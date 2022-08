Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Comunicato stampa a cura di Ilaria Solazzo

Deruta fa rima con cultura: dal 26 al 28 Agosto la quarta edizione del Book Fest.

Torna a Deruta per la quarta edizione, il Deruta Book fest, manifestazione dedicata a presentazioni di libri, letture di poesie, passeggiate letterarie e spettacoli in piazza in programma dal 26 al 28 agosto.

Dedicata quest’anno alla memoria di Roberta Niccacci e promossa dall’associazione Europa comunica cultura e dalla Bertoni editori, la manifestazione vedrà circa sessanta autori provenienti da tutta Italia che faranno conoscere al pubblico le proprie opere.

Il programma di Deruta Book Fest

Il via per venerdì 26 alle 11 con l’apertura della manifestazione nella sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco di Deruta e dell’editore Jean Luc Bertoni e con l’inaugurazione delle mostre di Mara Pianosi e Davide Marrollo. Nel pomeriggio spazio alle presentazioni dei libri di Giovanni Ciao, Giorgio Caporali e Paola Minussi, per finire alle 18 con reading poetico a cura di Bruno Mohorovich.

Sabato 27 alle 10 sarà la volta di una passeggiata poetica nelle vie del centro storico, mentre nel pomeriggio si tornerà a parlare di libri con Isabel Martina, Giulia Manco e Alvaro Fiorucci per poi passare alla consegna del premio impresa e cultura al cavalier Arsenio Borgnini. In serata, in piazza dei Consoli arriva l’attore Mario Zamma che, insieme alla sua band, presenterà in anteprima nazionale lo spettacolo “Caro amico ti canto” dedicato al compianto cantautore bolognese Lucio Dalla. In scena un viaggio non soltanto attraverso la musica, ma anche attraverso le due figure di Dalla, artista e uomo. Presenta anche Cristiana Ciacci che, insieme alla Little Tony family, ricorderà il padre Little Tony.

Sempre sabato sera saranno resi noti i vincitori della prima edizione del Premio letterario Deruta book fest che ha registrato un gran numero di partecipanti nelle varie sezioni: romanzi editi, romanzi inediti, racconti inediti, poesia edita, poesia inedita.

Domenica 28 passeggiata letteraria mattutina per poi passare, nel pomeriggio, alle presentazioni dei romanzi di Francesco Calzoni e Anthony Caruana e la collana “Schegge” della Bertoni editore. A seguire Giovanni Paoletti illustrerà il premio Rina Gatti con la lettura dei racconti vincitori dell’ultima edizione. Chiuderà il sipario la presentazione del premio Fulgineamente insieme a Ivana Donati.