“Le pietrine dell’arte con Albo Mazzetti” di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Montepulciano è un comune della provincia di Siena ed è cavallo fra la Val d’Orcia e la Val di Chiana.Qui ci sono il lago di Montepulciano e quello di Chiusi ed a pochi chilometri è possibile ammirare il Lago Trasimeno. I panorami da questo colle sono davvero entusiasmanti . Ci sono molti vigneti ed oliveti ed in questo territorio nasce il Vino Nobile di Montepulciano e tante sono le cantine visitabili con le grandi botti di quel nettare prelibato. Passeggiare per i vicoli di questo centro storico regala dei panorami suggestivi, che vengono immortalati con tante foto. Qui negli sessanta nacque la scuola del mosaico e così molti ragazzi seguirono questi cors,i diventando maestri d’arte. In Via di Cagnano è possibile visitare il Laboratorio Mosaici Artistici, dove incontriamo Albo Mazzetti. Entrando nella bottega, è possibile ammirare le tante opere sia esposte che in lavorazione. Colpisce l’attenzione il ceppo di legno, dove è collocata la lama ed lì che vengono sagomate le pietre rotte con un colpo abile di martello. Queste pietre sono di tutti colori ed hanno tante varie tonalità per realizzare sia le sfumature che le ombre dell’opera rappresentata. Lungo le pareti della bottega ci sono delle scaffalature, dove sono tenute le varie scatole delle pietre sia di vetro che naturali contrassegnate dei numeri corrispondenti ai vari colori. Il soffitto ha una struttura con archi e questo dona la possibilità di poter visualizzare le opere in prospettiva. I quadri in mosaico sono delle rappresentazioni di quadri di pittori famosi come Van Gogh oppure dei paesaggi toscani e non mancano i volti di Madonne. Albo ha partecipato alla realizzazione dei mosaici in molte chiese italiane come il Santuario di Tindari in Sicilia. La sua bottega è sempre aperta e le sue opere sono molto apprezzate dai turisti , che arrivano da tutto il mondo. La passione per questa espressione artistica ha accompagnato Albo da sempre ed a Montepulciano lui e la sua bottega sono una pietra miliare del percorso del centro storico della cittadina. E’ come una magia, vedere come taglia e dispone le varie pietre su quel tavolo cosparso di materiale composito, dove una pietrina dopo l’altra compone quell’immagine che a poco a poco si forma e si trasforma. Pensare che la sua arte è in giro per il mondo, deve essere una grande soddisfazione per un artigiano, che ogni giorno ha solo la voglia di creare qualcosa, che sappia trasmettere un’emozione e possa far innamorare di questa magnifica arte. Le giornate trascorrono tra una pietrina ed un’altra e facendo qualche chiacchiera con qualche amico, che passando si ferma a salutarlo e con questa semplicità nasce quell’immagine di un panorama o di un vaso di fiori oppure un campo di girasoli…tutto è arte e poesia.

https://www.youtube.com/watch?v=ye8PJy9VdNw