Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La Vita è la più Grande Insegnante. Tutte le esperienze che viviamo, così come tutte le persone con cui veniamo in contatto – che sia per un attimo fuggente o per breve o lungo tempo non fa differenza – rappresentano preziose opportunità per crescere, migliorarci ed arricchirci spiritualmente e culturalmente. Ci aiutano ad espandere i nostri orizzonti e a vedere cose, situazioni e persone da una prospettiva diversa.

Questo significa vivere la Vita con piena consapevolezza! Se non lo si fa, ogni circostanza, persona, istante o avvenimento che ci si presenta diventa solo una occasione di apprendimento perduta e che forse non si ripeterà mai più. È così che una cena insieme, un viaggio in treno, una interessante conversazione nata con qualcuno appena incontrato, l’ascoltare attentamente gli altri quando parlano, l’aiutare spontaneamente una persona nel bisogno, l’osservare con cura ciò e chi ci sta intorno, inclusi i paradossi della Vita, le avventure e disavventure in cui ci imbattiamo, le possibilità che percepiamo come ‘perse’ o quelle che prendiamo al volo, l’immaginare il pensiero di un animale e cosa ci direbbe in certe occasioni e lo scrutare nelle profondità abissali del nostro Io, non costituiscono solo eventi. Al contrario, possono trasformarsi in straordinarie e significative esperienze da tesoreggiare, in opportunità per arricchire tanto la nostra esistenza quanto quella degli altri.

Essi sono, infatti, tutti strumenti per farci comprendere che, in fondo, siamo tutti una grande famiglia e, a volte, non occorre neanche andare in giro per il Mondo, perché è il Mondo che viene a te … se sei pronto a riceverlo: “Quando l’allievo è pronto, il Maestro appare” recita infatti un proverbio orientale buddhista.

Immedesimarsi negli altri ci riscalda il cuore ed apre la porta ad una reciproca, migliore comprensione delle nostre rispettive vite, culture e modi diversi di percepire il Mondo e la realtà con cui ci confrontiamo.

Racconti di Vita e Dintorni penetra queste realtà alla luce dell’attenta osservazione, dell’ascolto attivo, ma anche dell’empatia, dell’amore incondizionato, dell’introspezione ed anche del senso dell’umorismo. Aiuta il lettore ad identificare quale sia la vera ricchezza della Vita, ricchezza che gli viene offerta, così abbondantemente ed altrettanto generosamente, ogni giorno. Basta solo coglierne le opportunità, afferrarne l’attimo: Carpe Diem, ci incoraggia, infatti, il poeta latino Orazio.

Racconti di Vita e Dintorni è un libro scritto con amore, rispetto, empatia e profonda gratitudine per tutti coloro che ‘incrociamo’ nella nostra Vita o che hanno percorso un tratto del loro cammino insieme a noi. È anche grazie a loro che la nostra Vita si arricchisce e la nostra comprensione del Mondo e dell’Umanità viene raffinata, permettendoci di continuare ad avanzare nel nostro progresso personale.

Buona lettura!

https://www.amazon.it/Racconti-Dintorni-Maria-Teresa-Donato/dp/B0B2TTVRC1/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=D0BK7ZBAEUZR&keywords=Racconti+di+vita+e+dintorni&qid=1656860470&s=books&sprefix=racconti+di+vita+e+dintorni%2Cstripbooks%2C193&sr=1-1

Profilo Autore AMAZON:

https://www.amazon.com/Maria-Teresa-De-Donato-PhD/e/B019G68L8Q

Profilo Autore GOODREADS:

https://www.goodreads.com/author/show/14708561.Maria_Teresa_De_Donato