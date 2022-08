Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In scena per Jazz Section nell’ambito del Festival Palermo Classica, il concerto proposto dalla Fondazione The Brass Group, Ciro Manna Trio con Master of Guitar, martedì 30 agosto alle ore 21.15 a Palazzo Chiaramonte Steri.

Nonostante goda di grande visibilità e rinomanza internazionale, in Italia Ciro Manna è uno dei segreti musicali meglio custoditi e ciò almeno per due ragioni principali: intanto perché l’enorme perizia strumentale e la grande versatilità di cui è dotato ne fanno uno dei chitarristi più richiesti sia in patria che all’estero, sia in tour che in studio di registrazione; e poi perché il musicista cura molto anche l’attività didattica, settore nel quale si è ritagliato un ruolo di grande prestigio. Impegni, questi, che finora gli hanno forse impedito di concentrarsi maggiormente su propri progetti personali. Il percorso stilistico di Manna è davvero intricato e rigoglioso poiché parte dagli innamoramenti adolescenziali per i chitarristi di Nirvana, Guns N’ Roses e Metallica, poi si rivolge al culto di “guitar heroes” come Steve Vai, Joe Satriani e Vinnie Moore, quindi si tuffa nelle acque del blues e del jazz-fusion seguendo la scia di leggende quali George Benson, Joe Pass, Robben Ford e Larry Carlton ed infine approda sulle spiagge di un jazz contemporaneo che ha tra le sue maggiori figure Kurt Rosenwinkel, Mike Moreno, Julian Lage ed altri innovatori. Nella vasta area di quel jazz che si mescola continuamente con rock, fusion, funk, metal e prog, oggi Manna è un riferimento assoluto tra i maestri della chitarra, come è dimostrato dall’essere stato scelto per accompagnare il tour mondiale del leggendario bassista e cantante camerunense Richard Bona e come è confermato dalla lunga lista di celebrità straniere con cui ha finora suonato, tra cui Paul Gilbert, Guthrie Govan, Andy Timmons, Simon Phillips, Lee Sklar e Alain Caron (alcuni dei quali hanno anche partecipato alle registrazioni del suo ultimo album “XY”). Ad accompagnarlo in un trio ormai consolidato e ricco di feeling sono Marco Galiero, basso, e Antonio Muto, batteria.

