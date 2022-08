“L’arte di Gessica La Pira” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La mostra permanente di arte pittorica di Gessica La Pira è visitabile ogni giorno a Montepulciano (SI) in Via dell’Opio nel Corso. La pittura informale materica è intitolata “LE DAME-L’universo femminile- colore e materia”. L’artista realizza le opere pittoriche sia con il colore che con la “materia”,questa viene assemblata sapientemente nei quadri rendendo queste realizzazioni molto interessanti. Gessica La Pira è specializzata in Storia del teatro d’opera lirica presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena ed ha conseguito anche un master in regia teatrale e direzione di scena conseguito presso la prestigiosa scuola Paolo Grassi di Milano.La sua attività artistica continua nell’allestimento di scenografie e lavora per importanti brand ed istituzioni culturali come Fondazione Accenture di Milano, Spot Expo 2015,Milano Scuola di cinema, Spy exhbition, Biennale d’Arte contemporanea Moovart Co –Expo al Museo Zeffirelli di Firenze ed altri ancora. I suoi lavori presentano una raffinata semplicità, arricchiti da opere su tela con tecniche sperimentali e da accessori di recupero, che vengono reinventati grazie alla sua grande capacità artistica con un approccio creativo disciplinare. Nel pensiero artistico contemporaneo tutto ciò che esiste può divenire materiale d’arte. Il materiale assume importanza quando l’occhio dell’artista lo giudica tale: può essere nobile, come l’oro o il bronzo, ma anche umile, come un sasso o una foglia, o astratto e concettuale come un sospiro. Vedere questi quadri cattura l’attenzione della materia, che è stata sapientemente integrata nell’insieme dei colori dell’immagine dipinta. Gessica La Pira parla della collezione “Le Dame”,facendo notare come i drappeggi e l’astrazione compositiva rievocano nelle forme dettagli di abiti di antiche dame di corte in chiave del tutto contemporanea. In questi quadri c’è la pittura, la stoffa, la carta e la materia, che si fondono rivelando possibilità inaspettatamente estetiche, concettuali ed emozionali. Il riferimento alle dame di corte racchiude una metafora, che vuole porre l’attenzione sull’universo femminile, antico e moderno ed al suo contatto con il mondo circostante. Attraverso i propri abiti le dame diventano un grande contenitore di inesauribili temi ed ogni stoffa e materia esplora un immaginario diverso. Melodie, paesaggi, letteratura, segreti e passioni umane abbracciano un’unica protagonista indiscussa, la donna. Gessica La Pira ha partecipato con le sue opere a mostre importanti sia a Roma che a Firenze e così mi mostra un opuscolo sulla sua attività e la nota critica è a cura della critica d’arte Monica Ferrarini . L’Associazione M.F.eventi opera nel settore dell’arte, della cultura e della formazione e riesce a dare un servizio ad ampio raggio di promozione culturale,ponendo grande attenzione alle diverse forme di comunicazione ed ai più innovativi mezzi di comunicazione e di espressione artistica. Gessica ha creato un nuovo capitolo della sua collezione dedicato ai colori intitolato”Colore”.Così rifacendosi al pensiero di Kandinsky: “Il colore è un mezzo per influenzare l’anima” Lei ha voluto dare un suo contributo a questo momento storico particolarmente difficile con il colore. Ogni quadro ha il titolo di un colore e ne porterà la sua essenza. Blu, giallo, rosa, verde, bianco, rosso, viola, azzurro sono presenti in vari accostamenti armonici, gioiosi, per sperare insieme, in attesa di una nuova luce e di una nuova sinfonia.

Sperando di aver stuzzicato la vostra curiosità, vi invito a visitare la mostra online di Gessica con questo link, dove troverete anche i suoi recapiti

www.gessicalapira.it