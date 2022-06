Concerti: International Nora Jazz Festival

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

XIII e d i z i o n e, Pula, Teatro antico di Nora, 30 luglio – 4 agosto – 6 agosto – 11 agosto 2022 (ore 21.30)

con

SONA JOBARTEH (GAMBIA), 30 LUGLIO

SIMONA MOLINARI (ITALIA) 4 AGOSTO

CHINA MOSES (USA), 6 AGOSTO

CRISTINA BRANCO (PORTOGALLO), 11 AGOSTO

1 of 5

International Nora Jazz Festival edizione numero tredici, si riparte. Dal fascino e dalla bravura di quattro

straordinarie artiste: Sona Jobarteh, Simona Molinari, China Moses e Cristina Branco in arrivo da quattro

diversi angoli del mondo. E dopo anni di distanziamenti e pandemia, finalmente si ritorna a godere delle

suggestioni e della bellezza del teatro romano antico di Nora, nuovamente al centro della scena festivaliera

isolana. Dalla fine di luglio e nella prima decade di agosto, Nora e il suo meraviglioso Parco archeologico

ritornano infatti epicentro di quattro appuntamenti di livello mondiale, complice un cartellone organizzato

dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Pula, il

contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – Assessorato del

Turismo, della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura.

Una manifestazione attesa e partecipata, costantemente apprezzata non solo da una platea locale ma anche da un turismo colto

e motivato che, estate dopo estate, dimostra la sua affezione lasciandosi guidare dalle scelte di un festival che da tredici anni

porta nel sud Sardegna alcune tra le voci più potenti e significative della scena internazionale. Su il sipario sabato 30 luglio, con la

raffinatezza senza tempo di Sona Jobarteh, tra le musiciste africane più originali degli ultimi anni e sensibilissima interprete

della kora, l’arpa africana a ventuno corde molto diffusa nei paesi dell’Africa centro–occidentale. Giovedì 4 agosto, dopo quasi

nove anni di assenza dai riflettori, l’atteso ritorno di Simona Molinari, pluripremiata e acclamata artista nei teatri e nei jazz

club più importanti del mondo. Sabato 6 agosto, spazio alla voce penetrante di China Moses, brillante artista soul&jazz in grado

di swingare coi più grandi musicisti della scena e, grande chiusura, infine, giovedì 11 agosto, con Cristina Branco, una delle più

influenti artiste portoghesi degli ultimi decenni.

norajazz.it

norajazz.it

OSPITALITÁ

Durante i giorni del festival, nel sito del teatro antico di Nora, non solo un parterre di artiste di fama ma anche una suggestiva

narrazione del territorio da vivere tra visite nel Parco archeologico, escursioni nella laguna e assaggi di prodotti locali (in

collaborazione con l’associazione non profit Touring Club). In concomitanza dei concerti serali, sarà infatti possibile godere di

una vetrina che si affaccia in un contesto storico e naturale di straordinaria suggestione, con gli itinerari che aprono all’incanto

dei nuovi mosaici fronte mare, e gli assaggi gustosi del Nora Jazz Wine e Gourmet Cuisine proposti nella terrazza. Per i palati più

raffinati, inoltre, da non perdere una sosta nell’attiguo ristorante Fradis Minoris recentemente premiato con due stelle Michelin

e una visita a uno dei tanti resort della zona, dal Sant’Efis Hotel circondato da uno spettacolare giardino mediterraneo, all’Hotel

Baia di Nora, all’Hotel Is Molas con le nuove ville disegnate dall’archistar Massimiliano Fuksas.

IL LABORATORIO

Novità per il Nora Jazz Festival che, quest’anno, per la prima volta realizza una prestigiosa collaborazione col Conservatorio

di Cagliari e la pianista internazionale Gloria Campaner. È infatti dedicato ai giovani studenti del Conservatorio il laboratorio in

programma il 26 luglio intitolato “C#/ SeeSharp – La palestra delle emozioni” tenuto dalla pianista concertista veneta, assieme

alla musicista e docente del Conservatorio di Cagliari Francesca Corrias e alla communication manager e insegnante di yoga

Camilla Pusateri. Un laboratorio teorico-pratico nato da un’intuizione di Gloria Campaner che da anni lavora su quella dimensione

particolare che si trova a metà fra la gioia dell’arte e la pressione emotiva della disciplina e della performance.

norajazz.it

IL CALENDARIO DEI CONCERTI

Sabato 30 luglio

Sona Jobarteh

Tra le musiciste africane più originali degli ultimi anni, Sona Jobarteh è una sensibilissima

interprete della kora, l’arpa africana a ventuno corde molto diffusa nei paesi dell’Africa

centro–occidentale. Nata nel 1983 a Londra, in una delle cinque principali famiglie “Griot”,

Sona è diventata la prima donna a utilizzare questo strumento professionalmente,

rompendo una tradizione maschile che risale a oltre sette secoli fa. Ha studiato

violoncello, arpa e pianoforte al Royal College of Music e ha collaborato come cantante,

chitarrista e interprete della kora con importanti artisti internazionali ritagliandosi

uno spazio personale caratterizzato da una vera e propria sperimentazione artistica.

Famosa per la sua abilità di strumentista, la voce distinta e la grazia sul palco, Sona ha

rapidamente raggiunto il successo internazionale dopo l’uscita del suo acclamato album

“Fasiya” (Heritage) nel 2011. L’ultimo disco, “Gambia”, dedicato alla sua amatissima

terra di origine, prosegue l’evoluzione del suo stile: una miscela irresistibile di musica

tradizionale, blues e afropop.

Sona Jobarteh: kora, voce

Eric Appapoulay: chitarra acustica

Andi Mclean: basso

Westley Joseph: batteria

Mammadou Sarr: percussioni

Giovedì 4 agosto

Simona Molinari

Dopo quasi nove anni di assenza dalle scene, Simona Molinari torna a esibirsi dal vivo

con un nuovo lavoro discografico intitolato “Petali” (BMG). Un album che segna un

passaggio artistico molto importante nella sua carriera: il caratteristico stile jazz/

swing del passato si è trasformato in un pop elegante e più intimo. “Mi piacerebbe che

in ogni canzone possiate trovare un abbraccio – ha detto l’artista in occasione dell’uscita

del nuovo album -, una mano pronta a prendere la vostra, per fare insieme un tratto di

strada”. Pluripremiata e acclamata nei teatri e nei jazz club più importanti del mondo,

Simona Molinari ha duettato con artisti di fama mondiale tra i quali Al Jarreau, Gilberto

Gil, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni. “Quello con Ornella Vanoni è stato un incontro speciale:

è una donna iconica, pronta a cambiare e sempre al servizio della musica. Credo mi abbia

influenzata, la sua passione è contagiosa. I veri grandi sono sempre umili”.

Simona Molinari: voce

Claudio Filippini: pianoforte

Fabio Colella: batteria

Nicola di Camillo: basso

Egidio Marchitelli: chitarra

norajazz.it

Sabato 6 agosto

China Moses

China Moses è un’artista soul&jazz molto dinamica, con una voce penetrante, un ritmo

possente e una personalità ad alta tensione emotiva. La sua carriera intreccia sia le

performance come cantante, sia quelle di presentatrice per importanti show e media

televisivi (MTV France TSF Jazz Radio). I suoi album portano la firma di artisti del calibro

di Guru, DJ Mehdi, Karriem Riggins, Meshell Ndegeocello, Anthony Marshall e Bob Power.

È un’artista rara, capace di swingare coi più grandi musicisti e incantare la platea col

suo patrimonio R&B. Dopo aver attraversato il “Great American Songbook”, adesso si

permette di giocare con i testi delle sue canzoni e infondere profondità a ogni nota.

Attorniata da un gruppo di musicisti proveniente da generi differenti, China Moses

è pronta a reinventare gli archetipi della voce jazz femminile verso una nuova era,

portando gli ascoltatori in un universo tutto suo.

China Moses: voce

Vincent Charrue: piano/tastiere

Josiah Woodson: chitarra/tromba

Davy Honnet: batteria

Gabe Durand: basso

Giovedì 11 agosto

Cristina Branco

Con 17 album pubblicati e centinaia di concerti in tutto il mondo, Cristina Branco è una

delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni. Cresciuta nelle case del

fado di Lisbona, con la sua voce mescola l’emozione della saudade portoghese alla

musica contemporanea, miscelando sapientemente tradizione e innovazione. Come

molte giovani dopo la rivoluzione del 1974, Cristina non pensava di essere predestinata

a questa musica: era interessata al folk, al jazz, al blues, alla bossa nova ma non al fado,

che considerava un genere di un’altra generazione. L’incontro con la musica di Amália

Rodrigues ha però lasciato il segno, facendole scoprire tutte le emozioni che il fado

suscita e le forti connessioni che genera tra voce, poesia e musica. Quasi per gioco

inizia a cantare mentre studia per diventare giornalista e piano piano inizia a prendere

seriamente la sua vocazione. Oggi, dopo circa 25 anni di carriera, Cristina Branco si

mostra esattamente così com’è: una donna vera, passionale, libera e genuina. Il fado

sempre presente, come una parte di sé.

Cristina Branco: voce

Bernardo Couto: chitarra portoghese

Bernardo Moreira: contrabbasso

Luís Figueiredo: piano

Egidio Marchitelli: chitarra

norajazz.it

inFo PrograMMa e BiglieTTi:

WWW.noraJaZZ.iT

Pro loco Pula

prolocopula.com

casa Frau – uff. inf. Turistiche Piazza del Popolo, Pula

Tel. + 39 349 167 9288

circuiTo BoX oFFice sardegna

boxoffi cesardegna.it

Viale regina Margherita 43 – cagliari

Tel. +39.070.657428

inFoPoinT VisiT Pula

visitpula.info

corso Vittorio emanuele 28/a – Pula

Tel. +39.070.92440332

PreZZi:

Prezzo biglietto: 25 euro (posto unico in platea, compreso diritto di prevendita)

sconto soci Touring club: 23 euro (compreso diritti di prevendita)

sconto residenti: 20 euro (compreso diritto di prevendita)

abbonamento 4 concerti: 80 euro (compreso diritto di prevendita)

serViZio Bus naVeTTa e serViZio disaBili

da cagliari Piazza giovanni XXiii (Fronte palazzo Telecom)

a Pula Teatro romano di nora

Partenza ore 19:30 da piazza giovanni XXiii

Prenotazioni Tel +39.070.657428

(servizio disabili esclusivamente su prenotazione Tel +39.070.657428)

Turismo, Promozione Territorio,

Sport e Spettacolo

FONDAZIONE PULA

CULTURA DIFFUSAedizione numero tredici, si riparte. Dal fascino e dalla bravura di quattro

straordinarie artiste: Sona Jobarteh, Simona Molinari, China Moses e Cristina Branco in arrivo da quattro

diversi angoli del mondo. E dopo anni di distanziamenti e pandemia, finalmente si ritorna a godere delle

suggestioni e della bellezza del teatro romano antico di Nora, nuovamente al centro della scena festivaliera

isolana. Dalla fine di luglio e nella prima decade di agosto, Nora e il suo meraviglioso Parco archeologico

ritornano infatti epicentro di quattro appuntamenti di livello mondiale, complice un cartellone organizzato

dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Pula, il

contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – Assessorato del

Turismo, della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura.

Una manifestazione attesa e partecipata, costantemente apprezzata non solo da una platea locale ma anche da un turismo colto

e motivato che, estate dopo estate, dimostra la sua affezione lasciandosi guidare dalle scelte di un festival che da tredici anni

porta nel sud Sardegna alcune tra le voci più potenti e significative della scena internazionale. Su il sipario sabato 30 luglio, con la

raffinatezza senza tempo di Sona Jobarteh, tra le musiciste africane più originali degli ultimi anni e sensibilissima interprete

della kora, l’arpa africana a ventuno corde molto diffusa nei paesi dell’Africa centro–occidentale. Giovedì 4 agosto, dopo quasi

nove anni di assenza dai riflettori, l’atteso ritorno di Simona Molinari, pluripremiata e acclamata artista nei teatri e nei jazz

club più importanti del mondo. Sabato 6 agosto, spazio alla voce penetrante di China Moses, brillante artista soul&jazz in grado

di swingare coi più grandi musicisti della scena e, grande chiusura, infine, giovedì 11 agosto, con Cristina Branco, una delle più

influenti artiste portoghesi degli ultimi decenni.

norajazz.it

norajazz.it

OSPITALITÁ

Durante i giorni del festival, nel sito del teatro antico di Nora, non solo un parterre di artiste di fama ma anche una suggestiva

narrazione del territorio da vivere tra visite nel Parco archeologico, escursioni nella laguna e assaggi di prodotti locali (in

collaborazione con l’associazione non profit Touring Club). In concomitanza dei concerti serali, sarà infatti possibile godere di

una vetrina che si affaccia in un contesto storico e naturale di straordinaria suggestione, con gli itinerari che aprono all’incanto

dei nuovi mosaici fronte mare, e gli assaggi gustosi del Nora Jazz Wine e Gourmet Cuisine proposti nella terrazza. Per i palati più

raffinati, inoltre, da non perdere una sosta nell’attiguo ristorante Fradis Minoris recentemente premiato con due stelle Michelin

e una visita a uno dei tanti resort della zona, dal Sant’Efis Hotel circondato da uno spettacolare giardino mediterraneo, all’Hotel

Baia di Nora, all’Hotel Is Molas con le nuove ville disegnate dall’archistar Massimiliano Fuksas.

IL LABORATORIO

Novità per il Nora Jazz Festival che, quest’anno, per la prima volta realizza una prestigiosa collaborazione col Conservatorio

di Cagliari e la pianista internazionale Gloria Campaner. È infatti dedicato ai giovani studenti del Conservatorio il laboratorio in

programma il 26 luglio intitolato “C#/ SeeSharp – La palestra delle emozioni” tenuto dalla pianista concertista veneta, assieme

alla musicista e docente del Conservatorio di Cagliari Francesca Corrias e alla communication manager e insegnante di yoga

Camilla Pusateri. Un laboratorio teorico-pratico nato da un’intuizione di Gloria Campaner che da anni lavora su quella dimensione

particolare che si trova a metà fra la gioia dell’arte e la pressione emotiva della disciplina e della performance.

norajazz.it

IL CALENDARIO DEI CONCERTI

Sabato 30 luglio

Sona Jobarteh

Tra le musiciste africane più originali degli ultimi anni, Sona Jobarteh è una sensibilissima

interprete della kora, l’arpa africana a ventuno corde molto diffusa nei paesi dell’Africa

centro–occidentale. Nata nel 1983 a Londra, in una delle cinque principali famiglie “Griot”,

Sona è diventata la prima donna a utilizzare questo strumento professionalmente,

rompendo una tradizione maschile che risale a oltre sette secoli fa. Ha studiato

violoncello, arpa e pianoforte al Royal College of Music e ha collaborato come cantante,

chitarrista e interprete della kora con importanti artisti internazionali ritagliandosi

uno spazio personale caratterizzato da una vera e propria sperimentazione artistica.

Famosa per la sua abilità di strumentista, la voce distinta e la grazia sul palco, Sona ha

rapidamente raggiunto il successo internazionale dopo l’uscita del suo acclamato album

“Fasiya” (Heritage) nel 2011. L’ultimo disco, “Gambia”, dedicato alla sua amatissima

terra di origine, prosegue l’evoluzione del suo stile: una miscela irresistibile di musica

tradizionale, blues e afropop.

Sona Jobarteh: kora, voce

Eric Appapoulay: chitarra acustica

Andi Mclean: basso

Westley Joseph: batteria

Mammadou Sarr: percussioni

Giovedì 4 agosto

Simona Molinari

Dopo quasi nove anni di assenza dalle scene, Simona Molinari torna a esibirsi dal vivo

con un nuovo lavoro discografico intitolato “Petali” (BMG). Un album che segna un

passaggio artistico molto importante nella sua carriera: il caratteristico stile jazz/

swing del passato si è trasformato in un pop elegante e più intimo. “Mi piacerebbe che

in ogni canzone possiate trovare un abbraccio – ha detto l’artista in occasione dell’uscita

del nuovo album -, una mano pronta a prendere la vostra, per fare insieme un tratto di

strada”. Pluripremiata e acclamata nei teatri e nei jazz club più importanti del mondo,

Simona Molinari ha duettato con artisti di fama mondiale tra i quali Al Jarreau, Gilberto

Gil, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni. “Quello con Ornella Vanoni è stato un incontro speciale:

è una donna iconica, pronta a cambiare e sempre al servizio della musica. Credo mi abbia

influenzata, la sua passione è contagiosa. I veri grandi sono sempre umili”.

Simona Molinari: voce

Claudio Filippini: pianoforte

Fabio Colella: batteria

Nicola di Camillo: basso

Egidio Marchitelli: chitarra

norajazz.it

Sabato 6 agosto

China Moses

China Moses è un’artista soul&jazz molto dinamica, con una voce penetrante, un ritmo

possente e una personalità ad alta tensione emotiva. La sua carriera intreccia sia le

performance come cantante, sia quelle di presentatrice per importanti show e media

televisivi (MTV France TSF Jazz Radio). I suoi album portano la firma di artisti del calibro

di Guru, DJ Mehdi, Karriem Riggins, Meshell Ndegeocello, Anthony Marshall e Bob Power.

È un’artista rara, capace di swingare coi più grandi musicisti e incantare la platea col

suo patrimonio R&B. Dopo aver attraversato il “Great American Songbook”, adesso si

permette di giocare con i testi delle sue canzoni e infondere profondità a ogni nota.

Attorniata da un gruppo di musicisti proveniente da generi differenti, China Moses

è pronta a reinventare gli archetipi della voce jazz femminile verso una nuova era,

portando gli ascoltatori in un universo tutto suo.

China Moses: voce

Vincent Charrue: piano/tastiere

Josiah Woodson: chitarra/tromba

Davy Honnet: batteria

Gabe Durand: basso

Giovedì 11 agosto

Cristina Branco

Con 17 album pubblicati e centinaia di concerti in tutto il mondo, Cristina Branco è una

delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni. Cresciuta nelle case del

fado di Lisbona, con la sua voce mescola l’emozione della saudade portoghese alla

musica contemporanea, miscelando sapientemente tradizione e innovazione. Come

molte giovani dopo la rivoluzione del 1974, Cristina non pensava di essere predestinata

a questa musica: era interessata al folk, al jazz, al blues, alla bossa nova ma non al fado,

che considerava un genere di un’altra generazione. L’incontro con la musica di Amália

Rodrigues ha però lasciato il segno, facendole scoprire tutte le emozioni che il fado

suscita e le forti connessioni che genera tra voce, poesia e musica. Quasi per gioco

inizia a cantare mentre studia per diventare giornalista e piano piano inizia a prendere

seriamente la sua vocazione. Oggi, dopo circa 25 anni di carriera, Cristina Branco si

mostra esattamente così com’è: una donna vera, passionale, libera e genuina. Il fado

sempre presente, come una parte di sé.

Cristina Branco: voce

Bernardo Couto: chitarra portoghese

Bernardo Moreira: contrabbasso

Luís Figueiredo: piano

Egidio Marchitelli: chitarra

norajazz.it

inFo PrograMMa e BiglieTTi:

WWW.noraJaZZ.iT

Pro loco Pula

prolocopula.com

casa Frau – uff. inf. Turistiche Piazza del Popolo, Pula

Tel. + 39 349 167 9288

circuiTo BoX oFFice sardegna

boxoffi cesardegna.it

Viale regina Margherita 43 – cagliari

Tel. +39.070.657428

inFoPoinT VisiT Pula

visitpula.info

corso Vittorio emanuele 28/a – Pula

Tel. +39.070.92440332

PreZZi:

Prezzo biglietto: 25 euro (posto unico in platea, compreso diritto di prevendita)

sconto soci Touring club: 23 euro (compreso diritti di prevendita)

sconto residenti: 20 euro (compreso diritto di prevendita)

abbonamento 4 concerti: 80 euro (compreso diritto di prevendita)

serViZio Bus naVeTTa e serViZio disaBili

da cagliari Piazza giovanni XXiii (Fronte palazzo Telecom)

a Pula Teatro romano di nora

Partenza ore 19:30 da piazza giovanni XXiii

Prenotazioni Tel +39.070.657428

(servizio disabili esclusivamente su prenotazione Tel +39.070.657428)

Turismo, Promozione Territorio,

Sport e Spettacolo

FONDAZIONE PULA CULTURA DIFFUSA