Pillole di psicologia pratica. Quinta puntata | di Silvia Ruggiero

Quanto conosciamo noi stessi?

Un’importante funzione della coscienza è quella di dare un senso al nostro cervello estremamente complesso. Tuttavia molto di quello che facciamo lo facciamo in modo inconsapevole: si pensi alle espressioni del viso, al nostro livello di attivazione, al nostro sguardo che si posa da una parte anziché dall’altra, alla velocità del battito cardiaco. Per non parlare poi delle scelte che compiamo e di cui spesso diamo una giustificazione a posteriori, giustificazione anche lontana da ciò che realmente ci ha spinto verso una direzione anziché un’altra.

La nostra mente dà un senso a ciò che facciamo, costruiamo una spiegazione logica, una sorta di narrazione di noi stessi costruita su ciò su cui abbiamo un accesso conscio, consapevole. E spesso non abbiamo un accesso diretto e consapevole su molti aspetti importanti della nostra vita.

Quindi l’idea che abbiamo di noi può essere talvolta significativamente diversa da come ci vedono gli altri.

Un confronto aperto e leale con gli altri, ci aiuta a capire meglio come siamo davvero.