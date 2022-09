Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Scade il 23 settembre 2022 il bando per partecipare alla 19.ma edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio che si svolgerà a Napoli presso la location d’elite del Palazzo delle Arti Napoli – PAN, Sala Di Stefano, dal 7 al 13 Novembre. Il tema del Festival è: consonanze e dissonanze dei nostri tempi.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ad opere di durata massima di 25 minuti (per i documentari è ammessa la durata fino a 35 minuti) completate dopo il 1° gennaio 2019. Il bando di concorso ed il regolamento per partecipare sono disponibili sul sito www.accordiedisaccordi.it La kermesse diretta da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, è organizzata da Associazione Movies Event, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e con il sostegno del fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.

I finalisti del concorso avranno a disposizione una vetrina d’eccezione per farsi conoscere dal pubblico e dagli addetti ai lavori della Città di Partenope e staranno a contatto con altri registi, produttori ed attori di fama riconosciuta.

La giuria composta da professionisti della filiera cinematografica assegnerà premi e menzioni speciali alle opere e agli autori che si saranno particolarmente distinti nelle categorie come miglior cortometraggio internazionale, miglior cortometraggio nazionale, miglior cortometraggio prodotto o ambientato in Campania, miglior cortometraggio d’animazione, miglior documentario e miglior cortometraggio a tematica ambientale. Inoltre verranno riconosciuti premi al miglior regista, miglior attore, migliore attrice dei film brevi in concorso, e il pubblico del festival assegnerà il suo premio al miglior cortometraggio.

Info: www.accordiedisaccordi.it – tel. 0815491838

REGOLAMENTO

Il tema del concorso è: consonanze e dissonanze dei nostri tempi.

Possono partecipare al concorso autori maggiorenni di qualsiasi nazionalità.

I cortometraggi devono essere stati realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.

Il Concorso è aperto a cortometraggi di fiction, di animazione, sperimentali, di backstage e making of, di video musicali, di video art e a documentari, le opere non devono superare la durata di 25 minuti (titoli inclusi); per i documentari è ammessa la durata massima di 35 minuti.

Il materiale o i cortometraggi che partecipano alla selezione devono essere inviati in italiano o sottotitolati in italiano (file .srt).

Sono ammesse alla selezione fino a tre opere per autore.

L’iscrizione al concorso internazionale per cortometraggi con le proprie opere è totalmente gratuita.

Per partecipare è obbligatorio registrarsi e caricare la propria opera tramite FilmFreeway o Festhome; o in alternativa inviare la propria opera tramite servizio postale allegando tutto il materiale indicato di seguito.

Le opere pervenute saranno selezionate per accedere alla fase finale del concorso, ad insindacabile giudizio del comitato di direzione artistica del Festival.

I vincitori saranno stabiliti da una giuria di professionisti dell’industria dello Spettacolo e annunciati nella serata finale del Festival. La decisione della giuria è inoppugnabile.

L’Audience Award per il miglior cortometraggio è determinato dai voti del pubblico.

I partecipanti autorizzano l’utilizzo di parte delle proprie opere, fino a 50 secondi o al 10% della durata complessiva, per divulgazione pubblicitaria e promozionale dell’attività da parte dell’Ente Organizzatore del Festival.

Il Festival si riserva il diritto di assegnare i film brevi ad una categoria differente a quella originariamente iscritta.

L’organizzazione presuppone che i partecipanti abbiano il pieno diritto di esporre e promuovere le opere e il materiale presentato e declina ogni responsabilità per la violazione di queste regole.

Il comitato di direzione artistica del Festival si riserva il diritto di esaminare i lavori presentati. La notifica del materiale selezionato per le proiezioni della fase finale del Festival verrà effettuata almeno tre settimane prima inizio dell’evento tramite e-mail o telefono (Entro il 21 Ottobre 2022).

Se il tuo film verrà SELEZIONATO, il Festival Internazionale del Cortometraggio richiederà quanto segue, da consegnare entro due settimane prima dell’inizio della manifestazione (Entro il 28 Ottobre 2022):

1.Modulo di Partecipazione

2. Blu Ray o Digital HD in italiano o sottotitolato in italiano o inglese (1080p, H.264,. MP4, .MOV)

3. Breve sinossi

4. biografia del regista

5. Foto del regista

6. Poster, foto e press kit del film (cast e troupe)