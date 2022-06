Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Fervono i preparativi del JazzVillage: stelle filanti, gigantografie,

street parade, addobbi, fasci di luce s’intrecceranno tra i palazzi del

centro storico per creare la cornice ideale alla festa della musica

che i ragazzi dei Conservatori, e non solo, offriranno alla città.

Inaugurazione con la Concertgebouwn Jazz Orchestra il 24 giugno allo Steri

Il Festival organizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo

raddoppia dal 24 giugno sino al 5 luglio con concerti al Teatro di Verdura, Real Teatro Santa Cecilia, Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo e Steri

Al Jazz Village del Sicilia Jazz Festival 2022 protagonisti assoluti le Orchestre dei Conservatori, le giovani leve e gli artisti residenti con circa 100 concerti nell’area del centro storico di Palermo. la Dal 24 giugno 2022 sino al 5 luglio si susseguiranno concerti tra big, musicisti residenti, Maestri e giovani talenti dei Conservatori della nostra Isola. Per la seconda edizione saranno presenti oltre agli artisti internazionali con produzioni in esclusiva europea e prime assolute per 12 giorni consecutivi, anche i talenti dei Conservatorii siciliani e gli artisti residenti. Le nuove leve e le numerosissime band siciliane si esibiranno al Village per tutto il periodo del Festival in ben 4 luoghi diversi tra il Teatro di Verdura, il Real Teatro Santa Cecilia, il Complesso di Santa Maria dello Spasimo e Palazzo Chiaramonte, conosciuto come Steri, sede dell’Università cittadina. Il Festival, organizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo la cui consulenza artistica e tecnica è stata affidata alla Fondazione The Brass Group, braccio operativo della Regione, istituito per legge, 1 febbraio 2006, n. 5, vuole mettere in primo piano per darne ampio risalto anche gli artisti promettenti ed i tantissimi residenti che hanno aderito alla partecipazione per la second edizione del SJF. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo, la Fondazione the Brass Group e i Conservatori di Musica di Stato del territorio regionale, e si pone come ulteriore obiettivo il coinvolgimento e la sinergia strutturale tra le istituzioni didattiche, i musicisti del territorio e le maestranze locali. Altra novità del Sicilia Jazz Festival edzione 2022 è la partnership che il Brass Group è riuscita a creare con una delle più importanti Orchestre europee, la Concertgebouwn Jazz Orchestra che si esibirà al Jazz Village, nel sito storico dello Steri il 24 ed il 25 giugno con la grande artista olandese Trijntje Oosterhuis, i solisti Vito Giordano e Orazio Maugeri la cui Direzione è affidata anche al resident conductor dell’OJS, il Maestro Domenico Riina. Un cartellone, quello del Sicilia Jazz Festival 2022, ricco e variegato con attività concertistiche continue e da vivere, perché la musica è sinonimo di vita, crescita sociale, culturale e aggregazione per possibili sviluppi turistici ed economici. Ad intervenire sull’iniziativa l’assessore regionale Manlio Messina “ancora una volta il governo Musumeci dà continuità alle attività istituzionali svolte per la promozione e il rafforzamento del brand Sicilia, sostenendo l’organizzazione della seconda edizione del Sicilia Jazz Festival, appuntamento di caratura internazionale per la Sicilia. Un’iniziativa che conferma, inoltre, l’importanza degli eventi culturali legati alla musica jazz, volano turistico per l’Isola”. Il JAZZ è lo strumento, sposato da 50 anni dal Brass Group, di sviluppo e di crescita del dialogo interculturale volto alla tolleranza e alla comprensioe reciproca. Con questo proposito viene ripetuta l’esperienza del Sicilia Jazz Festival per il secondo anno, la cui peculiarità è anche quella di essere stato l’unico festival nato durante la pandemia a dimostrazione che la musica e la cultura è simbola di rinascita e forza interiore.

Dopo il successo dello scorso anno, verranno nuovamente coinvolte Marching Brass Street Band che gireranno lunghe le vie del centro storico per far respirare aria di musica e note in jazz come segno tangibile di vita e di movimento. E il cartellone continua ad arricchirsi con le esibizioni dedicate ai cinque conservatori siciliani. Saranno presenti anche quest’anno con svariate esibizioni i dipartimenti jazz dei conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, “Arturo Toscanini” di Ribera e l’Istituto Superiore di Studi di Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania. Tutti i conservatori avranno degli spazi dedicati con tante performances grazie alle loro orchestre giovanili dirette e accompagnate dai docenti, ognuno per le competenze artistiche musicali. Quest’anno tra le esibizioni dei giovani talenti si è unita la Queen Margareth Jazz Band del Liceo Musicale Regina Margherita. Oltre ai momenti musicali, sono previste delle presentazioni di libri e delle rappresentazioni video che avranno come tematica l’importanza della musica jazz quale strumento di libertà per la pace. Altro protagonista del Festival, sarà l’Installazione Urbana del Jazz Village, innovativa e a cielo aperto curata dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, e al suo interno, con la ideazione e progettazione dell’architetto Laura Galvano, le fotografie di Arturo di Vita, i video di Antonio Del Popolo ed il coordinamento con i contenuti tematici di Rosanna Minafò della Fondazione The Brass Group. L’installazione sarà realizzata in tutta l’area del Village, ricca di attrattive storiche e monumentali della nostra terra e “pezzi di storia” unici a livello internazionale. Il Jazz Village sarà dislocato infatti a Piazza Marina, Piazza Croce dei Vespri e Piazza Teatro Santa Cecilia, i siti: Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo (XVI Secolo), Real Teatro Santa Cecilia (XVII Secolo) Palazzo Chiaromonte – Steri (XIV Secolo), un altro dei luoghi simbolo della città di Palermo che racchiude sette secoli di arte e di storia della Sicilia.

PROGRAMMA JAZZ VILLAGE (Il programma può subire variazioni)

24 giugno

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 19:30 Concertgebouw Jazz Orchestra & Trintije Oosterhuis – Tribute to Frank Sinatra

25 giugno

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18:00 Carlo Butera Jazz manouche trio 3389843044 Ore 20 Gianni Gebbia and Mederic Collignon quaret – Omaggio a Sidney Bechet (4) 3473360578 Ore 22 Alessandra Bertolino – SefarJazz (6) 3337694181 Ore 18:30 ANTONELLA LEOTTA quartet Jazz standards ORE 20:30 Rio Bahia Afro Brasil – Viaggio in Brasile Ore 22:30 Paolo Sorge quartet – Mirroring Ore 19:30 Concertgebouw Jazz Orchestra & Trintije Oosterhuis Tribute to Frank Sinatra

26 giugno

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18:00 Conservatorio di Musica A. TOSCANINI di Ribera Giammichele Taormina & students – Charles Mingus Project: Centennial Mingus Ore 20 Paolo Vicari quartet – Jazz standards ORE 22 Simona Trentacoste quartet – Jazz standards Ore 18:30 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO JACKINTHEBOX Ore 20:30 Valeria Milazzo e Pierpaolo Petta quartet – From Brasil to France ORE 22:30 ROBERTO GERVASI TRIO – MY JAZZY ACCORDION Ore 19:30 Orchestra Jazz dell’Istituto Musicale regina Margherita di Palermo

27 giugno

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO PERSPECTIVE Ore 20 Francesco Nicolosi – Omaggio al cinema italiano Ore 22 CHIARA NAVARRA TRIO – SABOR A CUBA Ore 18:30 Fernando Fyaman trio – Brasilidades Ore 20:30 Reading Project Ore 22:30 OTHELLOMAN – Experimental Hip Hop Ore 19:30 Conservatorio di Musica A. Scontrino di. Trapani Sicily West Coast Band Ore 21:30 Conservatorio di Musica A. Scontrino di. Trapani Soleras Quartet

28 giugno

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO GIUSEPPE URSO QUARTET – homage TO MILES Ore 20 Antonio zarcone e Pamela Barone quintet – Jazz mood Ore 22 GIUSEPPE ASARO quartet – COOL-BOPPER Ore 18:30 Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina Veronica Parrilla group Ore 20:30 Valerio Buscetta & Sun project – Man in the garden Ore 22:30 Las Congas Ore 19:30 Conservatorio di Musica A. TOSCANINI di Ribera – Javier Girotto & TOSCANINI JAZZ ORCHESTRA – Dir. Giacomo Tantillo Solisti: Luca Nostro, Valerio Rizzo, Angelo Di Leonforte, Ernesto Marciante

29 giugno

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 – MARNOSTRUM ensemble ORE 20 Roberta Sava quintet – the power of voice Ore 22 SEI OTTAVI- Vocal Harmony Ore 18:30 Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina Sandro Curcuruto trio – Jazz groove Ore 20:30 MANUELA CIUNNA QUARTET – NZUCCARATA LIVE Ore 22:30 Conservatorio di Musica A. TOSCANINI di Ribera – Marco Cervello – Degree Project Ore 19:30 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO SWANGO: DALLO SWING AL TANGO

30 giugno

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO GIUSEPPE LANA TRIO – Jazz standards Ore 20 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO GIUSEPPE VASAPOLLI TRIO INVITES ALEX FARACI Ore 22 Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina Claudio Palana trio –jazz project Ore 18:30 Conservatorio di Musica A. TOSCANINI di Ribera Toscanini Jazz Quintet Ore 20:30 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO NAAM QUARTET Ore 22:30 Osvaldo Lo Iacono trio – Guitar on cello Ore 19:30 Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina – Corelli Jazz Band – Orchestra jazz del Conservatorio – Dir. Giovanni Mazzarino

1 luglio

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 Dino Rubino – Piano meet trumpet Piano and trumpet dialogue Ore 20 Poi-poi – Acquaria & go-Dratta Ore 22 Le cordepazze – Corde Live Ore 18:30 MONICA CRIVELLO quartet – Jazz flavour Ore 20:30 Jazz Out Project Trio di Alfredo Dini Ore 22:30 Galathea Ore 19:30 Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania -Catania Jazz Lab ensemble – Dir. Salvatore Torrisi Nardis Orazio Basile, chitarra Claudio Ursino, contrabbasso Osvaldo Corsaro, pianoforte Alfio Liberto, batteria

2 luglio

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 Conservatorio di Musica A. TOSCANINI di Ribera – Alessandro Visco Quintet Ore 20 Night Passage trio – From Bill Evans to Michel Petrucciani Ore 22 Giorgia Meli & Lino Costa – Brazilian Suite” Ore 18:30 Marianna e Joe Costantino group – Jazz night Ore 20:30 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO – GAETANO RICCOBONO QUARTET- NOBODY ELSE BUT ME Ore 22:30 Toni Piscopo quartet – Swing along with me Ore 19: 30 Alexander “The hurricane” Beets quintet Ore 21:30 Blue four – Blues and Jazz night

3 luglio

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 Giacomo Tantillo quartet – Water trumpet ORE 20 CHIARA MINALDI TRIO – LE PAROLE HANNO UN’ANIMA Ore 22 Rita collura – My soul’s suite ORE 18:30 APJ trio – Jazz standards Ore 20:30 Andrea Rea – Piano voice ORE 22:30 GIUSEPPE MILICI & NEJA – CLOSE TO YOU

4 luglio

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI DI PALERMO Nicolò buffa trio Ore 20 GIOVANNI RENZO Piano recital Ore 22 Ada Montellanico quartet Omaggio a Billie Holiday Ore 18:30 ALMA JAZZ ORE 20:30 WALTER RICCI group – STORIES Ore 22:30 opening: Classe di musica di insieme Jazz del Conservatorio di Musica A. Scontrino di. Trapani ore Ore 22:45 Trapani Rainbow Ensemble Docenti Lucia Garsia, voce Francesco Guaiana, chitarra, Giovanni Perin, vibrafono Vincenzo Abbracciante, Hammond & Pianoforte Nicola Giammarinaro, clarinetto Alessandro Presti, tromba Studenti Emanuel Sapienza, batteria Edoardo Donato, sax alto Silvio Balistreri, sax alto Marco Pizzo, sax tenore Alberto Anguzza, tromba Antonio Anguzza, trombone

5 luglio

Teatro Santa Cecilia Spasimo Steri Ore 18 claudio giambruno quartet – JUIU Ore 20 Conservatorio di Musica A. TOSCANINI di Ribera – TJDP- Toscanini Jazz Department Professors Ernesto Marciante (voce) Gaspare Palazzolo (sax tenore & soprano) Giacomo Tantillo (tromba) Angelo Di Leonforte (pianoforte) Luca Nostro (chitarra) Sergio Calì (vibrafono) Fulvio Buccafusco (basso elettrico) Paolo Vicari (batteria) Ore 22 Gaetano Castiglia Quartet – New Jazz generation Ore 18:30 Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania -Catania – Giulia Fasari and Sunday Beat project Ore 20:30 New sax orchestra – Over the rainbow Ore 22:30 Folkage – Etnoband

Info biglietteria ed abbonamenti Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972,info@thebrassgroup.it,www.thebrassgroup.it,fbfondazionethebrassgroup.

Abbonamento a 12 concerti Teatro di Verdura:

1° settore 100€

2° settore 95€

3° settore 90€

Biglietto singoli concerti gruppi A, B, C:

Concerti gruppo A:Paolo Fresu, Raphael Gualazzi, Max Gazzè, Dianne Reeves, Snarky Puppy

1° settore 30€

2° settore 25€

3° settore 20€

4° settore 15€

Concerti gruppo B: Sarah Jane Morris, Ivan Lins, Christian Mc Bride, Simona Molinari

1° settore 20€

2° settore 15€

3° settore 12€

4° settore 10€

Concerti gruppo C: New York Voices, Fay Classen, Tom Seals

biglietto unico numerato 10€

Concerti area Jazz Village: Palazzo Steri, Spasimo, Santa Cecilia

Abbonamento a tutti i concerti area Jazz Village (ingresso alle sale consentito fino ad esaurimento posti): 25€

Biglietto singolo giornaliero concerti area Jazz Village: 5€

Info www.siciliajazzfestival@live.it, info biglietteria www.bluetickets.it.

Ufficio stampa Sicilia Jazz Festival 2022 Rosanna Minafò

PROGRAMMA CONSERVATORI

CONSERVATORIO CORELLI DI MESSINA

30 giugno CORELLI JAZZ BAND

Orchestra Jazz del Conservatorio A. Corelli – Messina Direttore: Giovanni Mazzarino

1° sassofono contralto: Orazio Maugeri 2° sassofono contralto: Roberto Scolaro 1° sassofono tenore: Fabio Tiralongo 2° sassofono tenore: Alex Faraci sassofono baritono: Andrea Iurianello 1° tromba: Andrea Priola 2° tromba: Matteo Frisenna 3° tromba: Santi Cardullo 4° tromba: Walter Arcodia 1° trombone: Sebastiano Insana 2° trombone: Francesco Rizzo 3° trombone: Manuel D’Amico 4° trombone: Francesco Chissari pianoforte: Francesco Pisano vibrafono: Andrea Liotta basso elettrico: Aurelio Bandiera batteria: Giuseppe Tringali voce: Rossella D’Andrea voce: Floriana Pappa

STUDENTI:

28 giugno:

Veronica Parrilla – Voce

Alessio Magnano – Piano

Tommaso Pugliese – Contrabbasso

Simone Bombaci – Batteria

29 giugno:

Sandro Curcuruto – Chitarra

Tommaso Pugliese – Contrabbasso

Andrea Liotta – Batteria

30 giugno:

Claudio Palana – Piano

Tommaso Pugliese – Contrabbasso

Federico Saccà – Batteria

CONSERVATORIO SCONTRINO DI TRAPANI

3 luglio Ensemble docenti e studenti:

Trapani Rainbow Ensemble

STUDENTI

27 giugno. Luglio Soleras Quartet :

Edoardo Donato( sax alto), Dario Salerno ( chit.), Giuseppe Pipitone ( basso el.), Emanuel Sapienza ( batteria).

Sicily West Coast Band:

Nico Valenti ( basso el.), Elisa Guarrella ( voce) , Mario Zingale ( batteria) , Dario Salerno ( chitarra), Edoardo Donato ( sax alto), Giovanni Balistreri ( sax tenore) , Marco Pizzo( sax tenore) , Giulio Cernigliaro ( tromba), Antonio Anguzza ( trombone).

CONSERVATORIO ALESSANDRO SCARLATTI DI PALERMO

25 giugno Giuseppe Vasapolli Trio invites Alex Faraci

Giuseppe Vasapolli – piano

Fabio Crescente -contrabasso

Paolo Vicari-batteria

Studente

Alex Faraci – sax tenore

27 giugno Gaetano Riccobono quartet

NOBODY ELSE BUT ME

Gaetano Riccobono – piano e voce

Davide Inguaggiato – contrabbasso

Marco Grillo -chitarra

Studente

Fabrizio Giambanco – batteria

CONSERVATORIO ARTURO TOSCANINI DI RIBERA

26 giugno Giammichele Taormina & students- (Special Project)

Formazione:

Gianmichele Taormina (voce narrante)

Alessandro Scibetta (sax tenore)

Marco Caterina (sax soprano)

Rodolfo Pagano (pianoforte)

Fulvio Buccafusco (basso elettrico)

Giuseppe Oliveri (batteria)

29 giugno Marco Cervello (Degree Project)

Formazione:

Marco Cervello (pianoforte)

Marco Caterina (sax tenore & soprano)

Fulvio Buccafusco (basso elettrico)

Giuseppe Oliveri (batteria)

30 giugno – Toscanini Jazz Quintet

Formazione:

Maria Concetta Maggio (voce)

Marco Caterina (sax tenore & soprano)

Giovanni Giordano (pianoforte)

Giorgio Di benedetto (basso elettrico)

Giuseppe Oliveri (batteria)

2 luglio – Alessandro Visco Quintet

Formazione:

Alessandro Visco (voce)

Alessandro Scibetta (sax tenore)

Marco Cervello (pianoforte)

Giorgio Di Benedetto (basso Elettrico)

Francesco Marullo (batteria)

5 luglio – TJDP – Toscanini Jazz Department Professors

Formazione:

Ernesto Marciante (voce)

Gaspare Palazzolo (sax tenore & soprano)

Giacomo Tantillo (tromba)

Angelo Di Leonforte (pianoforte)

Luca Nostro (chitarra)

Sergio Calì (vibrafono)

Fulvio Buccafusco (basso elettrico)

Paolo Vicari (batteria)

Istituto Superiore di Studi Musicali “ Vincenzo Bellini “ di Catania

5 luglio Jazz Lab Ensemble

Formazione:

Giorgio Garozzo, Michela Duca, Francesco Scacco, Andrea Zagra, Daniele Limpido, Michele Bellocchi (Sassofoni)

Carmelo Fede, Diego Cassarino Giovanni Morello, Gainpiero Procaccianti, Luca Boreale, Antonio Fiorenza(Trombe)

Salvatore Distefano, Camillo Pavone, Flavio Pennisi, Nicola Crescenzi, Giorgia Giannetto (Tromboni)

Orazio Basile, chitarra

Claudio Ursino, contrabbasso

Osvaldo Corsaro, pianoforte

Alfio Liberto, batteria

Salvatore Torrisi, direttore