Per la Festa Europea della Musica 2022 protagonisti i Conservatori di Musica. Anteprima nazionale il 19 giugno alle ore 21.00 al Parco Archeologico di Selinunte in diretta streaming sul canale dell’Europa. In scena C’era un Grande Prato Rock con SiciliaPop 2022. 50 anni di POP ROCK reinterpretati dalle band dei Conservatori di Musica. Celebrazione italiana 40° Fète de la Musique

Dopo la presentazione della Festa della Musica Italiana in conferenza stampa al Ministero Italiano della Cultura, al via l’anteprima nazionale con il SICILIAPOP SELINUNTE 2022 il 19 giugno alle ore 21.00 al Parco Archeologico di Selinunte in diretta streamig sul canale dell’Europa e alla presenza di una delegazione del Parlamento Europeo. L’evento sarà ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti e 3 euro per l’ingresso al parco. Info sito www.coopculture.it. Il SICILIAPOP SELINUNTE 2022 intende rievocare e celebrare i 50 anni dalla prima Woodstock italiana PALERMOPOP che si svolse dal 1970 al 1972, in occasione della Festa Europea della Musica. L’evento che, insieme ad altre 39 città selezionate del mondo, ha altresì il privilegio di rappresentare l’Italia per i festeggiamenti dedicati ai 40 anni di “Fetè de la Musique” francese, è organizzato dalla FEMURS ( Federazione Musicale Regionale Siciliana dei Conservatori di Musica di Ribera-Agrigento, Messina e Trapani) e dal Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria in collaborazione con Commissione Europea, MIC, MUR, il Ministero e il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Napoli, Assessorato Turismo e Spettacolo e Assessorato BB.CC. e identità Siciliana della Regione Siciliana, AIPFM e con il patrocinio di SIAE RAI e distretto turistico Costa del Mito.

Al SICIIAPOP di Selinunte gemellato con evento organizzato da Roma BPA (Best Practices Award) che si terrà lo stesso giorno a Villa Pamphili per rievocare il Festival Pop svoltosi nella capitale dal 1970 al 1972, presenterà Carlo Massarini coadiuvato da Valeria Milazzo. Protagoniste le Band dei Conservatori di Musica con più di 60 musicisti impegnati in un excursus della storia del pop rock dagli anni ’70 fino ai giorni nostri in cui si darà spazio anche a brani originali composti appositamente per l’occasione. Il cast dei musicisti sarà impreziosito da illustri ospiti quali il giornalista Sergio Buonadonna, la cantante jazz Daria Biancardi con un omaggio ad Aretha Franklin e il direttore d’orchestra, produttore e pluripremiato compositore Maurizio Filardo.

Un programma musicale che attraverserà il tempo in una splendida cornice, quella del Parco Archeologico di Selinunte, che il tempo lo ha attraversato in maniera imponente e straordinaria. L’evento sarà realizzato al cospetto dei Templi e nella grande spianata del parco Archeologico alla presenza di una delegazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.