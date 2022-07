Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

I solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana invitati a suonare con la Pacific Mambo Orchestra al Tempo Latino Festival di Toulose in Francia

Grande riconoscimento internazionale per l’Orchestra Jazz Siciliana e dei suoi solisti. Il Brass Group, dopo il successo del Sicilia Jazz Festival, continua le sue attività anche all’estero. Dopo l’inaugurazione della Jazz Section del Brass Group, all’interno di Palermo Classica affidata ad un nome d’eccellenza nel panorama internazionale latin-jazz, Christian Tumalan, vincitore del Grammy Award nel 2014 con la Pacific Mambo Orchestra, viene siglato un accordo oltre i confini nazionali. Tra Tumalan ed il Brass Group è nata già da un paio di anni una perfetta sintonia musicale, grazie alla sua esibizione al Real Teatro Santa Cecilia con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. Un grande successo per l’Orchestra Jazz Siciliana che ha ricevuto l’invito da parte del noto pianista e direttore d’orchestra Christian Tumalan, nominato nel prestigioso #39-mo Annual Jazz Station Awards, a suonare con la Pacific Mambo Orchestra al Tempo Latino Festival di Toulouse, in Francia. A salire sul palco della kermesse musicale internazionale saranno tre solisti della OJS: Ninni Pedone (sax baritono), Faro Riina (3° tromba) e Salvo Pizzo (2° trombone). Grande soddisfazione da parte di tutta l’Orchestra Jazz Siciliana per aver ricevuto un invito di tale prestigio che vedrà i solisti suonare a fianco di artisti internazionali della Orchestra vincitrice del Grammy Awards, per il miglior album di latin jazz.

La storia ebbe inizio nell’autunno del 2020, quando Christian Tumalan si esibì con l’OJS per il concerto d’inaugurazione della stagione concertistica Brass in Jazz. Il direttore messicano, restò talmente colpito positivamente dal sound dell’Orchestra Siciliana che, alla prima occasione, causa l’assenza di tre solisti della Pacific Mambo, li ha richiesti alla Fondazione The Brass Group per coprire i tre posti rimasti vacanti per il festival di musica latin-jazz previsto in luglio in Francia.