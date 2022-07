Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

CORSO DI SCRITTURA ALCHEMICA 2022-2023

«Ci vuole passione e pazienza per insegnare agli scrittori come diventare autori. Mi sento di poterli aiutare perché so cosa si prova a desiderare di scrivere e poi pubblicare un libro, ci sono passata, conosco il mondo editoriale quel tanto che basta per sapermi muovere suggerendo consigli e ho sperimentato l’autopubblicazione che per certi versi soddisfa maggiormente il mio carattere esigente e impetuoso. Ho partecipato, e tuttora partecipo, a progetti a quattro, o sei mani (di cui i libri scritti con Alessandro Zecchinato sono un esempio), e conosco le dinamiche che occorrono per scrivere e progettare un testo in gruppo».

RIPARTE A SETTEMBRE IL NOSTRO INTERESSANTE CALENDARIO CORSI

In soli tre incontri on-line Caterina Civallero e Alessandro Zecchinato propongono il seminario LO SVILUPPO QUANTICO DELLE PAROLE.

Le lezioni si terranno la sera dalle 20,30 alle 22,30 attraverso la piattaforma Zoom, di giovedì.

Le iscrizioni sono aperte; per poter partecipare e conoscere le nuove date scrivi una email a caterinacivallero@gmail.com o telefona al 339 1461010.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO



Se hai compreso il potere creativo della parola e sei pronto a sperimentare le tue emozioni, imparerai a usufruire di un nuovo straordinario ventaglio di tecniche per trasformare i tuoi pensieri in azione.

Migliorerai notevolmente il modo di esporre le tue idee e potrai applicare gli insegnamenti nella stesura di un libro, una tesi o per le tue corrispondenze personali.

Testimonianza di Anna Maria Santucci: «Non avrei mai immaginato di potermi impegnare in un corso di scrittura alla mia età. Invece è accaduto. Sicuramente il titolo del percorso “Lo sviluppo quantico delle parole” ha fatto da apripista, risuonandomi dentro come un campanello. A seguire è stata la magia delle parole di Caterina a condurmi, senza forzature, in una strada non propriamente sconosciuta ma certo fino ad oggi poco praticata. La grande professionalità e la passione per ciò che divulga mi stimola a far entrare nella mia vita, in modo più consapevole, l’impegno a “ben comporre” testi, di qualsiasi tipo. A che pro? ci si può chiedere. Certamente manifestare meglio me stessa e poi, magari, arrivare a creare qualcosa che risulti piacevole e utile per altri».

Testimonianza di Gabriella Delfante: “ho frequentato già due corsi tenuti con maestria da Caterina e Alessandro. A me piace scrivere fiabe da sempre. Ho sempre scritto di pancia, senza prestare troppa attenzione alle regole. Tutti gli scritti hanno una testa, una pancia e una coda, ma un conto è saperlo perché lo detta l’istinto, altro è rispettare le giuste proporzioni per la creazione di un racconto perfetto. La scelta dei termini da utilizzare può trasformare una banalità in un piccolo capolavoro. Caterina e Alessandro non si risparmiano nel dare. Offrono strumenti e conoscenza senza lesinare.

Resta ai partecipanti l’eseguire i compiti affidati che sempre inducono a introspezione e ricerca.

Grazie davvero. Grazie dal profondo nero della mia penna stilografica che uso ancora per stendere la prima bozza di ogni fiaba che scrivo.

Con stima e rispetto, Gabriella

Testimonianza di Umberto Fiore: “Scrivere è come compiere un viaggio fra i meandri dei propri pensieri e ricordi, o della propria fantasia: come in ogni avventura, è necessario partire preparati e sapersi orientare con i giusti strumenti. Caterina e Alessandro nel loro Corso di scrittura quantica sono guide esperte nel fornire i mezzi migliori per allestire questo viaggio indimenticabile, cosicché anche qualora esso dovesse presentare degli ostacoli o delle difficoltà ci si troverà a essere dotati delle competenze e degli strumenti adatti per superarli. Durante i tre incontri si ha modo di apprendere quali sono gli errori più comuni nello scrivere, come sfruttare al meglio Word, e vari consigli per definire il proprio stile letterario in modo tale che diventi unico e altamente coinvolgente. Consiglio il corso a chiunque si appresti a intraprendere un percorso alla scoperta dei propri talenti come autore; a chi ha voglia di mettersi in gioco ed esplorarsi; a chi ha il desiderio di donare una parte di sé al mondo da lasciare ai posteri e a chi sogna di trasformare il mondo attraverso lo scrivere.

Ringrazio Caterina e Alessandro per avermi reso partecipe del loro progetto.”

A presto, Umberto

Testimonianza di Giovanna Casucci: “Il Corso di scrittura alchemica ha mantenuto alto l’entusiasmo con il quale mi ci ero avvicinata fin dall’inizio. Sono rimasta soddisfatta sia per i contenuti, per me nuovi, che per l’attenzione e la presenza costante di Caterina e Alessandro. Il loro approccio è passionale ed evidenzia l’amore nel trasmettere le tecniche utili per pubblicare un libro che dia al lettore il calore e il piacere di leggerlo. Dai tre incontri ho imparato molto, soprattutto a essere presente e attenta nell’uso delle parole e ho potuto arricchire la mia cassetta degli attrezzi per migliorarmi nella scrittura.”

A Caterina e Alessandro va un profondo Grazie! Giovanna

CHI HA GIÀ PARTECIPATO SCRIVE ANCHE…

STRUTTURA DEL CORSO



Primo incontro: L’ALCHIMIA DELLA NARRAZIONE

Incontra le tue sensazioni in meditazione per individuare la mappa narrativa del tuo progetto. Impara a prestare attenzione alle emozioni e ai sensi mentre scrivi e portale nero su bianco. Usa la parte logica e quella analogica legandole con armonia. Scopri come seguire facilmente le norme editoriali lasciandoti aiutare dalla tastiera del PC.

Secondo incontro: ETICA ESTETICA E IRONIA

Cosa sei disposto a raccontare di te? Sai gestire l’incontro con i tuoi blocchi emotivi? Da Socrate ad Aristotele porrai le basi del tuo stile e assimilerai, attraverso l’allenamento, a modulare gli impeti e a favorire l’espansione dei tuoi racconti.

Imparerai a impostare correttamente l’impaginazione del tuo testo: dalla creazione del titolo, l’indice, i ringraziamenti, la prefazione, l’introduzione, i capitoli, alla conclusione, rispettando le necessità editoriali.

Terzo incontro: IL PESO DELLE EMOZIONI

Sai riconoscere la dualità fra tristezza e paura, fra coraggio e gioia, e fra dolore e risentimento? Scegli come ruotare la giostra delle tue emozioni e porta in scena la tua vera essenza. Analizzeremo, grazie ai tuoi esercizi, qual è realmente il sentimento che domina la tua tecnica di scrittura. Trasforma doni e ostacoli in talento.

MATERIALE NECESSARIO PER PARTECIPARE

Per ogni lezione saranno inviate le dispense in formato PDF e sarà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine del corso.

Gratuitamente sarà possibile ripartecipare alle sessioni successive del corso, per allenarsi, ripassare o approfondire gli armomenti, senza limiti nel tempo.

Caterina Civallero si occupa di benessere da circa quarant’anni. Nutrizionista e Facilitatrice di Psicogenealogia Junghiana e ghostwriter, organizza corsi, seminari e percorsi individuali per lo sviluppo dell’autogestione consapevole. Scrive da anni su alcuni giornali online articoli, recensioni, storytelling. Gestisce il blog caterinacivallero.com e negli ultimi sei anni ha pubblicato, e co-pubblicato, tredici libri.

Scrive per le piattaforme on-line fattitaliani.com e MobMagazine.com presso cui cura la rubrica Sotto falsa copertura. Nel 2020 ha creato il personaggio di Hélène Millot per il romanzo Certe cose capitano solo a te.

Alessandro Zecchinato, ghostwriter, editor, scrittore esperto in astrologia olo-dinamica e tecniche alchemiche, offre consulenze individuali per individuare gli ostacoli lungo il proprio percorso karmico e per la gestione delle emozioni nel rapporto di coppia.

Ha pubblicato sei libri negli ultimi due anni. Collabora con Caterina Civallero da 17 anni e scrive per MobMagazine.com dove cura la rubrica Il convitato di plastica.