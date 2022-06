la violenza sul web da parte degli adulti!di Mirko Avesani

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Cari amici, perdonate il mio appello ma oggi ho subito una minaccia che mi ha fatto temere per la mia vita. Si tratta di minaccce gravissime che da mesi sto su subendo sul social network facebook. Ma oggi siamo arrivati, alla minaccia di sfregio al mio viso. Ecco perchè pongo questo interrogativo: il cyber bullismo è solo legato all’etù adolescenziale o dobbbiamo ampliarne il campo di azione?



Cosa spinge un uomo adulto, che è già noto in ambito giudiziario (e la notizia non mi stupisce) ad usare violenza usando un social network (che dovrebbe veicolare idee, concetti e stimolare confronti) contro persone che non lo stanno per niente prendendo in considerazione?

Succede, quindi, che facebook diveonti anche veicolo di derisioni, gogne, distruzione di vite, col rischio di induzioni al suicidio, o, peggio, di omicidio vero e proprio, visti i toni di certi parola usate. Oppure di minacce, come nel caso che denuncio, di lesione personali gravissime.

Da parte , mia è da mesi che subisco minacce pesantissime da tre soggetti che si permettono la licenza di minacciare.

E queste minacce sono in crescedo. Da “Lo sai vero che io ti posso roivinare?”. A quella di oggi “Non vedo l’lra di verti& per deformarti”. Sulla prima potevo anche cercare di superare, ma sulla seconda no. La seconda è chiara nell’obiettovo.

Ora bisogna, per proteggere la comunità virtuale, capire quale sia il livello di pericolosità di queste persone al di sà delle loro parole.

Era successo in passato (me lo hanno riferito ieri) che di me questi soggetti avevano scritto altre minacce. Ma questa dello sfregio della faccia mi letteralmente terrotizzato.

Il fatto è accaduto stasera, tra le 18.40 e le 18.45. E’ questo che mi porta a superare la mia riservatezza e parlare a voi del mio damma. Perchè possa essere di aiuto si a me (parlarne aiuta) che a voi, per non cadere in queste trappole della rete.

Questo soggetto, senza alcun motivo, mi ha scritto una minaccia che, se non di morte, allude a sfregi in faccia mediante acido. La frase infatti è gravissima: “Non vedo l’ora di veder8 per deformarti”

Senza che io, direttamente o indirettamente, lo avessi provocato.

Ora abbiamo esondato, perchè le minacce mi hanno raggiunto sulla mia posta. Ora sono al limite della umana sopportazione perchè ho proprio paura e lancio questo appello a chi mi conosce.

Se mi succedesse qualcosa, bisogna che tutti sappiano che io sono minacciato ma mesi da questo uomo, che ha scritto questa fase: “Non vedo l’ora di veder8 per deformarti“.

IO HO LETTERALMENTE PAURA A RAGGIUNGERE L’AUTO PERCHE QUESTA FRASE MI RICORDA GLI ATTACCHI CON L’ACIDO. OGGI QUESTA FRASE MI HA SCONVOLTO. VALUTERO’ CON CALMA COME PROCEDERE. PERCHE’, DI CERTO, QUESTA PERSONA, POTREI TROVARLA ALL’AUTO QUANDO HO TERMINATO IL TUNO IN OSPEDALE.