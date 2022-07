Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Chiara Civello in concerto per il Brass Group con lo spettacolo “Chansons” per Jazz Section nell’ambito del Festival Palermo Classica. Appuntamento sabato 23 luglio ore 21.15 allo Steri con International French Standards. Sul palco con la Civello, voce e chitarra, Deby Burgio alle tastiere, Dario Giacovelli al basso e Federico Romeo alla batteria. Romana ma di origini siciliane, Chiara Civello è una magica combinazione di charme, personalità, profondità e leggerezza, tutte doti che le hanno meritato successo oltreché in Italia anche in Brasile (da lei frequentato con assiduità) e Stati Uniti, ove è stata la prima artista italiana a esordire con un disco per la storica etichetta Verve. Il celebre crooner statunitense Tony Bennett afferma perentoriamente che l’artista italiana sia “la miglior cantante jazz della sua generazione”, Burt Bacharach sostiene che “ha tutte le carte in regola per diventare una superstar”, il grande sassofonista Phil Woods l’ha definita “più di una cantante, una vera musicista, improvvisatrice, pianista e compositrice” (infatti, suona abitualmente e con buona perizia sia chitarra che pianoforte) mentre Gilberto Gil, leggenda della musica brasiliana, l’ha voluta come ospite speciale in un recente tour europeo. Il suo attuale progetto, “Chansons”, omaggia autori come Charles Aznavour, Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Jacques Brel ed altri ed è una emozionante galleria di celebri canzoni francesi divenute classici internazionali, da “Hier encore” a “Ne me quitte pas”, passando per “La vie en rose”, “Avec le temps” e simili altre gemme. Il concerto è realizzato in collaborazione con Palermo Classica.

In allegato il programma aggiornato

Cartellone Palermo Classica – Jazz Section a cura della Fondazione The Brass Group

23 Luglio – Steri Hall

Jazz Section PREVIEW 3

Chansons

Chiara Civello and her trio

International French Standards

1 Agosto – Steri Hall

Jazz Section

Dedicated to Aretha Franklyn

Daria Biancardi

Orchestra Jazz Siciliana – THE BRASS GROUP

Domenico Riina, Direzione

6 Agosto – Steri Hall

Jazz Section

Tears of Joy

Antonio Forcione Quartet feat. Luca Ciarla

Antonio Forcione, Chitarra – Luca Ciarla, violino

Matheus Nova, Basso acustico – Jansen Santana, Percussioni

9 Agosto – Steri Hall

Jazz Section

FRANCIS a Tower of Groove

A cura di Fabio Crescente

19 Agosto – Steri Hall

Jazz Section

The Voice of soul

Tony Momrelle

Orchestra Jazz Siciliana – THE BRASS GROUP

Vito Giordano, Direzione

30 Agosto – Chiostro Steri

Jazz Section

Master of guitar

Ciro Manna Trio

02 Settembre – Chiostro Steri

Jazz Section

D*U*O*

Eleonora Strino & Francesca Tandoj

S’Wonderful

Settembre Steri Hall

Jazz Section PREVIEW 2

The Ladies

Carmen Avellone – Anna Bonomolo – Flora Faja – Lucy Garsia – Alessandra Mirabella – Umberto Porcaro – Diego Spitaleri – Fabio Lannino – Sebastiano Alioto

Vito Giordano, Direzione

Infoline biglietteria www.ciaotickets.com e www.bluetickets.it, Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.