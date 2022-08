Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Martedì 30 agosto aprirà a Palermo Averna Spazio Open, l’ex Spazio Incolto ai Cantieri Culturali alla Zisa, a seguire ci sarà il concerto di Roy Paci.

Idee innovative con al centro un “luogo” all’interno del quale prendono forma i suggerimenti della community e dei cittadini. Un modo per animare uno spazio aperto e condiviso, facendo in modo che chiunque possa fare la propria parte fornendo spunti e suggerimenti sulle modalità d’uso di Averna Spazio Open, l’ex spazio incolto ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Lo spazio sarà poi aperto al pubblico a partire dal giorno seguente, il 31 agosto.

Averna Spazio Open è infatti a caccia di idee: gli utenti e i semplici frequentatori dello spazio potranno suggerirle rispondendo alla “call for ideas” attraverso il sito web dedicato. Una chiamata rivolta a chiunque abbia voglia di mettere a servizio di Averna Spazio Open la propria creatività proponendo temi, iniziative e attività da realizzare all’interno del nuovo hub culturale dei Cantieri Culturali alla Zisa.

“I Cantieri Culturali alla Zisa – dichiara Filippo Virzì, Segretario regionale dell’UGL Creativi in Sicilia – si prestano ad iniziativa dagli ampi respiri internazionali così come già avviene da anni nelle più importanti capitali europee, riteniamo Averna Spazio Open e “call for ideas” una grande opportunità per tutti i creativi contemporanei della Sicilia e di tutto il mondo, per gli operatori culturali e i professionisti del settore, solo da queste iniziative virtuose Palermo potrà assume la dimensione che merita, ossia quella di metropoli cosmopolita”.