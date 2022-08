Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Una raccolta di non-poesie, che toccano corde intime dell’universo femminile, come solo una donna poteva fare, con un linguaggio talvolta forte, per tematiche ‘forti’: dallo stupro, alla violenza sulle donne, all’incesto, alla pedofilia, attingendo anche ad un materiale mnestico che risale fino alla vita intratterrà, poesie ‘diverse’ che affondano in meandri, intoccati e intoccabili, per un percorso non consolatorio, a di catarsi e di riscatto, quale ‘cura’ per l’anima

Il libro:

Libri: Lucrezia Rubini, “Questa non è poesia”, Robin ed., Torino, 2022

https://www.amazon.it/Questa-non-poesia-Lucrezia-Rubini/dp/B0B14HKTKL/ref=sr_1_1

http://www.robinedizioni.it/nuovo/questa-non-e-una-poesia

Lucrezia Rubini:

https://www.facebook.com/lucrezia.rubini