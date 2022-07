Sara Marino e Andrea Ansevini | La prolifica coppia sta per ritornare…

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Di Sara Marino e Andrea Ansevini sappiamo ormai tutto o quasi…

Dove eravamo rimasti dall’ultima volta?

Li abbiamo lasciati a maggio in quel di Torino dove li abbiamo visti nelle loro foto pubblicate in Facebook con numerosi amici e amiche che sono andati allo stand della loro casa editrice “Le Mezzelane Casa Editrice” solamente per conoscerli o per acquistare anche i loro libri.

Per chi non conoscesse ancora questa vulcanica coppia di scrittori vi ricordiamo che sono legati da una fortissima amicizia da quasi quattro anni, durante i quali hanno condotto tre edizioni del noto programma online da loro ideato e condotto “Salotto culturale di Andrea e Sara” che vanta oltre centocinquanta dirette con numerosi scrittori e scrittrici da loro ospitati, senza contare poi le numerose volte che sono stati a loro volta ospitati, hanno condotto “I libri di S.E.RA.” assieme a Eufemia Griffo e Renato Ghezzi, sappiamo anche che hanno scritto moltissimi racconti, oltre venti, alcuni dei quali sono giunti in finale a vari concorsi letterari nazionali e inseriti in varie antologie; di uno inoltre, prossimamente verrà realizzato un cortometraggio.

A oggi, che fine hanno fatto?

Al momento, ci dicono essere in pausa e tanno ricaricando le energie per ritornare da metà settembre, massimo i primi di ottobre al loro pubblico con la quarta edizione del loro “Salotto culturale”, di cui leggiamo già essere chiuse le prenotazioni; di conseguenza torneranno anche al loro pubblico che li segue sempre con passione ed entusiasmo e che non ha mai smesso di seguirli.

Nel frattempo, promuovono i loro libri sui loro profili di Facebook (li trovate singolarmente come Sara Marino e Andrea Ansevini), sulle loro pagine (“Rebecca la distruttrice” quella di Sara, “Andrea Ansevini” quella di Andrea e “I mille fogli sparsi di Andrea e Sara” quella di entrambi).

Li trovate anche in Instagram, Youtube, Twitter e nell’ultimo social network Made in Italy, Waveful.

Se volete leggere i loro libri vi ricordiamo i titoli.

Andrea ha pubblicato una silloge intitolata “Poesia nel diario”; in self “La porta misteriosa” e “Vietato dormire (20 racconti per restare svegli)”. Con Le Mezzelane Casa Editrice invece per la Saga de Le porte di Michele i libri “Oltre la porta” divenuto bestseller, “Dietro la porta”. Altri libri che ha pubblicato sono “Delitto in casa Le Mezzelane” e “Pinocchio anno zero”.

Sara ha scritto e pubblicato per Le Mezzelane Casa Editrice i seguenti libri: “Il mio demone” e “L’ombra del demone”, mentre per la Saga di Rebecca e Marcus ricordiamo, in ordine di uscita, “Destino di sangue”, “La freccia del diavolo” e “Il volto dell’oscurità”.

Singolarmente hanno in cantiere numerosi libri.

Tra i loro progetti in comune, al momento lasciati da parte, sappiamo invece che hanno scritto una raccolta di racconti dove Sara stessa ne ha curato la grafica e che vanterà la prefazione di un noto scrittore nazionale; hanno un libro futuristico ambientato in altri mondi e un horror.

Non vediamo l’ora di rivederli assieme, di leggerli e seguirli nuovamente online, intanto non ci resta che attendere…

Dove trovare i loro libri e gli autori

Entrambi i romanzi sono disponibile sul sito delle Casa Editrice negozio.lemezzelane.eu, in tutti i principali gli store online e librerie d’Italia.

Per contattarli li trovate in Facebook sulle loro pagine:

Andrea Ansevini ha la pagina “Andrea Ansevini”,

Sara Marino invece “Rebecca la distruttrice”.

Assieme hanno una pagina che si chiama “I mille fogli sparsi di Andrea e Sara”.

I loro progetti futuri

Numerosi sono anche i progetti futuri che li riguardano.

A maggio di questo anno saranno in coppia anche al Salone Internazionale di Torino a presentare i loro libri dove ad attenderli avranno diversi giornalisti che li vorranno intervistare.

Mi dicono che stanno scrivendo due libri che presto usciranno e hanno idea di un terzo anche.

Ma non finisce qui… Anche altri racconti mi dicono che li stanno scrivendo, inoltre hanno idea anche della quarta edizione del salotto culturale.

Singolarmente Andrea ha diversi libri di prossima uscita: uno tratto da una storia vera che uscirà con Le Mezzelane Casa Editrice, alla quale ha già anche mandato la quarta parte della saga “della porta”, presto manderà la quinta e la sesta parte, più una “extra” di cui non vuole dirci nulla.

Ha anche inviato anche altri due libri: un noir e un giallo.

Un altro giallo invece, ci dice, uscirà con un’altra casa editrice.

Ha inoltre finito di scrivere un thriller-horror con una sua amica Francesca Compagno.

Presto inizierà a scrivere altri libri con altre amiche, ma non ci vuole dire nulla a riguardo.

Sara invece, ci fa sapere che la sua saga sarà composta da sei libri, ne uscirà uno di genere BL in cui ha raccontato della storia di una rockstar con il suo dog-sitter, un libro sugli elfi, una saga familiare e un altro riguardo a degli animali particolari con esperimenti davvero strani.

Non ci resta che attendere…

Per chi li volesse seguire da vicino a maggio saranno anche al Salone Internazionale del libro a Torino e anche qui presenteranno i loro libri della saga in coppia.

Vedremo cosa ci riserverà in futuro questa straordinaria coppia di cui sentiremo parlare, ne siamo certi, negli a venire.

Una cosa è certa…

Ci sapranno come sempre stupire e sarà per loro un nuovo successo da aggiungere alla loro carriera letteraria.

Complimenti a voi!