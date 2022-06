Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

BANDO

La casa editrice PandiLettere indice la I edizione del Premio Letterario Internazionale Ce n’è per tutti i gusti. L’obiettivo è quello di avvicinare la letteratura a un pubblico ampio attraverso un’iniziativa editoriale bilingue interessante, simpatica e coinvolgente. Il tema dei racconti è “la colazione nelle varie parti del mondo”; invitiamo gli scrittori di tutto il mondo a narrare attraverso un racconto la loro idea di colazione.

Una colazione letteraria interessante e coinvolgente vista come l’inizio di una nuova epoca…

QUOTA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di 10 €. Estremi di versamento: IT10A0303203209010000003601

Intestatario: PandiLettere S.r.l.s

Causale: Premio Ce n’è per tutti i gusti – autore – titolo

Per partecipare occorre inviare il racconto, la ricevuta del versamento e una breve nota biografica a: laradicarlo@pandilettere.it

PREMI E RICONOSCIMENTI

Verranno selezionati 10 racconti per la realizzazione di un’antologia illustrata in versione italiana e inglese pubblicata dalla casa editrice PandiLettere.

– I classificato: 2 copie in omaggio dell’antologia (una nella versione italiana, e l’altra nella versione inglese), giudizio sul sito, intervista su una rivista online, su un blog e sul canale YouTube di PandiLettere (diffusa sui social)

– II e III classificati: 1 copia in omaggio dell’antologia a scelta tra la versione italiana e inglese, giudizio sul sito, intervista su un blog e sul canale YouTube di PandiLettere (diffusa sui social)

– IV e V classificati: intervista sul canale YouTube di PandiLettere (diffusa sui social), possibilità di acquistare l’antologia con il 30% di sconto sul prezzo di copertina di 12 €

– VI, VII, VIII, IX e X classificati: intervista sul canale YouTube di PandiLettere (diffusa sui social), possibilità di acquistare l’antologia con il 20% di sconto sul prezzo di copertina di 12 €

Inoltre i 10 scrittori selezionati saranno coinvolti in varie iniziative promozionali online e in presenza. Potranno inviare per e-mail un loro video in cui si presenteranno e racconteranno la loro idea di colazione che verrà caricato in un blog al quale rimanderanno dei Codici QR inseriti all’interno del libro.

REGOLAMENTO

La partecipazione al Premio è aperta a tutti gli scrittori di ogni età e di ogni parte del mondo. Ogni autore può partecipare con un solo racconto in lingua italiana o inglese (di massimo 35.000 caratteri spazi inclusi). Agli scrittori selezionati verrà richiesta una liberatoria per l’autorizzazione alla pubblicazione (se l’autore è minorenne la liberatoria dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci) del racconto nell’antologia e un’altra liberatoria per l’eventuale pubblicazione del video nel blog. Gli autori selezionati potranno ripubblicare il loro racconto anche in altre antologie.

Per ulteriori informazioni contattare:

Lara Di Carlo (editrice di PandiLettere)

Tel. 06 87605994

Cell. 333 2062449

laradicarlo@pandilettere.it