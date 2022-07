“L’ultimo uomo sulla terra”: lo spettacolo estivo di Chris Clun

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Una descrizione in chiave comica dell’infanzia dell’artista, il rapporto con la famiglia e le sue esperienze in giro per il mondo. Chris Clun contrappone il siciliano medio in relazione al resto del pianeta , ne esalta le caratteristiche ed i limiti in svariati campi, dall’uso dei mezzi pubblici a quello dei social. Tra monologhi divertenti e riflessivi accompagna il pubblico nelle sue vicende di vita che lo hanno portato a calcare il palco. Christian Modica in arte Chris Clun si avvicina al mondo del teatro all’età di 14 anni recitando in compagnie teatrali e nel 2004 inizia il suo percorso da ballerino studiando in prestigiose accademie, in Italia e all’estero tra cui la Debbie Reynolds di Los Angeles. Nel 2017 inizia la sua attività di video comici virali per il web riscuotendo successi e condivisioni. Dopo diverse esperienze nei laboratori comici TAAC e Sicilia Cabaret , nel 2020 entra a far parte del cast del film “Un pugno di amici” per la regia di Sergio Colabona. È stato inoltre uno dei protagonisti della trasmissione televisiva “Sicilia cabaret” su Antenna Sicilia.

Alcune date degli spettacoli estivi di Chris Clun in Sicilia :

29 Luglio Campofelice di Roccella – Arena Re

(Biglietto 15,00 euro + PREVENDITA)

09 Agosto Castellammare del Golfo (TP) – Arena delle Rose

in “Spasso…a due” insieme a Manlio Dovì

(Biglietto 10,00 euro + PREVENDITA)

11 Agosto Triscina/Selinunte (TP)Teatro Franco Franchi &Ciccio Ingrassia

(Biglietto 10,00 euro)

27 Agosto Palermo- Teatro Agricantus

(Biglietto Settore A 15,00 euro Settore B 13,00 Euro

BIGLIETTI ONLINE SUL SITO TRAMPMANAGEMENT.COM

