideriamo essere in divenire.

Un abbraccio!

Daniela Cavallini