Le “Novelle Brevi di Sicilia” | recensione di Mari Onorato

Non è forse nel raccontare, la magia dello scrivere? E se poi i racconti si fanno veri, come frammenti di vita immortalati in dei fogli di carta, la scrittura assolve più che mai a quella “funzione” di “immortalità” che riesce a trascinare con sé persino un profumo, una sensazione.

È questo lo spirito ben racchiuso nelle “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra.

Novelle che l’autore in realtà definisce “brevissime” e che già nel titolo contengono la sua Sicilia, il suo mare, il suo sole, la genuinità di una terra complessa ma bellissima con i suoi paesaggi suggestivi e pure con i suoi “cannoli” e “arancine” che evidenziano come il buon cibo rimane sempre una componente essenziale. Quattordici novelle brevi “di vita di Sicilia, di vita di siciliani, di vita vera e raccontata spontaneamente”, sottolinea Giostra, ma che possono tranquillamente riguardare la vita di ognuno, nelle quali potranno, dunque, ritrovarsi non solo i siciliani.

Mari Onorato

