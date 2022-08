Andrea Ansevini e Barbara Vagnini | “La musica nelle parole”

By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’evento si chiama “La musica nelle parole”.

A idearlo e a realizzarlo sono gli scrittori e musicisti marchigiani Andrea Ansevini e Barbara Vagnini.

Del “vulcanico” Andrea sappiamo tutto.

Sposato con Adele (la sua musa ispiratrice), ha pubblicato sette libri (“Poesia nel diario”, “La porta misteriosa”, “Oltre la porta”, “Delitto in casa ‘Le Mezzelane’ “, “Vietato dormire (20 racconti per restare svegli)”, “Pinocchio anno zero” e “Dietro la porta”).

L’ottavo, ci dice, è in arrivo a fine settembre.

Andrea non è solo questo. È anche ideatore e conduttore assieme alla sua amica Sara Marino, che tutti ricordiamo, per le numerose dirette che hanno condotto del noto “Salotto culturale di Andrea e Sara”, oltre a essere stati a loro volta ospitati ovunque, oltre ad aver avuto un enorme successo al Salone Internazionale del libro di Torino. A settembre/ottobre inizierà la quarta edizione.

Alla domanda “Quando uscirà il tuo primo libro scritto con Sara?” ci ha risposto “Al momento siamo in standby, ma tra poco, come sarà possibile ci metteremo di nuovo mano perché ne abbiamo due lasciati in sospeso e altri due da scrivere, di cui uno proposto da Sara e uno su richiesta. Attendete e presto lo saprete…”

Vi ricordiamo che invece con Francesca Compagno ha condotto “Il diario di bordo di Francesca e Andrea”. Sempre a settembre/ottobre, ci aveva detto tempo fa, partirà la terza edizione e prossimamente uscirà anche un loro libro.

Nell’attesa, ha iniziato a collaborare con la scrittrice e cantautrice Barbara Vagnini, pesarese.

Vediamo di conoscerla meglio.

Barbara, cantautrice talentuosa, doppiatrice, nonché scrittrice e regista dei suoi video clip musicali (che potete vedere sul suo canale YouTube), sempre solare e allegra, con molta voglia di fare, tra le sue hits ricordiamo: “Indietro non si torna”, “Il cuore non mente”, “Te quiero”.

Ha frequentato il liceo artistico e ama l’arte in generale in tutte le sue forme.

Canta da quando era piccola e il suo mito è Elvis Presley. Fin da giovane, da quando ha iniziato a suonare la chitarra, da lì ha capito che la musica sarebbe stata la sua più grande passione.

E aveva ragione.

Nel corso degli anni ha preso parte a numerosi concorsi e gare canore riportando ottimi piazzamenti, finalista alle selezioni di Sanremo e ad altri numerosi talent di successo.

Da poco è uscito il suo libro “Un’esperienza oltre il tempo – Il segreto del codice dell’anima” che descrive una situazione realmente accaduta.

Ansevini e la Vagnini, amici da oltre dodici anni, per un po’ si sono persi di vista e dopo un po’ di tempo si sono ritrovati.

Questo ritrovo è sfociato nel proporsi in coppia per presentare l’evento “La musica nelle parole”. Durante le serate verrà presentato il libro di Ansevini “Dietro la porta” (Le Mezzelane Casa Editrice) assieme a quello della Vagnini “Un’esperienza oltre il tempo – Il codice segreto dell’anima”.

Tra pubbliche e private, hanno già diverse serate in programma in giro per la regione e l’Italia.

I libri verranno presentati:

Il 10.09 ore 18:00 presentazione al circolo “Arti e Mestieri” a Torrette di Ancona.

Ospite la scrittrice Martina Pace e la poetessa Cristina Monteburini. Letture a cura dei doppiatori e attori Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni.

Su richiesta, a soli 12 euro, possibilità di cenare al circolo e assistere al concerto del gruppo Acoustic Friends.

(prenotazione obbligatoria ai numeri 347.0176207 / 0719697687).

Il 23.09 ore 20:30 presentazione a “La Taverna dei Tigli” a Corinaldo (AN).

Cena solidale e concerto del gruppo Acoustic Friends a 28 euro.

Il ricavato sarà devoluto all’orfanotrofio “Casa Mamma Deborah a Kolwezi in Africa”

(prenotazione obbligatoria ai numeri 380.5889292 / 333.6678063 / 340.4898077).

In tutte le serate sarà presente anche Adele Muscato, moglie di Ansevini, fotografa e video reporter ufficiale delle loro serate.

Se li volete ospiti contattateli da Facebook ai loro profili: Andrea Ansevini, Barbara Vagnini.