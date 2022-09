Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Per Palermo Classica in scena la vincitrice del primo premio del Concorso Internazionale di violino Jean Sibelius, la violinista canadese-americana Christel Lee | Sabato 3 settembre ore 21.15 – Steri Hall

Il 3 settembre penultimo appuntamento con i grandi concerti sinfonici di Palermo Classica. Protagonista dell’evento la vincitrice del primo premio del Concorso Internazionale di violino Jean Sibelius, la violinista canadese-americana Christel Lee.

Il programma della serata prevede l’esecuzione della Valse triste, Op. 44 di J. Sibelius, la Carmen Suite di G. Bizet e il Concerto per violino e orchestra, Op. 47 di J. Sibelius.

Come solista, Christel è apparsa con orchestre come la Finnish Radio Symphony, la Bavarian Radio Symphony, la Korean Symphony, la KBS Symphony e la SWR-Stoccarda Radio Symphony. È invitata regolarmente a festival in Europa e Nord America, tra cui il Mecklenburg-Vorpommern, il Mozartfest Würzburg e il Kronberg Academy Festivals. A dirigere la Palermo Classica Symphony Orchestra, il Direttore stabile Roberto Beltràn-Zavala. Nelle sue ultime stagioni la sua attività ha visto debutti di successo con orchestre in Olanda, Belgio, Italia, Germania, Svizzera, Francia, Romania, Polonia, Malta, Argentina e Messico, dirigendo capisaldi del repertorio classico.

Per tutte le informazioni e per acquistare il biglietto vai su www.palermoclassica.it.