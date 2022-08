“Il pittore Fred Bugs” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Facciamo due chiacchiere con Fred Bugs. E’un giovane artista, che vive a Bosa in provincia di Oristano. Lui disegna da quando era piccolo, ha iniziato con proiezioni con chiusure appuntite che poi ha aggiunto a figure fantasiose di derivazione surrealista ed urban.Ci racconti qualcosa della sua arte e delle tecniche usate.

Mi chiamo Federico Cabras, il mio nome d’arte è Fred Bugs. Ho iniziato a disegnare a scuola, durante quel periodo non avevo nessun artista come riferimento. Disegnavo, o per meglio dire, ricoprivo i miei quaderni di forme a punta unite ed intrecciate alla meglio, che potessi fare. Col tempo ho iniziato a migliorare la mia tecnica, aggiungendo figure di fantasia ed immaginazione provenienti da mondi e pianeti sconosciuti. Infatti se avrete sentito parlare di me, avrete visto almeno una volta i draghetti disegnati in giallo e a volte in rosso oppure i mutanti a forma di X nella parte superiore…o le particolari figure astratte, che ricordano degli uccelli. Ogni mio disegno riguarda uno stato d’animo diverso, come la tristezza,la curiosità,lo stupore,la felicità ed anche la rabbia. Gli strumenti che uso per disegnare sono i pastelli, colori acrilici, matita o penna su carta cartoncino. Usufruisco del programma Canva, che mi aiuta a realizzare dei contenuti divisi con la collaborazione di altre persone, con svariati modelli si può dare vita a nuovi progetti.

Fred è un grande estimatore di Keith Haring. Lui trascendeva i mezzi espressivi tradizionali e dava sfogo al suo inesauribile estro artistico in qualsiasi elemento che avesse a portata di mano. Le sue opere si trovano tracciate su muri come anche in carrozzerie di automobili ed in teli di vinile ed anche in capi di abbigliamento. Il suo modello era:” arte per tutti”, così metteva le sue opere a disposizione nelle strade come la metropolitana di New York in contrapposizione ai musei ed alle gallerie. Quale paragone farebbe con la sua espressione artistica?

Keith Haring è tutt’ora uno degli artisti di strada più conosciuti ed apprezzati del mondo e lo si deve proprio alla sua immediatezza espressiva ed alla semplicità figurativa dei suoi disegni ricchi di grandi messaggi umani. Mi ispiro molto al suo stile artistico. In passato negli anni 70_ 80 durante il periodo di attività di Haring, molti mercati, gallerie e mostre d’arte si interessavano a lui. Nonostante la popolarità da artista pop affermato, Haring si fidava di poche persone nel mondo dell’arte, sapeva bene che era solo una questione di interesse economico e sapeva bene, che non si sarebbe mai arricchito con essa. Oggi con Internet puoi prendere strade diverse, hai molte più opportunità spesso gratuite, in più bisogna dire purtroppo che oggi è cambiato l’interesse verso l’arte e verso gli artisti e le loro storie. E’ tutto molto più scontato, automatico e privo di significato. Prima c’era molto più interesse, anche solo nel conoscere la biografia dell’artista, ancora prima di vedere i suoi disegni.

La sua arte è anche ispirata da Umberto Boccioni, che è un pittore e scultore nato nel 1882. Lui collaborò con Filippo Tommaso Marinetti alla stesura del Manifesto tecnico del Movimento Futurista (1910) e poi nel 1911 al Manifesto dei pittori futuristi. Il suo obiettivo era di liberarsi dai modelli e dalle tradizioni figurative del passato, per potersi orientare al mondo contemporaneo sicuramente più dinamico, vivace ed in continua evoluzione. Può riallacciarsi con le sue opere a questo artista del secolo scorso?

Il modo con cui creo forme e ambienti appuntiti uniti tra loro, si ispira tantissimo all’arte dei futuristi, che è un arte decisamente particolare ed avanti, che voleva essere appunto viva, ribelle rispetto agli standard espressivi dell’epoca. Boccioni mi ha sempre ispirato soprattutto per il suo reinterpretare in modo astratto i luoghi e gli ambienti urbani dell’epoca.

Joan Miró è l’altro importante artista, che viene riportato nella sua biografia. Lui in età avanzata accelerò il suo lavoro, creando ad esempio centinaia di ceramiche, tra cui i Murales del Sole e della Luna presso l’edificio dell’UNESCO a Parigi, dedicandosi anche a pitture su vetro per esposizione. Disegnò anche il manifesto ufficiale del campionato mondiale di calcio 1982 tenutosi in Spagna. Ci può parlare dell’importanza che ha avuto nella sua arte lo studio di Joan Mirò ?

Mirò ha influenzato completamente il mio modo di disegnare, lui era un genio totalmente creativo. In vita mia non ho ancora avuto la possibilità di visitare una sua mostra.Il suo modo di disegnare e il l’uso dei colori accesi e meno accesi nei suoi quadri ha creato un linguaggio artistico totalmente personale e di ispirazione non solo per me, ma per tantissimi artisti astratti. Potrei parlare di un milione di pitture astratte di Miró, ma erano tutte perfette.

Quali sono i suoi progetti futuri e dove si possono ammirare le sue opere ?

La mia arte è presente in tantissime mostre e gallerie online, ma il sito social dove puoi trovare la maggior parte dei miei lavori è pinterest. Al momento non ho altri social, che uso in ambito artistico. In futuro vorrei continuare a sperimentare figure sempre più nuove e fantasiose non mi pongo mai troppi obbiettivi, che magari non posso mantenere. Faccio arte in primi, perché mi piace quello che faccio, mi fa stare bene e mi piace mostrare online solo messaggi positivi su di me e su quello che realizzo.. per chi sa coglierli.

Ringrazio Fred Bugs per questo incontro e consiglio ai lettori di cliccare su questo link per poter visitare questa galleria virtuale, per poter ammirare le sue opere.

https://pin.it/3otJzmm