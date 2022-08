Felice Corticchia al Teatro Zappalà con “A colpi di teatro”

By

Antonello Russo, con grande piacere, annuncia l’inizio del ‘A colpi di teatro’ Tour 2022/2023 scritto, diretto e interpretato da Felice Maria Corticchia con musiche dal vivo a cura di Alberto Di Marzo, grande chitarrista con oltre 40anni di carriera.

Uno spettacolo unico nel suo genere per versatilità in cui si passa da comicità a tematiche di grande impegno sociale passando per momenti di grande teatro.

Il Tour farà tappa il 5 agosto, alle 21:30 Teatro Zappalà di Palermo, via Galatea.

‘A colpi di teatro’, è l’ultima fatica teatrale firmata da Felice Maria Corticchia che ne firma anche la regia e, per la prima volta, ne è attore protagonista unico. Nel corso del recital, della durata, di circa due ore, Corticchia, da vero mattatore, interpreta cavalli di battaglia del suo teatro e classici come Manzoni, Sciascia, Amleto.

Affronta, inoltre, come nel suo stile, tematiche di grande impegno civile: femminicidio, emarginazione, mafia, guerra. Il tutto accompagnato da grande musica e grandi musicisti: Alberto Di Marzo alla chitarra, Franco Giannola piano, tastiere e violino, Giusy Sciortino voce, Pietro Giglio vocalist e percussioni.

Inoltre, in ogni città Corticchia avrà sul palco la partecipazione straordinaria di un’artista diverso, a Palermo sarà la volta dell’attrice palermitana Rosaria Maniscalco.

Costumi di Ornella Russo, organizzazione Antonello Russo.

Lo scorso sabato 30 luglio, in occasione del Premio Messina Cinema 2022, Corticchia ha ritirato il Premio Andrea Camilleri alla carriera, insieme a lui tra i premiati: Rocco Mortelliti, attore e regista, genero di Andrea Camilleri, Alessio Vassallo, Angelo Russo, noto al grande pubblico per il ruolo di Catarella nella serie televisiva Il Commissario Montalbano, Turi Giuffrida e molti altri.

Biografia

Felice Maria Corticchia nasce a Palermo il 7 novembre 1966.

Si forma alla Scuola Europea di cinema con il drammaturgo Renzo Casali.

Successivamente frequenta il laboratorio del teatro comico di Milano Navigli.

Dal 2001 al 2011 lavora alla Direzione artistica della Fiera di Milano dove organizza numerosi concerti ed eventi tra cui il Milano Jazz festival e concerti di Fabio Concato, Stefano Bollani, Irene Grandi, Deep Purple, Oasis.

Editoria

‘Orrore Giudiziario’ – 3 edizioni

‘Mussolini il primo mistero italiano’ – 3 edizioni

‘Un morso alla grande Mela’, tradotto in inglese e finalista al Premio Grinzane Cavour

‘Spiragli’

‘La cucina siciliana a modo mio’

Cinema

Assistente alla regia della fiction Rai1 ‘Le 5 giornate di Milano’ diretto dal grande Carlo Lizzani con Giancarlo Giannini, Daniela Poggi e Fabrizio Gifuni

Ha scritto e diretto il videoclip ’90 anni di risate’ con Lando Buzzanca e Gabriella Giorgelli.

Ha scritto e diretto il cortometraggio ‘Il Pescatore di plastica’

Ha scritto e diretto il documentario per il cinema ‘Michele Russo, una vita per la pittura’, selezionato ai Globi d’oro 2019 come miglior documentario

Teatro

Ha scritto e diretto ‘Il ritorno, omaggio a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia’

Ha diretto ‘Le confessioni di un assassino perbene’ di e con Marino Parodi

Ha diretto ‘Lasciando un segno’ di e con Natalia Simonova

Ha scritto e diretto ‘Il silenzio nella Conca d’oro’ con Manfredi Russo

Ha scritto e diretto ‘Stasera ve le canto Io’

Ha scritto e diretto la commedia ‘Un lettino per due’

Ha scritto e diretto il dramma ‘La vedova Capeto’

Riconoscimenti:

Premio speciale Ancora di Calliope

Premio Prestige delle arti 2018

Premio Ischia 2018 per il teatro

Premio Magna Grecia International Latina/New York 2019 miglior regista

Premio Soncino 2019 miglior regista

Premio Etna 2019 Eccellenza siciliana nel mondo

Premio Gatto Barlaceo miglior documentario

Premio speciale Casartigiani 2019 per le arti cinematografiche

Foto per gentile concessione di Felice Maria Corticchia