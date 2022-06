“Un incontro per il futuro” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Il 30 ottobre 2019 è stata istituita in Senato la Commissione monocamerale di controllo per combattere razzismo, antisemitismo e ogni forma di istigazione all’odio. Una commissione fortemente voluta da Liliana Segre: la mozione n. 136, prima firmataria la senatrice a vita Liliana Segre, è stata approvata senza i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che si sono astenuti (151 sì, 98 astensioni, nessun no).”Questo è quello che fu riportato dagli organi di stampa. La Presidente di questa Commissione è la Senatrice Liliana Segre. E’ stato un traguardo importante per la nostra società ed è un minuscolo punto segnato nell’insieme umanità. In virtù di forme diverse di razzismo e di odio sono state combattute le aspre guerre e di questo non dobbiamo dimenticare il sangue versato e le tante violenze, che sono state fatte in nome dell’antisemitismo nei tanti campi di concentramento. Sono state perseguitate milioni di persone per motivi razziali e armati i popoli per combattere i fantasmi dei colori della pelle e delle tante religioni. Questo è il primo passo normativo, che ha segnato il nastro di partenza, per ribadire che siamo tutti uguali e liberi di credo sia politico che religioso oltre il colore della pelle. Nella storia dell’umanità per espandere confini geografici con l’intenzione del possesso e del dominio, sono state utilizzate correnti di pensiero basate su ideali razzisti ed antisemiti. In questo mondo abbiamo bisogno di concetti importanti e fermi, affinchè l’umanità non sia strumentalizzata e si metta in lotta con l’altro solo per il colore della pelle o per ideali sia politici che religiosi. Non diventiamo strumenti nelle mani e nelle menti dei pochi, per assecondare certe idee spudorate e contrarie ad uno sviluppo armonico delle civiltà del pianeta. Qui vorrei, citare il pensiero di Rita Levi Montalcini, che dice:”Per me quello che conta, in una persona, non è che sia ebrea o cattolica, ma che sia degna di rispetto. E sono convinta che non esistano le razze, ma i razzisti.” Sono pienamente d’accordo per fissare certi punti, perchè significa degnare di rispetto l’essere umano e dare a tutti la libertà di espressione e la possibilità del confronto sia ideologico che religioso, affinchè la nostra umanità sia arricchita e sia più forte, per combattere il razzismo e tutte le forme di dittature, che abbiamo conosciuto anche nella nostra Europa. Primo Levi si esprime così: “Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia.” Sono convinta, che l’antibiotico che dobbiamo usare,per combattere questa infezione è senza nessun dubbio il principio attivo della DEMOCRAZIA ,da prendere con un dosaggio sostenuto e quotidiano. Grazie, alla Senatrice Liliana Segre per la sua testimonianza e per il suo impegno attuale, che ha permesso l’istituzione di questa commissione a salvaguardia dei valori importanti, sui quali deve basarsi ogni rapporto tra le persone e la messa al bando del razzismo, dell’antisemitismo e del palesarsi di episodi di odio nelle nostre comunità. Questo è custodire il bene prezioso della storia e regalare alle nuove generazioni un modello comportamentale molto nobile e l’unico degno di creare un progresso dignitoso per tutti noi. L’obiettivo è tramandare la storia dell’umanità attraverso le generazioni ed è proprio in questi giorni che la Senatrice Liliana Segre ha incontrato Chiara Ferragni, per invitarla a visitare Il Memoriale della Shoah. Lei aveva fatto questa sua proposta durante la visita in via Ferrante Aporti, al Binario 21 interrato sotto alla Stazione Centrale, da dove partivano i treni diretti per i campi di Auschwitz-Birkenau.Pensando, che se Chiara Ferragni andasse lì con lei , molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere, quel che è successo a tante persone ed anche a quelle che non sono mai tornate dal viaggio verso l’orrore.Solo così metteremo al bando e non ci faremo confondere da ideali razzisti e di odio, che mettono a repentaglio la sicurezza ogni giorno delle nostre famiglie. E’ necessario aiutare i più deboli e trovare le condizioni opportune per la loro vita indipendente e costruire una società senza barriere, per lo sviluppo e la crescita di una comunità evoluta nei diritti e nei doveri, che saranno tutelati dai valori della democrazia. Ecco che cosa pensava Ugo Foscolo :" L'odio è la catena più grave insieme e più abbietta, con la quale l'uomo possa legarsi all'uomo." Chiara Ferragni è rimasta molto colpita ed incuriosita da questa proposta molto determinata e quindi ha accettato di incontrarla, per iniziare il grande percorso della trasmissione della storia all'umanità del futuro.