Spasimo 2022 | Diego Spitaleri in concerto con “Piano Solo”

la rassegna concertistica ideata dalla Fondazione The Brass Group durante la pandemia e giunta alla sua terza edizione, mette in scena le eccellenze siciliane per dare loro il giusto risalto valorizzandone le peculiarità artistiche.

la rassegna concertistica ideata dalla Fondazione The Brass Group durante la pandemia e giunta alla sua terza edizione, mette in scena le eccellenze siciliane per dare loro il giusto risalto valorizzandone le peculiarità artistiche.

Spasimo 2022, la rassegna concertistica ideata dalla Fondazione The Brass Group durante la pandemia e giunta alla sua terza edizione, mette in scena le eccellenze siciliane per dare loro il giusto risalto valorizzandone le peculiarità artistiche. La rassegna, il cui coordinamento e produzione porta la firma di Fabio Lannino , per il nuovo appuntamento porta sul palco un solista, un pianista palermitano, Diego Spitaleri che ha focalizzato la sua vita nella composizione di musiche originali raggiungendo oggi più di 3.500.000 di ascolti sulle principali piattaforme online come Spotify, Deezer, I-tunes, Apple Music ed i suoi brani sono presenti in oltre 9.500 playlists la maggior parte delle quali dedicate alla musica classica. Appuntamento venerdì 26 agosto alle ore 21.30 presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo

Spasimo 2022, la rassegna concertistica ideata dalla Fondazione The Brass Group durante la pandemia e giunta alla sua terza edizione, mette in scena le eccellenze siciliane per dare loro il giusto risalto valorizzandone le peculiarità artistiche. La rassegna, il cui coordinamento e produzione porta la firma di Fabio Lannino , per il nuovo appuntamento porta sul palco un solista, un pianista palermitano, Diego Spitaleri che ha focalizzato la sua vita nella composizione di musiche originali raggiungendo oggi più di 3.500.000 di ascolti sulle principali piattaforme online come Spotify, Deezer, I-tunes, Apple Music ed i suoi brani sono presenti in oltre 9.500 playlists la maggior parte delle quali dedicate alla musica classica. Appuntamento venerdì 26 agosto alle ore 21.30 presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo

Spasimo 2022, la rassegna concertistica ideata dalla Fondazione The Brass Group durante la pandemia e giunta alla sua terza edizione, mette in scena le eccellenze siciliane per dare loro il giusto risalto valorizzandone le peculiarità artistiche. La rassegna, il cui coordinamento e produzione porta la firma di Fabio Lannino , per il nuovo appuntamento porta sul palco un solista, un pianista palermitano, Diego Spitaleri che ha focalizzato la sua vita nella composizione di musiche originali raggiungendo oggi più di 3.500.000 di ascolti sulle principali piattaforme online come Spotify, Deezer, I-tunes, Apple Music ed i suoi brani sono presenti in oltre 9.500 playlists la maggior parte delle quali dedicate alla musica classica. Appuntamento venerdì 26 agosto alle ore 21.30 presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo

Diego Spitaleri è un pianista e compositore siciliano che nella sua oltre quarantennale carriera ha esplorato i più diversi stili musicali (dal jazz al gospel , dalla musica classica alla musica brasiliana dal pop alla musica etnica) che hanno trovato una sintesi in quello che oggi è diventato il suo personale stile. Da qualche tempo si è dedicato alla composizione di brani per pianoforte solo il caratterizzati dalla ricerca e dallo sviluppo dell’elemento melodico. Durante il concerto intitolato “Diego Spitaleri piano solo” il pianista siciliano presenterà alcuni dei brani tratti dal suo primo cd “Pianofor(t)tever pubblicato nel 2017 ed eseguirà alcune nuove composizioni pubblicate a partire dal 2021 che faranno parte del suo nuovo lavoro discografico di prossima pubblicazione. In particolare Spitaleri metterà in scena, in prima esecuzione assoluta, il suo ultimo singolo dal titolo “Risvegli” pubblicato il 3 agosto 2022, il brano “Cenere” scritto con Marco Betta e Fabio Lannino per l’omonima opera rappresentata al Teatro Massimo di Palermo nel maggio scorso e il brano “Tarantella Lenta” dedicato alle vittime della guerra in Ukraina nel quale utilizzerà un campionamento delle sirene antiaeree per sottolineare la drammaticità del messaggio. Hanno scritto di lui “ Pianofor(t)ever è un album profondo dal punto di vista emozionale, che racconta e descrive, con candidezza d’animo, l’amore viscerale verso le bellezze della natura e l’essenza dei sentimenti umani ” Stefano Dentice. “ Quello di Spitaleri è un linguaggio assai personale nel quale confluiscono, fondendosi omogeneamente, tutte le coordinate stilistiche che nel tempo hanno forgiato il suo linguaggio: l’attitudine all’improvvisazione jazzistica, il senso dello swing, il gusto per la melodia, il segno forte delle proprie radici mediterranee ” Gigi Razete su la Repubblica.

Diego Spitaleri è un pianista e compositore siciliano che nella sua oltre quarantennale carriera ha esplorato i più diversi stili musicali (dal jazz al gospel , dalla musica classica alla musica brasiliana dal pop alla musica etnica) che hanno trovato una sintesi in quello che oggi è diventato il suo personale stile. Da qualche tempo si è dedicato alla composizione di brani per pianoforte solo il caratterizzati dalla ricerca e dallo sviluppo dell’elemento melodico. Durante il concerto intitolato “Diego Spitaleri piano solo” il pianista siciliano presenterà alcuni dei brani tratti dal suo primo cd “Pianofor(t)tever pubblicato nel 2017 ed eseguirà alcune nuove composizioni pubblicate a partire dal 2021 che faranno parte del suo nuovo lavoro discografico di prossima pubblicazione. In particolare Spitaleri metterà in scena, in prima esecuzione assoluta, il suo ultimo singolo dal titolo “Risvegli” pubblicato il 3 agosto 2022, il brano “Cenere” scritto con Marco Betta e Fabio Lannino per l’omonima opera rappresentata al Teatro Massimo di Palermo nel maggio scorso e il brano “Tarantella Lenta” dedicato alle vittime della guerra in Ukraina nel quale utilizzerà un campionamento delle sirene antiaeree per sottolineare la drammaticità del messaggio. Hanno scritto di lui “ Pianofor(t)ever è un album profondo dal punto di vista emozionale, che racconta e descrive, con candidezza d’animo, l’amore viscerale verso le bellezze della natura e l’essenza dei sentimenti umani ” Stefano Dentice. “ Quello di Spitaleri è un linguaggio assai personale nel quale confluiscono, fondendosi omogeneamente, tutte le coordinate stilistiche che nel tempo hanno forgiato il suo linguaggio: l’attitudine all’improvvisazione jazzistica, il senso dello swing, il gusto per la melodia, il segno forte delle proprie radici mediterranee ” Gigi Razete su la Repubblica.

Diego Spitaleri è un pianista e compositore siciliano che nella sua oltre quarantennale carriera ha esplorato i più diversi stili musicali (dal jazz al gospel , dalla musica classica alla musica brasiliana dal pop alla musica etnica) che hanno trovato una sintesi in quello che oggi è diventato il suo personale stile. Da qualche tempo si è dedicato alla composizione di brani per pianoforte solo il caratterizzati dalla ricerca e dallo sviluppo dell’elemento melodico. Durante il concerto intitolato “Diego Spitaleri piano solo” il pianista siciliano presenterà alcuni dei brani tratti dal suo primo cd “Pianofor(t)tever pubblicato nel 2017 ed eseguirà alcune nuove composizioni pubblicate a partire dal 2021 che faranno parte del suo nuovo lavoro discografico di prossima pubblicazione. In particolare Spitaleri metterà in scena, in prima esecuzione assoluta, il suo ultimo singolo dal titolo “Risvegli” pubblicato il 3 agosto 2022, il brano “Cenere” scritto con Marco Betta e Fabio Lannino per l’omonima opera rappresentata al Teatro Massimo di Palermo nel maggio scorso e il brano “Tarantella Lenta” dedicato alle vittime della guerra in Ukraina nel quale utilizzerà un campionamento delle sirene antiaeree per sottolineare la drammaticità del messaggio. Hanno scritto di lui “ Pianofor(t)ever è un album profondo dal punto di vista emozionale, che racconta e descrive, con candidezza d’animo, l’amore viscerale verso le bellezze della natura e l’essenza dei sentimenti umani ” Stefano Dentice. “ Quello di Spitaleri è un linguaggio assai personale nel quale confluiscono, fondendosi omogeneamente, tutte le coordinate stilistiche che nel tempo hanno forgiato il suo linguaggio: l’attitudine all’improvvisazione jazzistica, il senso dello swing, il gusto per la melodia, il segno forte delle proprie radici mediterranee ” Gigi Razete su la Repubblica.