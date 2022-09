Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Viviamo una vita piena di regole, ma in realtà queste regole sono soggette a cambiamenti in continua trasformazione.

Anche nel cambiamento costante, ci sono schemi ripetitivi che possono essere rivelati solo se si alza lo sguardo e si vede la vita dall’alto.

La nostra vita è spesso frammentata, stereotipata, pensata in termini di tempo lineare, ma se osserviamo la natura notiamo che tutto è fluido e segue cicli circolari più simili ad una spirale, nonostante non abbiamo mai posto attenzione.

Conoscere le “LEGGI UNIVERSALI” significa giocare conoscendo “le regole del gioco”.

Se non conosciamo le regole, come facciamo a giocare bene?

Codeste “Leggi” funzionano anche se noi non siamo a conoscenza ma, ignorarle significa giocare al buio e quindi creare una vita in automatico, senza possibilità di scelta.

Imparandole e imparando a essere allineati con esse, possiamo creare una vita più soddisfacente, attirando più Abbondanza, Amore, Libertà, Gioia, con poco sforzo.

Possiamo anche noi iniziare a comprendere le Vere Leggi che regolano la vita nell’Universo e farle nostre.

Mai come in questo periodo è utile svegliarci e dare un nuovo senso alla nostra vita.

Ma non possiamo far ciò se non conosciamo i meccanismi profondi che regolano codeste “Leggi” ed il rapporto sensazionale, riguardo a precisione e chiarezza.

Il dr. Edoardo Flaccomio le chiama: messaggeri Cosmici, portatori di comunicazioni.

La nostra esistenza è un susseguirsi di azioni causali, (non casuali).

Se desideriamo abbandonare questo triste e difficile regime di vita che ci sta conducendo alla confusione totale ,alla solitudine, all’impotenza di raggiungere la felicità, l’Amore ed una vita soddisfacente,allora è giunto il momento di documentarci e leggere il Librosaggio: “TESTA E CROCE” in cui Edoardo Flaccomio è non solo l’Autore, l’Editore, lo studioso per eccellenza, ma la Persona che possiede una Mente di grande spessore ed Un “Cuore che trabocca di Generosità, di Sensibilità e di AMORE infinito per la Scienza per la conoscenza e per la Vita.

Mari Onorato

Il libro:

Edoardo Flaccomio, “Testa e Croce”, Biblios Edizioni, Bari, 2021

Biblios Edizioni:

https://www.bibliosedizioni.it/

