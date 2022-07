Claudio Chiavari, scrittore | INTERVISTA

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ciao Claudio, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Come ti vuoi presentare ai nostri lettori che volessero sapere di te quale scrittore?

Buongiorno. Scrivo da quando sono adolescente perché ho sempre avuto un diario che mi faceva compagnia tutti i giorni, ma soprattutto perché era il mio primo amico, colui con il quale potevo parlare liberamente e confidare tutto ciò che mi passava per la mente. Poi, un giorno, ho deciso di aprirmi e quindi ho incominciato a scrivere facendo leggere agli altri. Fino ad arrivare a pubblicare i miei primi due romanzi.

Chi è invece Claudio al di là della sua passione per la scrittura, per la letteratura e la lettura? Cosa puoi raccontarci di te e della tua quotidianità?

Mi piace definirmi la persona della porta accanto. Non credo di avere niente di più, o meno, della maggior parte delle persone. Vivo di musica, quando posso vado ai concerti che so che mi possono dare delle emozioni (spazio dal rock di Vasco Rossi alla lirica). Mi piace stare in compagnia, magari davanti ad una birra o un buon bicchiere di vino. Vivo di sogni: anche quando si sono realizzati cerco sempre di renderli vivi, perché penso che nella vita sia sempre necessario tenere accesa una fiammella che ti spinge ad andare avanti.

Qual è il tuo percorso accademico, formativo, professionale ed esperienziale che hai seguito e che ti ha portato a fare quello che fai oggi nel vestire i panni dello scrittore?

Ho frequentato il liceo classico (nonostante alle scuole medie eccellessi in matematica) e poi mi sono laureato in lettere all’università. Probabilmente questa mia formazione umanistica (che ho sempre ricercato anche nella mia attività lavorativa) mi ha portato a cercare una mia strada nella scrittura.

Come nasce la tua passione per scrittura e per i libri? Chi sono stati i tuoi maestri e quali gli autori che da questo punto di vista ti hanno segnato e insegnato ad amare i libri, le storie da scrivere e raccontare, la lettura e la scrittura?

A tredici anni leggevo Ignazio Silone. Era una delle letture che la professoressa di italiano ci aveva assegnato per le vacanze di Natale. Ricordo che mi feci regalare alcuni suoi libri e passavo intere giornate sul letto dei miei genitori a leggere (non potevo stare in camera mia perché mio fratello stava sempre a giocare e faceva confusione). Poi sono arrivate altre letture e altri autori e, nella maggior parte delle volte, riuscivo a fare un viaggio grazie a quelle pagine che avevo davanti.

Ci parli del tuo libro, “Oltre il limite delle proprie possibilità”, pubblicato nel novembre del 2021? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

Il libro nasce da una mia esperienza personale. Ho da sempre frequentato la parrocchia e sono stato sempre curioso di che cosa avesse portato i sacerdoti che conoscevo a fare quella scelta. E tante volte mi sono sentito rispondere che erano entrati in seminario a studiare, rimanendoci poi per diventare preti. Una volta, poi, chiesi al mio parroco come poteva capire e consigliare le persone sposate quando si andavano a confessare da lui, considerato che aveva fatto una vita diversa, fuori dal mondo e senza affrontare in prima persona le difficoltà della vita. La sua risposta non mi ha soddisfatto e, a distanza di più di trent’anni, ho provato a dare io una risposta.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Il primo destinatario (immaginario) è il parroco della risposta precedente. Immaginario perché purtroppo non c’è più oggi. Oltre a lui ci sono i ragazzi, i giovani di oggi, che non hanno vissuto il periodo in cui ho ambientato il romanzo (dagli anni Ottanta all’inizio degli anni Duemila), decenni che hanno profondamente cambiato la società civile italiana. Cambiamenti di cui oggi godono loro per primi.

Tu hai scritto altri libri. Ci parli delle tue opere? Quali sono, come sono nate, quale il messaggio che contengono? Insomma, raccontaci della tua attività letteraria, dei tuoi romanzi.

Ho pubblicato nel 2019 il romanzo “Cinque Canzoni e una Bonus Track” (edito da Intermedia Edizioni). È la storia di una ragazza (Beatrice) e un ragazzo (Paolo) che ripercorrono alcuni momenti della loro vita tramite le parole di alcune canzoni.

Nel 2020 ho auto-pubblicato su Amazon “Percorsi”, una raccolta di racconti, poesie e pagine dei miei diari. L’ho fatto dopo aver concluso in solitaria una parte della via Francigena non appena ci fu permesso di uscire dopo il primo look down per il Covid. Diciamo che “Percorsi” è stata fino ad oggi la pubblicazione più terapeutica che abbia fatto.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “Oltre il limite delle proprie possibilità”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Al di là della copertina, che esprime tutto quello che ho voluto trasmettere nel romanzo, credo che la maggiore curiosità possa nascere dal fatto che parlo di Chiesa e dell’enorme peso, sia positivo che negativo, che ha avuto e ha ancora oggi nella nostra società.

Inoltre, affronto anche diffusamente l’argomento dell’accettazione delle diversità, in particolare dell’omosessualità, perché sono convinto che solo parlandone si possono sconfiggere i tabù che ci circondano.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare le tue opere letterarie? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

Sicuramente la mia professoressa di italiano delle scuole medie e quello del ginnasio: senza di loro non mi sarei innamorato della letteratura.

Poi i miei educatori dell’oratorio (compresi i sacerdoti e le suore) perché grazie ai loro insegnamenti ho imparato a guardarmi dentro e guardare l’intimo delle persone (caratteristica che riporto sempre nelle mie storie).

Infine, tutti coloro che mi sostengono in questa mia passione. Parlo di chi mi chiama o manda messaggi per congratularsi di come scrivo e delle emozioni che trasmetto loro. Ma anche di chi mi ha criticato in maniera costruttiva dopo aver letto i miei romanzi. È la loro sincerità nel dirmi quello che pensano di quanto scrivo a darmi la voglia di continuare.

Se per un momento dovessi pensare alle persone che ti hanno dato una mano, che ti hanno aiutato significativamente nella tua vita professionale e umana, soprattutto nei momenti di difficoltà e di insicurezza che avrai vissuto, che sono state determinanti per le tue scelte professionali e di vita portandoti a prendere quelle decisioni che ti hanno condotto dove sei oggi, a realizzare i tuoi sogni, a chi penseresti? Chi sono queste persone che ti senti di ringraziare pubblicamente in questa intervista, e perché proprio loro?

Non posso non incominciare con i miei genitori. Un elemento su tutti li distingue dagli altri e li mette al primo posto di questa ipotetica graduatoria: è il fatto che hanno accettato la mia omosessualità (con tutte le difficoltà che persone della loro generazione hanno potuto incontrare) facendosi sentire sempre pronti a darmi una mano quando ne avessi avuto bisogno. Ma lo hanno fatto con molta discrezione, rimanendo sempre nell’ombra per lasciarmi libero delle scelte che facevo.

Poi, ovviamente, ci sono gli amici e i conoscenti che mi hanno anche preso a schiaffoni quando era necessario. Perché chi ti vuole bene deve sapere anche cazziarti e dire qualche volta dei “no”.

Infine, ma non è di certo l’ultimo, il mio compagno Andrea, il quale non ha mai letto una pagina di quello che ho scritto. Lui sostiene che lo fa per non entrare troppo nella mia intimità, anche se è spesso presente alle mie presentazioni.

Ah, dimenticavo! I miei cani (quelli che ho oggi e quelli che purtroppo non ci sono più). Grazie a loro ho imparato a comprendere quali umani meritano il mio affetto.

Gli autori e i libri che secondo te andrebbero letti assolutamente quali sono? Consiglia ai nostri lettori almeno tre libri da leggere nei prossimi mesi dicendoci il motivo della tua scelta.

Ovviamente Ignazio Silone. Il mio primo amore che mi ha insegnato che nella vita non è la condizione sociale a contare, ma l’umanità che le persone hanno.

Poi “I promessi sposi”, un romanzo che tutti noi abbiamo odiato perché costretti a studiarlo a scuola, ma che ho riletto qualche decennio dopo la maturità e l’ho trovato pieno, anzi stracolmo, di suggerimenti di vita (oltre che stilisticamente perfetto).

Ma non voglio omettere i tanti autori che oggi cercano di emozionare con le loro storie. Mi riferisco agli scrittori emergenti, che tra mille difficoltà e nel tempo libero del loro quotidiano, cercano un loro pubblico, anche piccolo, con il quale condividere quello che si muove dentro di loro.

Ti andrebbe di consigliare ai nostri lettori tre film da vedere? E perché secondo te proprio questi?

“L’attimo fuggente”, un film necessario per capire che quanto sia importante seguire le proprie passioni, ma anche l’importanza di permettere alle persone di essere sé stesse.

“American History X”, un film crudo che fa riflettere su quanto sia importante l’accettazione di ciò che è diverso da noi.

“Lilo e Stich”, un cartone animato che con la sua semplicità mette in evidenza l’importanza della famiglia, in qualsiasi forma essa sia.

Ci parli dei tuoi imminenti e prossimi impegni culturali e professionali, dei tuoi lavori in corso di realizzazione? A cosa stai lavorando in questo momento? In cosa sei impegnato che puoi raccontarci?

Posso solo dire che sto lavorando al mio nuovo romanzo, che spero possa uscire entro l’estate prossima.

Dove potranno seguirti i nostri lettori?

Sono presente sui social ed ho un blog.

Come vuoi concludere questa chiacchierata e cosa vuoi dire a chi leggerà questa breve intervista?

Mi piace chiudere con la frase che è il motto della mia vita. È estratta da una canzone di Vasco Rossi, il mio cantante preferito: “Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so”.

CLAUDIO CHIAVARI (AUTORE)

Claudio Chiavari su Facebook

Claudio_author su Instagram

www.gnotiseaton.com

Il libro:

Claudio Chiavari, “Oltre il limite delle proprie possibilità”, Porto Seguro editore

https://www.portoseguroeditore.com/prodotto/oltre-il-limite-delle-proprie-possibilita/