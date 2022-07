Concerti: 1997/2022 | 25 ANNI DI BRASS ALLO SPASIMO

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In scena una stagione dedicata alle eccellenze siciliane. Il 29 luglio, “Jazz For Life” per l’associazione LILT

In una atmosfera all’insegna della buona musica citando Marco Tullio Cicerone “Una vita senza musica è come un corpo senza anima”, il Brass celebra 25 anni di storie musicali vissute alla Spasimo con un cartellone pieno di concerti da luglio a settembre. Tanti i nomi che si susseguiranno nella rassegna che anche quest’anno raggruppa la volontà di diversi enti cittadini di produzione: la Fondazione The Brass Group insieme al Conservatorio Alessandro Scarlatti e l’Associazione Amici della Musica di Palermo. Il sipario della stagione concertistica “Spasimo 2022 – Musiche di una nuova alba”, con il coordinamento e la produzione di Fabio Lannino, si aprirà con una prima assoluta, un concerto inaugurale del Brass Group dedicato a chi ha bisogno. “Jazz For Life” è infatti un concerto in beneficenza in scena il 29 luglio alle ore 21.30. L’intero incasso verrà devoluto all’associazione nazionale LILT, che si occupa dell’assistenza ai malati terminali sia presso la clinica La Maddalena di Palermo che in tutta Italia. Nessun artista percepirà compenso e sarà anche predisposto un merchandising con magliette e borse con lo slogan Jazz for Life, creato appositamente da Stella Biallo per questa prima edizione, con l’intenzione che abbia seguito negli anni a venire per una causa sociale e di solidarietà, di cui il Brass Group se n’è fatto oramai da anni promotore. Jazz for Life sarà anche l’occasione per ascoltare in anteprima tre brani dell’esordiente Guido Filosto, cantautore palermitano, che vive e lavora a Roma. Il concerto prevede la partecipazione di Carmen Avellone, Vito Giordano, Diego Spitaleri, Sergio Filosto, Fabio Lannino, Tommaso Lannino e Francesco Foresta jr, un mix di giovani e promettenti musicisti, supportati dai loro colleghi più maturi. Il cartellone di Spasimo 2022 si basa su risorse artistiche residenti con proposte inedite che potranno stimolare la voglia di buona musica in un contesto storico monumentale senza eguali, quello del Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo. La magggior parte delle esibizioni sono portate in scena da artisti che spesso esportano la loro musica in abito nazionale ed internazionale come Maurizio Bignone che oramai gira nei teatri in tutta Europa e nell’est, lo stesso vale per il chitarrista Umberto Porcaro e per lo spettacolo del Fantasma dell’Opera richiesto anche da Festival nazionali grazie alle musiche originali, nella versione inedita del 1924 di Gaston Leroux, e che sarà proiettato direttamente sulle pietre storiche dell’abside e musicato dal vivo con le composizioni apppositamente scritte da Fabio Lannino e Diego Spitaleri, accompagnati da Antonino Saladino al violoncello e Francesco Foresta jr alle percussioni. Ed ancora la presentazione del brano scritto insieme a Lucio Dalla dei Beati Paoli, che finalmente ha visto la luce discografica ed il ritorno in città di Robertinho de Paola, il cui padre Irio ha battezzato i concerti nella sede storica del Brass Group nel 1974 in via Duca della Verdura, con la sua inconfondibile classe. All’interno della stagione spazio anche delle splendide artiste, della Donne che della musica ne hanno fatto una ragione di vita con sonorità incantevoli come Kate Worker con un progetto speciale dedicato alle atmosfere di Broadway, Giorgia Crimi con il suo tributo alla Bossa nova ed il ritorno di Anna Bonomolo, la black voice siciliana, con il progetto Jazz in Progress. In cartellone anche gli Irish Leaves con il loro potente sound celtico ed il progetto etnico di Arenaria con Mario Crispi ed Enzo Rao. Spazio anche ai concerti con piano solo con Bepi Garsia e Diego Spitaleri. Infine un omaggio alla musica di Frank Sinatra con The Rat Pack e la presentazione del nuovo progetto discografico della Guna Band.

Di seguito l’intera programmazione:

29 luglio Jazz For Life Serata a favore LILT con Sergio Filosto, Diego Spitaleri, Fabio Lannino, Vito Giordano, Carmen Avellone, Tommaso Bruno Lannino, Guido Filosto, Francesco Foresta Jr.

30 luglio The Rat Pack

5 agosto Umberto Porcaro trio Umberto Porcaro chitarra e voce, Federico Paternello batteria, Giulio Campagnolo hammond.

10 agosto Irish Leaves

18 Agosto Maurizio Bignone Ensemble Maurizio Bignone pianoforte, Elena Kushchii flauto, Giorgio Gasbarro violoncello, Giovanni Apprendi percussioni.

20 agosto Broadway Collection Kate Worker

24 agosto I Beati Paoli (Anteprima) Alessandro Mancuso vox chitarra e bouzouki, Anita Vitale voce, fisarmonica e piano, Giulio Barocchieri chitarre, Antonio Putzu fiati, Mariano Tarsilla basso, Emanuele Rinella batteria.

26 agosto Diego Spitaleri piano solo.

27 agosto Bossa Crua Giorgia Crimi.

3 settembre Jazz in Progress Anna Bonomolo voce, Diego Spitaleri piano, Sebastiano Alioto batteria, Fabio Lannino basso.

9 settembre Bepi Garsia piano recital.

10 settembre Arenaria Mario Crispi Enzo Rao Maurizio Curcio Carmelo Graceffa.

16 – 17 settembre Guna Band.

18 settembre Il Fantasma dell’Opera versione del film originale del 1925 con musiche scritte da Diego Spitaleri e Fabio Lannino , su commissione della Fondazione Taormina Arte, Antonino Saladino cello, Diego Spitaleri piano, Fabio Lannino contrabbasso e chitarra, Ciccio Foresta marimba e percussioni.

22 settembre Tribute to Irio Robertinho De Paula chitarra, Laura Sfilio voce, Vincenzo Favara percussioni, Giuseppe Urso batteria, Diego Spitaleri pianoforte, Fabio Lannino basso.

Info biglietti e prenotazioni a partire da € 10,00 inclusi diritti

The Brass Group

www.bluetickets.it

brasspalermo@gmail.com

tel. 334 739 1972