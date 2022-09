Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Alceste Ayroldi presenta “La Legislazione dello Spettacolo e il Diritto d’Autore delle Opere Musicali” – il libro che dipana la tela” | Appuntamento con il format “Musica dietro le sbarre” venerdì 9 settembre ore 18.30 – Ridotto dello Spasimo ad ingresso libero

Al Brass Group non solo musica live ma anche momenti di cultura e riflessione di crescita per i musicisti e i jazzofili. Alceste Ayroldi, una delle più importanti penne del mondo jazzistico, noto critico musicale, saggista e docente di music business e legislazione presso il Master del Saint Louis College di Roma, la University of the West of Scotland (Italy Campus) e il Berliner Hochschule für Technik (università statale di Berlino), sarà ospite al Blue Brass per una importante conversazione sulla legislazione dello spettacolo. Appuntamento venerdì 9 settembre alle ore 18.30 ad ingresso libero, dove Ayroldi presenterà il suo libro “La Legislazione dello Spettacolo e il Diritto d’Autore delle Opere Musicali – il libro che dipana la tela”. Presenti all’incontro, oltre all’autore, il presidente del The Brass Group, Ignazio Garsia, il direttore del Centro Studi, Domenico Cogliandro, il coordinatore del Dipartimento Jazz del Conservatorio Alessandro Scarlatti, Riccardo Randisi, il direttore della Scuola Popolare di Musica, Vito Giordano, il responsabile del Dipartimento Educational, Roberto Cuccia. Il format proposto si intitola Musica dietro le sbarre. La legge c’entra sempre. Anche quando si tratta di questioni d’arte. E la musica ha inanellato, e tutt’ora incassa, un bel po’ di questioni giudiziarie che, se fossero approfondite, consentirebbero meglio di comprendere l’andamento della musica stessa, così anche i nostri beniamini. La musica, i musicisti ovviamente, finiscono dietro le sbarre: finiscono con il pagare il fio di aver “carpito” una traccia melodica, di aver trovato il manager sbagliato, di avere a che fare con degli impresari senza scrupoli o dei giornalisti rozzi e gossippari. Un percorso guidato attraverso questi meandri, che vengono richiamati nell’ultimo libro di Alceste Ayroldi La Legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore delle opere musicali (edizioni Arcana). Un percorso di musica live, di chiacchiere live e di approfondimenti su delle situazioni che non tutti conoscono. Come aprire una casa discografica? Come viene regolato il diritto d’autore su internet? Fresco di pubblicazione con la casa editrice Arcana, il libro La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore nelle opere musicali è una guida completa e puntuale per il musicista e gli addetti ai lavori, che fa il punto sulle professioni nel mondo dello spettacolo e sul diritto d’autore nelle opere musicali. Nella sua carriera Ayroldi ha intervistato centinaia di artisti di fama internazionale – come Pat Metheny, George Benson, David Bowie, Ringo Starr, Santana, Brian Ferry, Billy Cobham, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Danilo Rea, Richard Galliano, Dhafer Youssef, Carl Palmer, Brad Mehldau, Trilok Gurtu e John McLaughlin – grazie alla sua lunga collaborazione con la rivista Musica Jazz, con Jazzitalia e altre riviste. Coordinatore artistico del Multiculturita Europe Contest, e consulente di diverse realtà musicali italiane, Ayroldi ha concepito questo prezioso lavoro di scrittura come un manuale di facile consultazione e comprensione, che fa luce su aspetti generalmente più ostici della professione musicale. Alceste Ayroldi: “L’idea di questo libro nasce da un’esigenza che molti studenti, musicisti e organizzatori di eventi mi avevano manifestato: un manuale che potesse essere d’aiuto per risolvere problemi e dubbi.” Articolato in due parti, il libro affronta aspetti teorico-pratici che coinvolgono la quotidianità di chi si occupa di spettacolo: la prima parte descrive l’apparato legislativo che regolamenta il settore dello spettacolo con tutti gli adempimenti e gli aspetti contrattuali, mentre la seconda si sofferma sul diritto d’autore delle opere musicali. Nel volume trovano chiarezza diverse tematiche cruciali: dal contratto di edizione a quello con la casa discografica, la tutela del gruppo musicale, la tutela della proprietà intellettuale, le differenze tra il diritto d’autore e il copyright, il plagio musicale; le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, i diritti connessi, nonché la contrattualistica di riferimento. Al termine dell’incontro, alle ore 21.30, per Spasimo 2022, lo spettacolo Piano Solo con protagonista il Maestro Bepi Garsia.

Alceste Ayroldi, laureatosi in Giurisprudenza cum laude, è docente del Miur, saggista, critico musicale, musicologo, veejay. E’ Professor di Music Research and Writing e di History of Popular Music della University Of The West Of Scotland. E’ docente del Saint Louis College di Roma – Master AFAM – in Organizzazione e legislazione dello Spettacolo e Rapporti tra Autori ed Editori. E’ docente di storia della musica presso la scuola Il Pentagramma di Bari. E’ verificatore dei corsi accademici internazionali Pearson. E’ producer e consulente artistico e consulente alla comunicazione di numerose realtà culturali del territorio italiano, come il Beat Onto Jazz Festival e il Multiculturita Summer Fest. Collabora con la Radio Rete Svizzera Italiana. Collabora stabilmente con la prestigiosa rivista Musica Jazz della quale è anche editor del sito web, nonché è Editor Manager di Jazzitalia. E’ stato il condirettore artistico del Ueffilo Jazz Club di Gioia del Colle e direttore artistico della rassegna Music Arts Felix di Foggia. Ha collaborato, in qualità di produttore e/o organizzatore con Marcus Miller, Manhattan Transfer, Pat Metheny, Brad Mehldau, Arturo Sandoval, Sarah Jane Morris, Dominic Miller, Carla Fracci, Niccolò Ammaniti, Dee Dee Bridgewater, Toquinho, Tony Heinl (Momix), Peppino di Capri, Mario Venuti, Tullio de Piscopo, Massimo Cotto, Maria Pia De Vito, Kenny Garrett, Ian Paice, Omar Sosa, John Helliwell (Supertamp), Paul Wertico, Bungaro, Peppino Di Capri, Roy Paci, Yellowjackets, Stefano Bollani, Kurt Rosenwinkell, John Taylor, John Abercrombie, Randy Brecker, Sheila Jordan, Robben Ford, Mike Stern, Paul McCandless, Lars Danielsson, Roberto Vecchioni, Arturo Sandoval, Enrico Rava. Come critico musicale ha intervistato oltre settecento artisti.

