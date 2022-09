Agenda e diario scolastico 2022/2023|di Flaviana Fusi

By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Comincia la scuola!

Il pensiero va ai ragazzi, alle loro indaffarate giornate, che ricorrono ai tempi supplementari per non farsi sfuggire nulla.

Incredibili figli, generazione zeta e millenial, anime pronte per la Rinascita del mondo, consapevoli del cambiamento in atto e preparati a promuovere un nuovo progetto di virtù.

Ragazzi nella rete, sempre connessi e sempre attivi, attuatori immediati dell’entanglement che disegnano il futuro a colpi di scosse neuronali, dove l’obbiettivo è già stato individuato.

Cosa possiamo fare per loro? O meglio, cosa possiamo insegnare loro?

La risposta è chiara: la semplicità in una esistenza in amore.

Il mio Bollettino meteo è nato con questo scopo: comunicare in modo spontaneo e semplice le emozioni quotidiane.

Desidero, così, supportare tutti, ma soprattutto i giovani, a metabolizzare le défaillance di un attimo, quando capita di avere bisogno del consiglio di un amico. Quando un sorriso è il regalo più bello

che si possa ricevere. Quando una parola può avere un potere salvifico.

Quando l’Amore è davvero compreso.

Così nasce ora:

Agenda scolastica per anno 2022/ 2023 che parte da settembre 2022 fino a dicembre 2023, del Bollettino meteo ai naviganti in rete .

Di Biblios edizioni, di Edoardo Flaccomio Editore.

Spero che possa essere di aiuto ai nostri figli e a quelli degli altri.

Bianca, Rocco, i loro amici e famiglie, le persone che collaborano con la casa editrice, le amicizie fatte qui su Facebook, linkedin, instagram, tutti insieme, appassionatamente e protagonisti dell’agenda, danno il loro augurio per un sereno anno in Amore.

FLAVIANA FUSI

VI SPIEGO LA VERA RAGIONE…

Questa agenda ha origini con i Bollettini meteo ai naviganti in rete, nei social, a partire da facebook. Bollettini ideati da Flaviana Pierelena Fusi con un unico obiettivo: dettare emozioni, risvegliare la gioia di vivere a fondo, nei limiti del possibile, la realtà dei social e, di conseguenza, la vita di tutti i giorni.

Dietro lo schermo del cellulare si possono raggiungere migliaia di persone con un clic, ciascuna con il proprio bagaglio di esperienze. Persone con le quali scambiare informazioni, potenzialità di vita.

Questa agenda nasce in seno ad una collaborazione pluriennale fra il sottoscritto Edoardo Flaccomio, Editore, Flaviana Pierelena Fusi Editor, Mari Onorato Supporter e divulgatrice, e Franco Bagaglia Digital Manager, informatico. Un gruppo coeso facente parte della Casa editrice Biblios, uomini e donne conosciutisi attraverso Facebook proprio attraverso i bollettini meteo che altro non sono che bollettini meteo delle emozioni.

Tutti i nostri libri, compresa questa agenda, hanno come sfondo il desiderio di vivere nella massima felicità. Oltre ad essere un’agenda, questo documento è un diariosaggio intriso di simbolismi creativi, come ad esempio le foto in bianco e nero che sta a voi colorare di vita, di vissuto personale.

In esso vi troverete consigli per navigare meglio l’esistenza, per essere più inclini agli altri, ma anche perché gli altri siano di aiuto a voi.

EDOARDO FLACCOMIO