Palermo 12 luglio. Il Brass Group, dopo il successo del Sicilia Jazz Festival, continua le sue attività promuovendo la stagione jazz all’interno di Palermo Classica. L’inaugurazione del Festival è affidata ad un nome d’eccellenza nel panorama internazionale.

Sarà Christian Tumalan, vincitore del Grammy Award nel 2014 con la Pacific Mambo Orchestra, il protagonista del concerto inaugurale di Palermo Classica con una produzione cameristica firmata Brass Group. Appuntamento sabato 16 luglio alle ore 21.15 a Palazzo Chiaramonte Steri, in cui Tumalan si esibirà assieme a Davide Femminino al contrabasso, Vito Vultaggio alla batteria e Egidio Di Bartolo alle percussioni. Una scelta importante quella della Fondazione The Brass Group per l’apertura del Festival Palermo Classica 2022, con cui da quest’anno si è stabilita una collaborazione, ricaduta sul vulcanico artista internazionale che proprio di recente ha registrato il suo disco chiamando diversi musicisti per incidere il suo ultimo disco The III Side. Il Festival Palermo Classica accenderà i riflettori su diversi concerti sia classici che jazz. Tra Tumalan ed il Brass Group è nata già da un paio di anni una perfetta sintonia musicale, grazie alla sua esibizione al Real Teatro Santa Cecilia con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. Un grande successo e riconoscimento per l’Orchestra Jazz Siciliana inoltre che ha ricevuto l’invito da parte del noto pianista e direttore d’orchestra Christian Tumalan, nominato nel prestigioso #39-mo Annual Jazz Station Awards, a suonare con la Pacific Mambo Orchestra al Tempo Latino Festival di Toulouse, in Francia. A salire sul palco della kermesse musicale internazionale saranno tre solisti della OJS: Ninni Pedone (sax baritono), Faro Riina (3° tromba) e Salvo Pizzo (2° trombone). Grande soddisfazione da parte di tutta l’Orchestra Jazz Siciliana per aver ricevuto un invito di tale prestigio che vedrà alcuni solisti suonare a fianco di artisti internazionali della Orchestra vincitrice del Grammy Awards, per il miglior album di latin jazz.

La storia ebbe inizio nell’autunno del 2020, quando Christian Tumalan si esibì con l’OJS per il concerto d’inaugurazione della stagione concertistica Brass in Jazz. Il direttore messicano, restò talmente colpito positivamente dal sound dell’Orchestra Siciliana che, alla prima occasione, causa l’assenza di tre solisti della Pacific Mambo, li ha richiesti alla Fondazione The Brass Group per coprire i tre posti rimasti vacanti per il festival di musica latin-jazz previsto in luglio in Francia. E questo fine settiamana, verrà confermato il senso di appartenenza del grande Maestro alla nostra terra con il concerto allo Steri. L’evento è realizzato in collaborazione con Palermo Classica.

Bio Christian Tumalan

Nominato uno dei migliori tastieristi nel prestigioso # 39-mo Annual Jazz Station Awards / The Best Jazz of 2017, USA. Nato a Celaya, Guanajuato, in Messico. Christian ha studiato pianoforte classico alla “Escuela Superior de Música” di Città del Messico per un periodo complessivo di 10 anni. Successivamente ha rivolto i suoi interessi allo studio della musica jazz. Ha poi ulteriormente sviluppato le sue capacità in pianistica afro-cubana e nell’arrangiamento per le Big Band, raggiungendo 4 Master professionali in musica, tra cui anche l’ingegneria del suono. Tumalan ha fatto programmazione del modello MIDI e sound design per il leader internazionale in software musicali Native Instruments, una società con sede in Germania. Attualmente, Tumalan si esibisce attivamente in Centro America e negli Stati Uniti, dove ha lavorato e condiviso il palco con numerosi musicisti importanti, tra cui Arturo Sandoval, Pete Escovedo, Ray Obiedo (Herbie Hancock), Giovanni Hidalgo, Tito Puente jr., Jon Faddis, Dafnis Prieto, (ex batterista di Michel Camilo), Karl Perazzo (attuale percussionista di Carlos Santana), Sheila E. (PRINCE ), Alex Acuña, Michael Spiro, Jeff Chambers (Dizzy Gillespie), Calixto Oviedo, Poncho Sánchez, Tommy Igoe, Wayne Wallace, John Santos, Eddie Marshall (Stan Getz), Bill Watrous (Quincy Jones), Wayne Wallace e tanti altri ancora.

Infolinebiglietteria www.ciaotickets.com e www.bluetickets.it, Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.