Premio letterario Rupe Mutevole – IL MAGICO MONDO DI NONNA AMELIA

CONCORSO LETTERARIO​ RUPE MUTEVOLE – OFFICINA DELLE STORIE RACCONTATE

prima edizione

NEL MAGICO MONDO DI NONNA AMELIA

BANDO DI CONCORSO

Rupe Mutevole bandisce per l’anno 2022 la I edizione del Premio Officina delle Storie raccontate – intitolato Nel Magico Mondo di nonna Amelia per il miglior racconto.

1) Sono ammesse solo le opere in lingua italiana inedite I racconti devono avere la lunghezza minima di 5 cartelle dattiloscritte e massima di 20 cartelle (per cartella s’intende, all’incirca, una pagina di 1800 caratteri spazi inclusi). Sarà tenuta in considerazione una tolleranza del 10%.

2) Lo scopo del Premio e una breve spiegazione riguardo il contenuto dei racconti che parteciperanno:

– Il Premio prende spunto dal libro di Giovanna Fracassi che dà il titolo a questa prima edizione. Il tema principale è il Racconto che educa e che fa crescere ad ogni età attraverso Favole, Fiabe, Filastrocche e Fantasia. La frase di Gianni Rodari che ben rappresenta lo scopo di questo Premio è il riassunto dello spirito con cui desideriamo presentare questo concorso:

Perché si raccontano fiabe ai bambini? Perché rappresentano uno dei più bei giochi che bambini e adulti possano giocare insieme. Un gioco che non ha bisogno di oggetti (giocattoli) o di spazi (cortili o boschi) per essere svolto. Si sta seduti. Si gioca con le parole, con la mente, con le immagini, con i sentimenti. (Gianni Rodari)

3) È possibile partecipare con più opere.

4) La scadenza è fissata per il 30 novembre 2022. Verrà data notizia dell’esito del premio ai vincitori tramite email entro il 22 dicembre e verrà pubblicato il risultato sulla pagina dedicata ai concorsi del sito www.rupemutevole.com/concorsi-letterari

5) Non viene richiesta alcuna quota di partecipazione

6) I racconti devono essere spediti in allegato all’indirizzo: rupemutevoleedizioni@gmail.com

indicando nel titolo dell’e-mail “Premio Magico Mondo 2022”. Nel corpo della mail dovrà essere presente: il Titolo (o i titoli) dell’opera, l’Autore e la dicitura: “dichiaro che l’opera allegata non deriva da plagio e di essere in possesso di tutti i diritti a esso connessi; ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196” e “acconsento al trattamento dei dati personali da me forniti”. In allegato dovrà esserci il testo salvato preferibilmente come “titolo opera” di “nome autore” (con nome dell’autore, il titolo dell’opera e un indirizzo email sul frontespizio della prima pagina) e deve essere presentato in formato elettronico .doc, .pdf, .rtf, o .docx

7) Il vincitore del Premio avrà diritto alla pubblicazione del racconto (con regolare contratto di edizione) in formato cartaceo e audiobook che verrà messo su tutti i portali online di vendita libri e in distribuzione nelle librerie tramite Libroco.it

8) Ai primi 5 classificati verrà inviata in omaggio una scelta di 5 libri-novità ciascuno pubblicati nel catalogo Rupe Mutevole.

9) A tutti i partecipanti verrà inviato un coupon del 25% di sconto su eventuali acquisti nella sezione shop del sito www.rupemutevole.com

10) La giuria sarà composta da

Giovanna Fracassi – scrittrice

Eva Immediato – attrice

Michela Giavarini – scrittrice

Luca Santilli – scrittore

Michele Gentile – titolare della Libreria Ex Libris Café, a Polla (Salerno) ideatore de IL LIBRO SOSPESO iniziativa che ha fatto il giro del mondo e che ancora suscita interesse e apprezzamenti