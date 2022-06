Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Judy, Evita, Ingrid, Marlene, la Dottoressa, Nina, Maya, Marina, la Creatura Angelica e… Maria, la donna dei nostri giorni. Storie di vita e di morte, Storie di grandi donne, di origini e culture diverse. Donne che si raccontano, spogliandosi, in una sorta di liberazione, di tutti i ruoli che hanno incarnato durante la loro vita, frammenti di un tutto. Attraverso una performance recitativa e musicale, l’attrice fa rivivere in scena la personalità di ognuna di loro, esaltandone i pensieri sulla vita vissuta, invitando l’uditorio – con leggerezza ma in modo coinvolgente – ad un’analisi introspettiva, suscitando emozioni come un arcobaleno dopo la tempesta.

1 of 10

È il teatro di un’attrice, dove le improvvisazioni e le melodie interpretate dal Maestro Luca Ruggero Jacovella durante lo spettacolo aggiungono delle sfumature evidenziando ulteriormente gli straordinari frammenti di vita delle protagoniste.

La performance “Lasciando un segno l’Essenziale”, ideata e interpretata e diretta da Natalia Simonova con una regia rivisitata per un ritorno all’essenza e all’anima, vuole essere al tempo stesso un monito nel ricordarci di svolgere al meglio sempre e comunque il nostro compito, sbagliando, soffrendo, ribellandoci e ridendo con la volontà di lasciare un segno, una testimonianza unica, irripetibile, personale, ma anche universale, perché umana.

L’interpretazione del nuovo personaggio Maria, ispirata al racconto inedito “Al Tribeca” di Andrea Giostra, è accompagnata dal cantautore Giulio Voce.

Per salutare la vita occorre averla vissuta…

INFO:

L’Arciliuto

Piazza Montevecchio 5 – 00186 Roma

Telefono

+39 06 6879419

https://www.arciliuto.it