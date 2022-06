Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Oggi ho il grande onore di avere come ospite un uomo molto speciale, il Direttore dell’Istituto e scrittore educativo Horst Költze, mio amico, la cui vita privata e professionale è ricca di aspetti tanto affascinanti quanto inquietanti.

C’è molto da dire sulle sue attività e pubblicazioni, ma come è mia abitudine, lo lascerò fare al mio ospite.

MTDD: Horst, grazie per aver accettato questa intervista e per essere qui con noi oggi.

HK: Maria Teresa, grazie per il tuo invito e soprattutto per il tuo interesse per il messaggio di istruzione globale.

Hai riconosciuto l’importanza globale del messaggio educativo dei miei scritti, che devo trasmettere dalla fonte dell’intuizione ai “bambini del nuovo millennio”.

Con la tua intervista apri una sfera di influenza globale. Grazie per questo a nome dei bambini.

MTDD: Ti ringrazio. Horst, tu sei nato nel 1932 a Köslin in Pomerania, che, dalla fine della seconda guerra mondiale, appartiene alla Polonia. Sei vissuto lì fino al 1945, quando poi sei fuggito a Uetersen, una cittadina a nord-ovest di Amburgo, prima dell’invasione dell’Armata Rossa.

Che ricordi hai di quegli anni e di quegli eventi?

HK: Da ragazzo di dodici anni, non ero a conoscenza dell’effetto fatale di questo evento quando, la sera del 1 marzo 1945, mia madre e noi sette ci precipitammo tre chilometri al buio fino alla stazione ferroviaria. Ho continuato ad andare avanti, così come fanno i bambini. Quando siamo arrivati ​​a Uetersen, dopo un viaggio in treno di sei giorni, la mia anima era ancora scossa, si sentiva persa nel nulla.

MTDD: In che modo e in che misura questi eventi hanno influenzato la tua vita, carriera e pubblicazioni?

HK: L’esperienza di essere tollerato come rifugiato, senza una vera casa, potendo solo mangiare e vestirmi ed avendo solo il necessario per vivere, ha plasmato il mio atteggiamento di base nei confronti della vita: sono fondamentalmente grato per ciò che la vita mi ha dato, per tutto ciò che ho potuto fare e creare.

Nonostante tutte le esperienze dolorose, questi eventi hanno contribuito a convincermi della significatività di ESSERE LÌ [= consapevolezza della propria esistenza/di vivere la vita in piena consapevolezza]. Il filosofo esistenzialista danese Sören Kierkegaard formula questa convinzione come segue: “La vita è vissuta in avanti e intesa all’indietro”.

MTDD: Leggendo il tuo CV, soprattutto nel campo dell’istruzione, emergono innumerevoli argomenti e ruoli accademici e non accademici, da insegnante a preside, da preside a docente, a supervisore e a direttore dell’istituto.

Vuoi riassumerci le tue attività in questo settore?

HK: In tutte le mie diverse attività, funzioni, ruoli e compiti, le persone sono state al centro dei miei pensieri e delle mie azioni.

MTDD: Nel tuo autoritratto leggiamo: “Chi sono. ME STESSO! Lo sono sempre stato.”

Quanto è importante capire chi siamo e vivere la nostra vita in piena consapevolezza e in armonia con i nostri valori?

HK: La risposta dell’uomo a questa domanda fondamentale della sua esistenza, CHI È, decide quale destino si prepara.

Due millenni e mezzo fa l’oracolo di Delfi rispose alla domanda

“Qual è il compito principale dell’uomo?”:

“RICONOSCI TE STESSO!”

L’autocoscienza, la consapevolezza del proprio SÉ, è la condizione fondamentale per vivere in armonia con se stessi, per essere d’accordo con se stessi, per essere in sintonia con se stessi nel cosmo interiore, per vivere in pace con se stessi.

Tale coerenza con se stessi ha successo quando si vive secondo convinzioni che determinano uno stato d’essere coerente. Uno stato d’essere coerente si basa su valori che migliorano la vita. Tali valori creano equilibrio omeostatico nell’organismo.

L’Homo sapiens ha la possibilità di creare un tale stato dell’essere organismico e virtuale come co-creatore nel proprio cosmo interiore con la capacità di autoregolazione. Questa opzione umana primordiale stabilisce la sua libertà e la sua dignità.

La condizione di base è la conoscenza del proprio vero SÉ.

MTDD: In che misura le conoscenze scolastiche imposte dal sistema d‘istruzione interferiscono con la consapevolezza del proprio essere e ne ostacolano lo sviluppo?

HK: La conoscenza e l’apprendimento prescritti contraddicono la costituzione ontica dell’essere umano, la cui caratteristica principale è la vita in libertà. Il poeta di fama mondiale Jean Paul Sartre ha parole chiare per l’innata aspirazione alla libertà dell’uomo: “L’uomo è condannato alla libertà!”

Per giustificare ciò, nominerò alcuni dettagli di questa costituzione antropologica primaria:

Questa costituzione umana originaria è la base di una società democratica.

Questa costituzione originaria provoca la paura primordiale di ogni dittatore.

Questa costituzione umana primordiale ha portato al crollo del MURO in Germania.

E questa costituzione primordiale sta inducendo milioni di millennial cinesi a dire addio al sistema. Vivono nello stato del “Tangping”. “Tangping” significa non farsi strumento degli altri. “Per andare per la tua strada, con dignità. Anche se diventi un outsider e devi accontentarti di meno soldi”, dice la giovane cinese, che XIFAN YANG chiama Yao Feng nel suo articolo “Rivolta mentre sei sdraiato” sul settimanale DIE ZEIT del 13 aprile 2022. XIFAN YANG afferma: “I giovani non partecipano più. Si ritirano, escono, salutano il noi e si rivolgono all‘io'”.

Nel sistema scolastico tradizionale, attualmente dominato in 76 paesi dallo studio funzionalista PISA [Programme for International Student Assessment], bambini e adolescenti sono condizionati ad adattarsi per almeno dieci anni durante la fase di crescita del cervello. L’area cerebrale nella corteccia frontale per la regolazione del SÉ è impedita dal pieno sviluppo dall’apprendimento forzato. Con l’apprendimento forzato, non c’è riferimento esistenziale alla persona, al vero SÉ. Ciò ostacola lo sviluppo delle aree cerebrali necessarie per l’autogenesi.

Alla fine della scuola, i diplomati non sanno CHI SONO e cosa vogliono effettivamente.

MTDD: Nella tua home page dichiari:

“La conoscenza della scuola ha intasato il mio sistema e ha traboccato il mio cuore. Ci sono quasi annegato.”

Potresti elaborare questo concetto?

HK: Sono stato “legato” alla sedia di una scuola per ore, dovendo sentire cosa l’insegnante stava cercando di mettermi in testa. Quello che stava succedendo nel mio mondo interiore non mi interessava. Era tutto incentrato sull’argomento.

Gli insegnanti sono obbligati a trasmettere i contenuti di apprendimento prescritti in un tempo prestabilito e sono obbligati a valutare i prodotti di apprendimento degli studenti. I voti motivano e condizionano gli studenti proprio come i topi in una scatola di Skinner. I prodotti di apprendimento attesi vengono premiati con buoni voti, i prodotti di apprendimento scadenti vengono puniti con voti negativi.

Il mio cuore era guidato dalla paura di ottenere buoni voti per essere promosso al grado successivo. La mia salvezza è stata che ho lasciato il “carcere della scuola” e ho iniziato un apprendistato.

(Horst Költze: Formazione ad orientamento antropologico degli insegnanti)

MTDD: Cominciamo dando uno sguardo ad alcune delle tue pubblicazioni.

Le primi sono state

– Formazione degli insegnanti ad orientamento antropologico. (1981);

– Formazione degli insegnanti – Teoria e pratica dei diversi modelli (Ed.). (1990);

– Formazione degli insegnanti in transizione – Dal concetto di formazione tecnocratica a quella umana,

In: Ruth C. Cohn / Christina Terfurth (a cura di), Living Teaching-TCI for Schools

(1993),

– Il Diario Pedagogico – Un passo verso la formazione responsabile.

In: Almut/Hoppe/Heike Hoßfeld (a cura di),

La valutazione come processo – Dialogo tra autovalutazione e valutazione esterna. (2001)

(Horst Költze: Pedagogia dell’autogenesi)

I primi tre titoli sottolineano l’importanza della formazione degli insegnanti di orientamento antropologico.

Ci puoi descrivere, per favore, l’orientamento antropologico, la teoria dei diversi modelli di formazione degli insegnanti e il passaggio da un’educazione ‘tecnocratica’ a una ‘umana’?

HK: Inizierò con un’intuizione fondamentale del filosofo esistenzialista Sören Kierkegaard:

“L’uomo pensa in categorie diverse da quelle in cui esiste.”

Questi due modi di essere, pensare ed esistere, formano il campo bipolare di tensione dell’unità umana. L’uomo integra entrambi i modi di essere operativamente nell’atto dell’azione.

Essere insegnante si svolge in classe come una trasmissione in diretta ogni minuto in cui il pensiero si concretizza in azione.

Le azioni pedagogicamente professionali richiedono un alto grado di consapevolezza di sé e degli effetti sugli studenti.

La professionalità pedagogica si sviluppa solo quando la formazione degli insegnanti integra entrambi i modi di essere, la categoria del PENSARE e la categoria dell’AZIONE, nel processo di formazione degli insegnanti.

La base di un tale processo di professionalizzazione di orientamento antropologico è l’immagine dell’uomo ontologicamente legittimata, in cui l’uomo è inteso come SÉ. Nella formazione degli insegnanti, attraverso il confronto con se stessi, la consapevolezza del vero SÉ si sviluppa in un processo di rappresentazione consapevole.

La rirappresentazione del SÉ è la condizione fondamentale della formazione umana.

MTDD: In che misura la valutazione di terze parti influisce sulla nostra autostima e cosa si può fare al riguardo?

HK: La misura in cui gli altri giudicano la nostra autostima dipende dalla nostra consapevolezza del nostro vero SÉ. Se la coscienza del proprio SÉ è sottosviluppata, nel cosmo interiore sorge un vuoto virtuale. Le persone di riferimento dominanti e i sistemi autoritari prevalgono allora in questo vuoto.

Cosa si può fare al riguardo?

Non appena il bambino dice IO, può prendere le distanze da se stesso ed è capace di confrontarsi con il SÉ. Questo significa confrontarsi con se stessi in situazioni appropriate e promuovere la loro libertà di prendere le proprie decisioni, assumendosi la responsabilità del proprio SÉ e dei propri simili.

La giustificazione antropologica della libertà di scelta risiede nella costituzione originaria dell’uomo. Ognuno ha la possibilità di fermarsi prima di reagire. Il fondatore della logoterapia, Victor E. Frankl, ha riconosciuto:

“C’è uno spazio tra stimolo e risposta. In questo spazio abbiamo la libertà e il potere di scegliere la nostra risposta. Nella nostra risposta sta la nostra crescita e la nostra libertà”.

Questa opzione di pausa è la condizione di base dell’AUTOregolazione. L’autoregolazione ha successo non appena l’uomo ha sviluppato uno standard autonomo di valori per se stesso. Quindi è indipendente dalla valutazione di terzi.

MTDD: I lettori che fossero interessati ad acquistare le tue pubblicazioni in che modo potranno farlo?

HK: I miei libri possono essere acquistati in qualsiasi libreria locale o ordinati tramite librerie Internet.

I miei saggi, come per esempio “Lo spirito evolutivo trasforma la coscienza educativa” possono essere scaricati gratuitamente da Internet.

MTDD: Horst, le tue pubblicazioni sono numerose e gli argomenti da trattare sono tanto interessanti quanto profondi. Possiamo continuare questa entusiasmante conversazione sul mondo dell’insegnamento e dell’apprendimento nella nostra prossima intervista.

Grazie ancora per aver partecipato. È stato un onore averti come mio ospite.

HK: Maria Teresa, grazie per avermi invitato a questa intervista.

(Horst Költze: Scuola nel terremoto dell’istruzione)