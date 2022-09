Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Chiara Bentivegna è catanese ma nata a Ragusa, attrice e docente di recitazione, insegna materie letterarie a Pisa. Al nostro magazine, quando l’abbiamo intervistata e le abbiamo chiesto di presentarsi, ha detto: «Le presentazioni mi sono risultate sempre difficili, non so mai cosa dire di me perché mi sperimento in tante cose e sono sempre convinta di non dare mai abbastanza. Di una cosa poi sono certa: noi non sappiamo mai chi siamo, sappiamo solo quello che facciamo. Ecco perché secondo me rimane giusto il dannunziano “Memento audere semper”: bisogna sempre ricordarsi di osare, non rinunciare mai; da troppo tempo non osavo la pubblicazione e per me – che poi in realtà mi sento molto timida e pigra – è una prova. Credo di aver vinto tante paure grazie a questo.»

Chiara Bentivegna ha letto alcune delle “Novelle brevi di Sicilia” delle quali a seguire riportiamo i link di YouTube e Facebook Watch per poterle ascoltare dalla sua voce di bravissima attrice siciliana.

Chiara Bentivegna intervistata dal nostro giornale:

https://mobmagazine.it/blog/2019/11/chiara-bentivegna-scrittrice-e-attrice-siciliana-intervista/

Play List di YouTube di Chiara Bentivegna:

Play List di Facebook Watch di Chiara Bentivegna:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/1386108744925214

Le “Novelle brevi di Sicilia” recitate e interpretate da Chiara Bentivegna:

“Gli auguri di mia nonna ottantenne”:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/ftCXurfwbD/

“Agosto a Palermo”:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/ftCU6SbcNx/

“I dissuasori”:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/ftCQVCQ5zt/

“Una giornata ordinaria”:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/ftCZFRBdzD/

“Auguri da Palermo”:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/ftCVRIu-Pd/

Chiara Bentivegna (short-bio):

Chiara Bentivegna è nata a Ragusa l’11 settembre 1972; vive e lavora a Pisa dove è docente di materie letterarie al Pacinotti. Ha conseguito il diploma di attrice presso la Scuola d’Arte drammatica “Umberto Spadaro” e la laurea in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania, proseguendo con il master in Comunicazione e linguaggi non verbali: psicomotricità, musicoterapia, performance, presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Ha lavorato come attrice e documentalista, prendendo parte a molte produzioni teatrali. In uscita il suo ultimo libro, “Visioni”, genere narrativa weird, pubblicato da Albatros editore.

Contatti:

https://www.facebook.com/chiara.bentivegna72

https://www.instagram.com/bent_iv/

https://www.kimerik.it/autore/11934/chiara-bentivegna/

Foto di Lorenzo Di Lucchio:

https://www.facebook.com/lo.dilucchio

https://www.instagram.com/lorenzo.dilucchio/

Intervista a Lorenzo Lucchio di Mobmagazine.it:

https://mobmagazine.it/blog/2022/01/nude-art-boudoir-e-lo-sguardo-nudo-lorenzo-di-lucchio-fotografo/

DOVE LEGGERE O SCARICARE GRATUITAMENTE LA III EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI SI SICILIA”:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

https://mobmagazine.it/blog/2020/01/3-libri-in-regalo-di-andrea-giostra/

QUALI LE 5 CASE EDITRICI CHE HANNO PUBBLICATO IL LIBRO E COME ACQUISTARE ONLINE LA IV EDIZIONE DELLE NOVELLE BREVI DI SICILIA:

“CTL editore”, Livorno, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, aprile 2022,

https://www.ctleditorelivorno.it/product-page/novelle-brevi-di-sicilia

“Casa Cărții de çtiință” ed., Cluj-Napoca, Transilvania, Romania, settembre 2021. “Povestiri scurte din Sicilia”, IV edizione,

https:// www.casacartii.ro/editura/carte/povestiri-din-sicilia/

“Biblios ed.”, Milano, dicembre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

“Rupe Mutevole ed.”, Bedonia (Parma), novembre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

https://www.rupemutevole.com/shop-online?ecmAdv=true&page=5

“La Macina onlus ed.”, Roma, ottobre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8894261425/