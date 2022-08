Infinito e Materia, come si risolve il paradosso della divisibilità

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Uno dei problemi principali affrontati dai greci riguarda l’origine dell’essere, dell’esistente, del mondo. Alcuni filosofi definiti Fisici pluralisti immaginano la realtà come un insieme composto di elementi. Cosa muore? Solo la materia. L’anima immaginata dai greci, seguendo la tradizione orfica, trasmigra di corpo in corpo in un processo senza fine. I Fisici pluralisti anticipano di fatto il terzo principio della dinamica, affermando che nulla si crea, nulla si distruggere, tutto si trasforma. Allora la morte cos’è? È solo disgregazione di elementi. Quindi solo ciò che è composto muore, o meglio si disgrega dando origine ad altro. Gli elementi sono delle essenze o entità prime che formano la materia. Empedocle parla di elementi semplici come terra, aria, acqua e fuoco, Anassagora di semi o omeomerie, e poi Democrito introduce il concetto di atomo (A-Tomos). Se è vero che la materia è formata da elementi è vero che questi possono essere scomposti ma se la materia è scomponibile all’infinito, dove si trova la sua essenza? Il quid? Cosa rimane di una data entità? Se la materia è scomponibile all’infinito, come sosteneva Anassagora, si genera un paradosso. Immaginare la scomposizione dello spazio o della materia crea delle conclusioni logicamente plausibili ma fisicamente paradossali come aveva mostrato Zenone. È chiaro infatti il tentativo di Democrito di superare tali paradossi. Il tema dell’infinito generava nei greci, in primis, nei pitagorici non pochi problemi. Se la materia non può essere scomposta all’infinito vi è un elemento limite, questo elemento è appunto l’atomo. Quindi più che una verità fisica quella di Democrito è un esigenza logica.

Gli atomi sono tutti uguali e modificano la realtà in base alla posizione che assumono nello spazio o vuoto(non essere), in base quindi alla struttura atomica. Il tema dell’infinito che tanto spaventa i greci viene ripreso in epoca moderna e molti matematici si dedicano a sviluppare calcoli che superino di fatto quegli stessi paradossi immaginati da Zenone, soprattutto quello celeberrimo di “Achille e la tartaruga”.

Uno di questi filosofi e matematici è Leibniz, fautori del calcolo infinitesimale. Leibniz con l’introduzione del concetto dell’identità degli indiscernibili afferma che nulla in natura è uguale a un altro elemento e soprattutto affermava che la natura non compie salti, quindi la materia, proprio perché è tale è scomponibile all’infinito. Allora cosa dà unità, essenza, al molteplice, cosa tiene uniti gli elementi nel formare la realtà? La monade.

A differenza di Democrito, per cui tutto è materia anche l’anima, Leibniz afferma che tutto è spirito, o meglio, tutto è forza. La monade è infatti un atomo spirituale, un punto . Solo ciò che non è materia e quindi composto resta un’unità non scomponibile in parti. Le monadi sono realtà spirituali, incorruttibili, immortali, proprio perché non composte, ognuna diversa dall’altra, con una propria ragion sufficiente, sono centri psichici, forze spirituali. Esse sono entità chiuse, “senza porte e finestre” ma nello stesso tempo riflettono parte della realtà, sono spicchio di porzioni del reale. Leibniz è convinto che tutto è in tutto e che un granello di sabbia contiene l’universo.

Oggi si lavora ancora, in chiave sperimentale e non solo logica e matematica, per cercare di comprendere come la materia possa convivere con il concetto dell’infinito. Si parla di antimateria, una sorta di annullamento della materia stessa, si studia il comportamento di minuscole particelle subatomiche nella fisica quantistica, tuttavia il tema principale resta lo stesso. In che modo possono convivere le due realtà logiche e fisiche. Effettivamente la relazione tra piano logico(pensare l’infinito) e piano fisico(applicazione dell’infinito alla realtà) resta ancora per molti aspetti incomprensibile.