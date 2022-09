Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Pistole fumanti. Traffici di droga. Conversazioni ruvide. Tutto l’armamentario di Don Winslow ritorna nel suo ultimo libro, “Città in fiamme”, edito da HarperCollins, il primo di una trilogia che promette di tenere incollati i lettori ad una nuova ed epica storia. Se poi ci riuscirà, questo è un altro discorso. Il registro tematico e linguistico dello scrittore statunitense si ritrova intonso anche in questa opera. Per gli affezionati del genere, dunque, una piacevole conferma. Ancora una volta, infatti, il game è giocato da due gang rivali – gli italiani e gli irlandesi – costretti a mettere mano alla fondina per ripianare un torto che ha origini passionali, proprio come nell’Iliade. I Moretti e i Murphy si scontrano a suon di pallottole a Providence, in Rhode Island, per il controllo di un territorio che sta cambiando sotto i loro occhi, giorno dopo giorno. Tanti i personaggi di queste pagine, non sempre facili da ricordare: tra tutti Danny Ryan, un irish man chiamato a decisioni molto più grandi di lui. La storia è interessante, anche se alla lunga il sapore è sempre lo stesso. Si ha quasi l’impressione di assistere ad un usato sicuro che appassiona proprio perché non cambia mai. Diventa allora difficile eccellere in originalità, quando il copione si ripete. Ma probabilmente è ciò che vuole Winslow, il quale rimane un grande narratore, forse un po’ sottotono in questa ultima pubblicazione.

(Alessandro Orofino)

Il libro:

Don Winslow, “Città in fiamme”, HarperCollins, 2022

Don Winslow

https://www.donwinslow.com/

https://www.facebook.com/DonWinslowAuthor

Alssandro Orofino

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004579425727

Alberto Raffaelli

https://www.facebook.com/alberto.raffaelli.3

albertoraf2@gmail.com

Segnalazioni Letterarie:

https://www.facebook.com/groups/2021451154615175