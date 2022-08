Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Per la quarta volta nella sua storia, lo SWISSARTEXPO Art Festival si svolgerà a Zurigo dal 24 al 28 agosto 2022. La grande novità di questa edizione è l’apertura gratuita al pubblico.

Sono centinaia gli artisti selezionati dagli organizzatori e provenienti da tutto il mondo, che presenteranno la loro arte nella hall della Stazione centrale di Zurigo, tra i quali la fotografa palermitana Carmela Rizzuti.

Oltre alle opere d’arte tradizionali, ci saranno molti pezzi interessanti e unici che utilizzano la tecnologia digitale, le nuove tecnologie informatiche e strumenti innovativi e originali.

Il programma prevede eventi artistici e tour.

1 of 19

La mostra è organizzata dalla start-up svizzera ARTBOX.GROUPS GmbH, fondata nel 2016 dall’“artista della motosega” Patricia Zenklusen e dalla sua famiglia, e l’obiettivo è mostrare l’arte di artisti giovani e emergenti provenienti da tutto il mondo.

SWISSARTEXPO è un evento unico in Svizzera che sa mettere insieme l’arte classica con le nuove tecnologie come la realtà virtuale e, come spiega Patricia Zenklusen: “In particolare nel mondo digitalizzato di oggi, riteniamo essenziale che gli artisti non rimangano legati alle forme tradizionali di esposizione. Il mondo digitale, che si tratti di Internet, delle presentazioni digitali o della realtà virtuale, offre diverse possibilità e opportunità di cui gli artisti dovrebbero sicuramente trarre vantaggio”.

Carmela Rizzuti, a Zurigo per partecipare all’evento, ci dice: «Swissartexpo è un evento importante perché è situato presso la stazione centrale di Zurigo ed è vista da oltre 80.000 visitatori al giorno, è una delle sale più visitate d’Europa. La mostra è interessante perché presenta un ampio spettro di artisti nazionali e internazionali provenienti da tutto il mondo con una grande varietà di background e stili mantenendo un alto livello qualitativo ove io mi posso confrontare e nello stesso distinguermi per lo stile e professionalità. Per me è una grande soddisfazione essere arrivata fino a qui perché è il frutto di un percorso di studi e di esperienze formative dove il mio essere pittrice e fotografa hanno raggiunto un unico linguaggio di espressione e comunicazione.»

In questi giorni di fine agosto, chi attraverserà la stazione centrale di Zurigo tra il 24 e il 28 agosto, avrà l’occasione di visitare questa mostra d’arte il cui accesso è gratuito. Chi non potesse visitarla di persona, potrà fare un tour virtuale di SwissArtExpo qui:

https://youtu.be/2Zz6TGH7PGI

https://www.swissartexpo.com/virtual-tour

Programma SWISSARTEXPO

SWISSARTEXPO Stazione centrale di Zurigo

Quando: 24 – 28 agosto 2022

Dove: Stazione Centrale di Zurigo

Ingresso: GRATUITO

Ulteriori informazioni su SWISSARTEXPO sono disponibili qui.

https://www.swissartexpo.com/en

Carmela Rizzuti:

http://www.carmelarizzuti.net/

https://www.facebook.com/carmela.rizzuti

https://www.instagram.com/carmela_rizzuti_fotografa/