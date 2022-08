Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Una pioggia di premi per le Miss in concorso nelle Marche !!!!!!

Un grandissimo successo l’edizione 2022 della finale Regionale Marche del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Grand International Italy svoltosi al ristorante La Giara di Pesaro ,cena e spettacolo.

La Giuria composta da Ivan Cottini, Noa Planas, Giuseppe Cristini, Emanuele Gambini, Sabrina Cermaria, Alessio Zaffini e Luca Senesi ha incoronato la bellissima Tamara Mariana Etchevery 23 anni ,studentessa di scienze biologiche, impegnata nel sociale e in un progetto di tutela ambiente marino da realizzare con un’associazione Internazionale. È stata omaggiata della fascia Miss Grand Regione Marche e corona , un cadeau di Tartufo omaggio dell’accademia del Tartufo nel Mondo, un prezioso by Salvi Gioielli, omaggio floreale Latini, il libro Manu 5.0 del giurato Emanuele Gambini,Fascia sponsor Nazionale Hotel Pianeta Maratea. Rappresenterà la Regione Marche alla Finale Nazionale il 18 Settembre a Maratea,un in bocca al lupo per cercare di strappare il titolo ed accedere alla Finale Mondiale in Indonesia.

Molto soddisfatta l’agente Regionale Marche Francesca Guidi, che ha anche condotto ed organizzato la serata, ringrazio il patron Nazionale del Concorso Giuseppe Puzio per la rinnovata stima.

Tra performance di canto con Silvia Catani e Susanna Polzoni , momenti poetici dedicati alla donna con Gastone Cappelloni e simpatici giochi con il mago Ernestico Planas il divertimento è stato assicurato.

Le Mascotte hanno esordito con i coloratissimi bikini di Ambra D’estate ,elegante sfilata di Trendy Boutique anteprima Autunno /Inverno per giovani, l’uscita dolce e sfiziosa coinvolgendo il pubblico con Crema&Cioccolato delizie di semifreddo.

La vittoria è andata a Giulia Damiani 15 anni appena compiuti ,studentessa dal carattere dolce, semplice ma determinata,si porta a casa la fascia di Miss Mascotte Marche,la corona, una super lampada da tavolo di fanluce illuminazione, omaggio floreale Latini, omaggio prezioso by Salvi Gioielli,l’accesso alla finale Nazionale.

Altre due Mascotte andranno in finale Nazionale la seconda Classificata Gioia Parente di 14 anni e Sara Canapini di 15 anni anch’esse pluripremiate.

Una toccante riflessione con la presenza della Dott.ssa Severini ANT sull’assistenza al malato oncologico e alle famiglie con i servizi domiciliari, abbiamo cercato di sensibilizzare il pubblico con una raccolta fondi.

Due momenti particolari di coraggio e lotta alla malattia con Ivan Cottini che ha regalato emozioni indescrivibili durante la sua esibizione di ballo, applaudito da tutti i presenti, Ivonne Pagliari poetessa che attraverso l’arte della parola e con il sorriso ha raccontato la sua battaglia.

La passerella delle Miss Grand molto coinvolgente, le ha viste protagoniste in diverse modalità moda mare, abiti bianchi per valorizzare gli accessori in pelle realizzati a mano da Sogni di Cuoio, una originale uscita con le Rinaldo Pipe’s Hand Made omaggio al made in Italy in tricolore degli Outfit creando un effetto scenico meraviglioso, ed infine il sogno d’amore coronato con la maestosa sfilata di abiti da sposa Le Spose di Roberta .

Make up sobrio e delicato per tutte le ragazze realizzato da Isabella Violini Estetica e massaggi, accompagnate da briose acconciature by Gi.lo Parrucchieri Lui&Lei.

Sono stati consegnati altri premi nella categoria Miss Grand il weekend di Attualviaggi vinto da Clarissa Cola seconda classificata consegnata anche la fascia del Main Sponsor Mobilpiù Srl , a Martina Tonini terza classificata è andata la lampada Diamante di Fanluce illuminazione.

Altra ragazza fasciata scelta da Trendy Boutique Pesaro Polina Anikina ,mentre tutte le altre partecipanti sia piccole che grandi hanno ricevuto un omaggio prezioso by Emanuele Gambini orafo,Ambra D’estate Beachwear.

Durante la premiazione finale è entrata in scena la mega torta realizzata per l’occasione da Mariella Mosca Pasticceria e Catering .

Tra selfie e foto by Marco Trionfetti &staff musica e ballo si è conclusa questa edizione 2022, Miss Grand International Italy Marche Vi da appuntamento al 2023 seguiteci sui social.

Mission No War stop Violence……

Il concorso più importante al mondo.

Il concorso più importante al mondo.

Si ringrazia :

Main Sponsor Mobilpiù Srl

Caterina Dini Fitness Studio

Tele2000

Fiorista Latini