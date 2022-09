Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dalle radici afrocubane al latin jazz con la Guna Band, in scena per la rassegna concertistica #Spasimo 2022 della Fondazione The Brass Group. Un progetto trasversale quello proposto dal noto percussionista Guna e dal suo gruppo che unisce artisti del sud, in un concerto che celebra musicisti come Chano Pozo, Buena Vista, Eliades Ochoa ed i grandi esponenti del mondo latino. Sul palco l’attesa esibizione della Guna Band, sabato 17 settembre alle ore 21.30 al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo.

Un set dinamico, allegro con musica latin – jazz, quello proposto dalla band per la rassegna degli artisti residenti e di fama internazionale della Fondazione The Brass Group al Ridotto dello Spasimo. La band sarà composta da Guna Sergio Cammalleri – congas & timbales, Angelo Accardi – voce e chitarra, Nicola Maragliano – Chitarra Solista, Filippo Rizzo – Basso, Egidio di Bartolo Percussioni, Pupi Cammalleri – Percussioni, Filippo Schifano – Tromba, Salvatore Nania – Trombone.

Con questa formazione Guna realizza una linea musicale estremamente aperta e sensibile alle più svariate influenze Pop, Jazz, Fusion, il tutto sintetizzato alla luce Latin Sound. Guna Partecipa quale unica presenza siciliana alla rassegna nazionale dei gruppi Jazz emergenti tenutasi a Forlì e successivamente al festival di Umbria jazz ’87 edizione che coinvolse: Miles Davis, Sting, Manhattan Transfer, Gil Evans, Tito Puente ed altri ancora.

Info biglietti e prenotazioni a partire da € 10,00 inclusi diritti

The Brass Group – www.bluetickets.it; brasspalermo@gmail.com tel. 334 739 1972.