Anna D’Auria, autrice e poeta | INTERVISTA

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ciao Anna, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Come ti vuoi presentare ai nostri lettori che volessero sapere di te quale autrice, poeta e scrittrice?

Salve a tutti! Sono Anna D’Auria, docente di discipline classiche e autrice di testi poetici e narrativi.

Chi è invece Anna al di là della sua passione per la scrittura, per la letteratura, per la poesia e la lettura? Cosa puoi raccontarci di te e della tua quotidianità?

Mi reputo una donna volitiva, amante della semplicità e dell’originalità. Sono una stacanovista sul lavoro e appena posso, nei ritagli di tempo, amo perdermi nella bellezza catartica del mare e soprattutto respirare i profumi e la soavità dei paesaggi naturali, viaggiando tra gli splendori dell’Italia.

Qual è il tuo percorso accademico, formativo, professionale ed esperienziale che hai seguito e che ti ha portato a fare quello che fai oggi nel vestire i panni dello scrittore e del poeta?

Sono laureata e abilitata in lettere classiche, ho seguito diversi master, corsi di formazione e aggiornamento che mi hanno permesso di conseguire competenze specifiche, soprattutto in ambito letterario ed editoriale. Per diventare un buon autore è indispensabile non solo essere un fervido lettore, in modo da carpire i meccanismi e gli espedienti di una narrazione efficace, ma anche un osservatore della vita. La scrittura si sostanzia di conoscenze acquisite attraverso letture, ricerche e l’osservazione, un quid in più che dà credibilità e specificità alle storie narrate.

Come nasce la tua passione per la scrittura, per la poesia e per i libri? Chi sono stati i tuoi maestri e quali gli autori che da questo punto di vista ti hanno segnato e insegnato ad amare i libri, le storie da scrivere e raccontare, la lettura e la scrittura?

Mi piace considerare ogni libro come un microcosmo a misura dell’anima. Infatti la mia passione per la scrittura nasce dal bisogno di comunicare, di condividere la mia emotività: è una forma di introspezione interiore, ma anche di terapia dell’anima. Scrivere ci rende maggiormente consapevoli di noi stessi, ci apre all’altro e ci consente di esorcizzare le proprie paure e di metabolizzare i drammi individuali: una vera catarsi!

Ho subito il fascino della narrazione polifonica e soggettivizzata di Dostoevskij, della scrittura essenziale di Hemingway e l’introspezione psicologica del teatro euripideo: il viaggio nei flussi della coscienza, nel moto ondoso dei sentimenti, nell’effluvio di passioni che caratterizza l’animo e la mente degli uomini e delle donne in primis.

Ci parli del tuo libro, “Mala Jin. Tulipani nel cemento”, pubblicato quest’anno? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

‘’Mala Jin. Tulipani nel cemento” narra il dramma delle donne curde, bambine cresciute troppo in fretta, giovani guerrigliere che imbracciano il Kalashnikov per difendere il proprio diritto alla vita, tra le asperità delle montagne dell’Anatolia e città fatiscenti, sbocciando come tulipani nel cemento. Ho deciso di raccontare l’eroica resistenza del popolo curdo e delle sue donne, vere protagoniste della resistenza, perché è una realtà che fino a poco tempo fa non conoscevo ma che ho appreso nel tempo, leggendo in rete numerose testimonianze e storie drammatiche, ma soprattutto la toccante lettera, scritta nel 2015 dalle guerrigliere e indirizzata a tutti popoli del mondo e in primis a noi donne.

Il libro nasce dal bisogno sincero e profondo di dare una risposta alla loro richiesta di aiuto e di attenzione.

Una richiesta che, da donna, non potevo ignorare. Mi ha sempre connotata una sensibilità particolare verso gli ultimi, gli inermi che non hanno voce per essere ascoltati.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

È destinato ad un pubblico variegato. Ritengo che la scrittura debba essere un feedback, un’interazione e un dialogo continuo con i lettori di ogni età e di ogni estrazione socio-culturale. Quando scrivo, cerco di coinvolgere il mio lettore, disseminando nella narrazione domande e considerazioni che possano stimolare in lui una risposta implicita. Un romanzo deve avere valore formativo, non può limitarsi ad una finalità di intrattenimento, in particolare se rivolto ai giovani lettori e da docente sono consapevole di quanto sia importante incentivare nei ragazzi l’esercizio di riflessione, la capacità critica e soprattutto sensibilizzarli e formarli su problematiche di stringente attualità, su cui non dovrebbe mai mancare l’attenzione.

Tu hai scritto altri libri. Ci parli delle tue opere? Quali sono, come sono nate, quale il messaggio che contengono? Insomma, raccontaci delle tua attività letteraria, sia poetica che dei romanzi.

Il mio esordio nel mondo dell’editoria è rappresentato dalla pubblicazione di un breve romanzo dal titolo “La carezza dell’Èidolon del mare”, scritto dopo la morte di mio padre. Intessuto di citazioni e riferimenti alla classicità, nello specifico alle tematiche dell’amore e della mesotes, affronta questioni di rilievo sociale quali l’immigrazione, la solitudine e il dramma dei minori non accompagnati, vittime di violenze spesso proprio all’interno degli istituti che li accolgono. Ania, la giovane protagonista del libro, troverà gradualmente la forza di reagire al dolore grazie al ricordo e all’affetto di chi ha amato e continua ad amare anche dopo la morte, nella consapevolezza che chi ci lascia, in verità, non lo fa per sempre: il suo eidolon continua a guidarci con un’impercettibile presenza.

Il mio secondo romanzo “Skià. Il volto di un’ombra sul cuore” è un prosieguo del primo libro, ma sposta il focus su una nuova protagonista, Samina, una giovane donna vittima di abusi, che troverà, progressivamente, la determinazione necessaria per spezzare le catene del passato, per denunciare, chiedere aiuto ed essere finalmente libera di sentirsi donna, di vivere e di amare come ogni donna può e deve fare. Skià è un termine della lingua greca antica: ci riporta alla cultura classica ed evoca un’immagine ancestrale, l’ombra. Esistono tante ombre: skiài terrene e ultraterrene di cui Samina e Ania, nel loro tragitto esistenziale, scopriranno il volto e la vera identità, partendo proprio dalla skià che ha abusato di Samina.

Ho pubblicato, in ultimo, una silloge poetica che comprende poesie composte in un breve arco temporale ed esprime le emozioni, le aspettative, ma anche le illusioni e i momenti di fragilità che hanno attraversato il mio percorso esistenziale. Il titolo è tratto da un’elegia del poeta greco Mimnermo, un breve componimento che eterna lo splendore degli anthea, simbolicamente l’amore e la bellezza ma, in una visione più ampia e meno pessimistica, ogni istante, ogni sensazione che corona di profumi di vita le nostre giornate.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “Mala Jin. Tulipani nel cemento ” o gli altri tuoi libri? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Perché raccontano storie di riscatto e di resilienza che sono la chiave del cambiamento. Ci mostrano il lato più bello della sorellanza, un universo femminile accogliente, forte ed empatico: donne che amano, lottano e si sacrificano per gli altri in una costante ricerca di dignità e verità. Ci insegnano che è giusto credere nei propri ideali, perseguirli con determinazione, resistere senza chinare il capo solo perché, come ripete l’Ismene sofoclea “siamo donne, per natura deboli e costrette ad obbedire alla logica del più forte”, dell’uomo. Imparare ad amarsi, ad amarci per riscoprire la propria forza e strappare insieme i veli del silenzio e della paura, nella piena consapevolezza che la dignità è donna.

«Direi che sono disgustato, o ancor meglio nauseato… C’è in giro un sacco di poesia accademica. Mi arrivano libri o riviste da studenti che hanno pochissima energia… non hanno fuoco o pazzia. La gente affabile non crea molto bene. Questo non si applica soltanto ai giovani. Il poeta, più di tutti, deve forgiarsi tra le fiamme degli stenti. Troppo latte materno non va bene. Se il tipo di poesia è buona, io non ne ho vista. La teoria degli stenti e delle privazioni può essere vecchia, ma è diventata vecchia perché era buona … Il mio contributo è stato quello di rendere la poesia più libera e più semplificata, l’ho resa più umana. L’ho resa più facile da seguire per gli altri. Ho insegnato loro che si può scrivere una poesia allo stesso modo in cui si può scrivere una lettera, che una poesia può perfino intrattenere, e che non ci deve essere per forza qualcosa di sacro in essa.» (Intervista di William Childress, Charles Bukowski, “Poetry Now, vol. 1, n.6, 1974, pp 1, 19, 21.). Tu da poeta cosa ne pensi in proposito? Ha ragione Bukowski a dire queste cose? Cosa è oggi la poesia per te, riprendendo il pensiero di Bukowski?

Condivido il suo pensiero, la poesia non è niente di aulico o di trascendente ma realismo: sensazioni, tatto, occhi, mani. È corpo che compenetra la mente per esprimere la totalità della nostra essenza più nuda e vera.

«Io vivo in una specie di fornace di affetti, amori, desideri, invenzioni, creazioni, attività e sogni. Non posso descrivere la mia vita in base ai fatti perché l’estasi non risiede nei fatti, in quello che succede o in quello che faccio, ma in ciò che viene suscitato in me e in ciò che viene creato grazie a tutto questo… Quello che voglio dire è che vivo una realtà al tempo stesso fisica e metafisica…» (Anaïs Nin, “Fuoco” in “Diari d’amore” terzo volume, 1986). Cosa pensi di queste parole della grandissima scrittrice Anaïs Nin? E quanto l’amore e i sentimenti così poderosi sono importanti per te e incidono nella tua scrittura, nella tua arte e nel tuo lavoro?

Certo, cosa sarebbe la vita senza l’amore? L’amore anima la mia scrittura, il mio lavoro e plasma ogni aspetto della mia vita. Amore totalizzante, che si esplica in un ampio ventaglio di sfumature tratteggiate nei miei personaggi, nelle loro storie. L’Amore non è un volto, né un nome: è la forza che ci libera da ogni costrizione. Penso che solo chi conosca l’amore possa sentirsi veramente libero.

Ti andrebbe di consigliare ai nostri lettori tre film da vedere? E perché secondo te proprio questi?

Sì, consiglio ai nostri lettori tre film memorabili, dedicati a donne icone di emancipazione: “Il diritto di contare”, “Frida” e “Marie Curie”.

Ci parli dei tuoi imminenti e prossimi impegni culturali e professionali, dei tuoi lavori in corso di realizzazione? A cosa stai lavorando in questo momento? In cosa sei impegnata che puoi raccontarci?

Al momento sono impegnata nella campagna promozionale del libro, che ha ricevuto un primo riconoscimento vincendo il premio della giuria del concorso letterario Internazionale del Sannio, ma a breve sarà pubblicato un nuovo romanzo dal titolo ‘’La rosa bianca di Izmir’’. Non vi anticipo altro!

Dove potranno seguirti i nostri lettori?

Su Facebook e su Instagram, vi aspetto numerosi!

Come vuoi concludere questa chiacchierata e cosa vuoi dire a chi leggerà questa breve intervista?

Vi ringrazio per l’attenzione e vi lascio con un caloroso saluto e un abbraccio virtuale. Seguitemi sui miei profili per conoscere in anteprima le novità promozionali ed editoriali!

Anna d’Auria

malajin.tulipaninelcemento@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075904547262

https://www.facebook.com/annadauriaautrice/

Il libro:

Anna D’Auria, “Mala Jin. Tulipani nel cemento”. Albatros il Filo, Roma. 2021

https://www.gruppoalbatros.com/prodotti/mala-jin-tulipani-nel-cemento-anna-d-auria/