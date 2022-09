Alberto Raffaelli, PhD in Letteratura italiana, è docente nelle scuole medie e studioso d'Italianistica, con all'attivo svariate monografie specialistiche (l'ultima, "La comparseria. Luigi Pirandello accademico d'Italia", del 2018, è risultata vincitrice di due premi per la saggistica; si è poi occupato nei suoi volumi di argomenti quali la narrativa barocca, i periodici per l'infanzia nell'Italia post-unitaria, epistolari tra scrittori del Novecento, la politica linguistica del fascismo), nonché articoli e curatele in riviste e miscellanee universitarie. Si occupa attualmente di divulgazione libraria e culturale come amministratore del gruppo Facebook Segnalazioni Letterarie, contenitore che si vuole aperto e inclusivo. Vive a Roma, dove partecipa attivamente a numerosi eventi culturali, organizzando tra le altre cose il premio Lettere al Sempione.