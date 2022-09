Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il ritorno delle Ladies in scena con il concerto Back to the 70’s. Una serata frizzante e piena di entusiasmo per chiudere la stagione Jazz Section. Jazz Section – Festival Palermo Classica, 15 settembre ore 21.15 – Palazzo Chiaramonte Steri

Da un progetto made in Sicily firmato Fondazione the Brass Group il cui presidente, il Maestro Ignazio Garsia, da quasi 50 anni dedica la propria vita all’affermazione e valorizzazione del jazz quale genere musicale, in scena le Ladies che chiudono la stagione concertistica Jazz Section di Palermo Classica. Grande attesa per il concerto Back to the 70’s che si preannuncia frizzante ed entusiasmante all’insegna della black music anni ‘70 il 15 settembre allo Steri alle ore 21.15 con musiche che spaziano da Stevie Wonder a George Benson, da Ray Charles ad Aretha Franklin e gli Earth Wind and Fire. Palermo sarà tinta dalle note e voci inconfondibili delle cinque Ladies che hanno scaldato i teatri e le chiese in diversi luoghi della Sicilia negli ultimi anni registrando sempre sold out. Le Cinque Ladies guideranno il pubblico presente in un viaggio ideale della tradizione musicale afro-americana con brani come You Are the Sunshine of My Love di Stevie Wonder, Fantasy e September degli Earth Wind and Fire ed ancora Chain of Fools interpretata originariamente da Aretha Franklin. Una serata speciale all’insegna della bella musica e della cultura. Con la direzione e gli arrangiamenti musicali di Vito Giordano per la Fondazione the Brass Group, con lo spettacolo Back to the 70’s, saranno protagoniste cinque grandi personaggi della musica declinata al femminile, ognuna con una sua personalità esecutiva ed interpretativa. Le Ladies tingeranno il palco a suon di soul, facendo sognare il pubblico presente grazie ad un racconto tutto musicale in chiave black. Loro, le Ladies, Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja, Lucy Garsia e Alessandra Mirabella, cinque Donne, con una storia artistica lunga e densa di importanti esperienze in ambito jazz e soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop. Cinque artiste che si stimano ed hanno aderito ad un’idea divertente e stimolante, quella di cantare le proprie songs con una selezioni di brani di repertorio. Un filo rosso tra una canzone e l’altra che lega alcune delle più celebri canzoni degli anni ‘70 con suoni armonici in cui la musica è protagonista assoluta con brani divertenti e ricchi di virtuosismi vocali, acquistando un groove e nuovi colori di pezzi intramontabili. Le Cinque Vocalists saranno accompagnate sul palco dai Maestri docenti della Fondazione The Brass Group e da un gruppo di fiati: Vito Giordano, arrangiatore direttore musicale e tromba solista, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al contrabbasso e Basso elettrico, Sebastiano Alioto alla batteria, Umberto Porcaro alla chitarra, Gaspare Palazzolo al sax, Fabio Riina alla tromba, Salvatore Pizzurro al trombone.

Info biglietti e prevendita Spasimo 2021: www.brassgroup.it, www.bluetickets.it, www.ciaotickets.it infoline 3347391972