Penetrare il misterioso ed altrettanto affascinante mondo dell’autismo è possibile? E se sì, cosa richiede nello specifico?

L’AUTISMO VISTO DA UNA PROSPETTIVA DIVERSA è un libro scritto con il cuore, con profonda empatia, ma anche con una mente investigativa, pragmatica ed analitica.

Giovanni Tommasini, Educatore impegnato da oltre trent’anni nel supporto di ragazzi diversamente abili e Maria Teresa De Donato, Naturopata e Life Coach, che da trentacinque anni si occupa di salute, entrambi autori di varie pubblicazioni, cercano in questo libro, di esplorare questo Universo a noi tutti noto come “Autismo” ed ancora difficile da capire, esaminandolo alla luce di un possibile nuovo intendimento e di un diverso modo di rapportarsi con gli individui che ne sono coinvolti e con le rispettive famiglie.

Il quadro che ne emerge, e che ha come nucleo la storia di autismo di successo di Cesare avuta dallo stesso Tommasini, mira ad evidenziare, attraverso una visione olistica e multidisciplinare in cui il particolare dà vita all’“universale”, alcuni aspetti fondamentali quali la necessità di concepire l’autismo come ‘diversa abilità’ piuttosto che come ‘patologia’; la possibilità di lasciare che l’individuo manifesti la propria unicità e potenzialità nei modi e nei tempi a lui o lei più consoni; ed il supporto che, sotto tutti i punti di vista, deve essere dato ai familiari.

Un libro che cerca di spianare la strada ad un diverso approccio e ad una migliore possibilità di accettazione e di integrazione e ad un conseguente miglioramento dello stile di vita di chi, in un modo o nell’altro, ne è coinvolto direttamente.

Per maggiori informazioni su questa o altre pubblicazioni degli autori, potete visitare i rispettivi profili su:

https://www.amazon.com/Maria-Teresa-De-Donato-…/e/B019G68L8Q

https://www.amazon.com/Giovanni-Tommasini/e/B01N425DMS

Sinossi

Ragazzi autistici, straordinari, affascinanti, spesso con un quoziente intellettivo particolarmente elevato, unici nel loro genere che non riescono, tuttavia, ad integrarsi in una società che rigettano e di cui non si sentono né sembra vogliano far parte. Famiglie esauste e socialmente isolate che non sanno più come aiutarli, ma soprattutto che si pongono il problema di cosa sarà dei loro figli quando loro “non ci saranno più”.

In che modo aiutare sia figli sia genitori?

Qual è il miglior approccio?

Ma soprattutto cosa si deve e cosa non si deve assolutamente fare per aiutarli?

La storia di successo di Cesare ottenuta da Giovanni Tommasini, Educatore; l’analisi profonda fatta sia da quest’ultimo sia da Maria Teresa De Donato, Naturopata e Coach e le domande che si sono posti entrambi nella stesura di questo lavoro sembrano aprire un varco nel misterioso mondo dell’autismo, individuando una diversa prospettiva che possa essere di beneficio a tutti e consentire, a chi ne è affetto e a chi, familiare o educatore che sia e che comunque deve confrontarsi con tale realtà, di trovare il migliore modo per aiutare questi individui diversamente abili a vivere una vita degna di essere definita tale e che possa rispettare i loro tempi e modi, ma soprattutto la loro unicità ed il loro pieno potenziale ed al tempo stesso alleggerire grandemente il grave fardello imposto da questa patologia sulle famiglie.

Un’opera coinvolgente, che commuoverà e, in alcuni casi, strapperà anche un sorriso al lettore grazie ad una narrativa diretta ed immediata atta a descrivere una realtà che, malgrado i piani fatti e le accortezze prese, proprio in virtù della sua imprevedibilità e dinamicità nel manifestarsi, sfugge a qualsiasi controllo, dando vita a situazioni che, per quanto drammatiche e difficili da gestire, hanno spesso un aspetto anche umoristico inaspettato.

Biografie:

Maria Teresa De Donato

Nata a Roma (Italia), Maria Teresa De Donato è vissuta nella “città eterna” fino agli inizi del 1995, trasferendosi poi definitivamente negli Stati Uniti. Maria Teresa ha studiato Giornalismo e si è laureata “cum laude” in Salute Olistica”. Naturopata iscritta a vari Albi e Coach, lavora in questi ambiti da più di 38 anni. Ha conseguito le lauree Bachelor, Master e Dottorato di ricerca in Salute Olistica. Una scrittrice eclettica e multidisciplinare, è autrice di varie pubblicazioni tra cui due romanzi.

Giovanni Tommasini

Nato a San Remo (Imperia, Italia) e laureatosi a pieni voti in Scienze Politiche, Giovanni Tommasini è un editore indipendente, titolare della P.E.R.O. Autore di varie pubblicazioni che hanno riscosso grande successo, da 35 anni lavora come Educatore a sostegno di ragazzi diversamente abili.