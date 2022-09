Meri Lolini, “Ti racconto una storia”, CTL Editore, Livorno, 2022

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Meri Lolini è scrittrice e book blogger.

Questa raccolta di racconti affronta tematiche sociali molto importanti, che cercano di comunicare al lettore sia le emozioni che le circostanze del tema senza dilungarsi troppo nella narrazione. Ogni tema è introdotto facendo riferimento sia all’ambito normativo che a quello emotivo e sociale che lo contraddistinguono. Ci sono racconti sulla violenza di genere che purtroppo è un problema troppo spesso ricorrente, come quello del bullismo. In queste narrazioni si racconta della famiglia, della pandemia trascorsa in questi ultimi anni, ma ci sono racconti anche sul Natale. Un capitolo è dedicato alla Maremma, dove sono raccolti alcuni racconti ambientati nella terra dell’autrice, Meri Lolini, e sul suo amato mare. Meri Lolini è molto affezionata alla Maremma perché è lì che è nata e cresciuta.»

BREVE BIOGRAFIA DI MERI LOLINI:

MERI LOLINI sono nata a Massa Marittima (GR) e vivo dal 1977 a Firenze. Qui arrivai appena diplomata Perito Chimico ed iniziai la mia esperienza di analista chimico prima in laboratorio privato e poi per trent’anni in un laboratorio pubblico. Mi sono occupata del dosaggio dei microinquinanti organici sia in matrici alimentari che ambientali. Successivamente ho conseguito la laurea in Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le passioni che mi hanno sempre accompagnata sono la chimica e la lettura. Dal 2019 sono pensionata. Nel 2014 ho iniziato a scrivere libri che ad oggi sono otto ed una commedia. Questi sono i testi pubblicati: Una goccia nel mare dalla casa-famiglia alla famiglia ed. Harmakis (gennaio2014) La passione colora la vita -per non smarrirsi nelle strade buie della depressione ed. Harmakis (gennaio 2015) Non ci sono più le rondini? Una donna, una storia ed. Aracne (dicembre 2015) Scegliamo consapevolmente -i tanti aspetti del cibo. ed. Aracne (ottobre2016) Sognando la pace ed. Aracne (marzo 2017) Parliamo di rifiuti Tipologie Classificazione e Trattamenti ed. Aracne (ottobre 2017) Il mostro vorace ed. Aracne (gennaio 2018) attestato al Premio letterario “Caffè tra le nuvole”. Finalista al Premio Letterario IX edizione Casa Sanremo Writers. Una vipera in corpo ed. Aracne (agosto 2019). Alla luce commedia teatrale in collaborazione con Giulia Romolini per la trasposizione teatrale del racconto ed ha ricevuto il terzo Premio al Premio Letterario Rive Gauche di Firenze 19 ottobre 2019. Nel 2020 è stato pubblicato libro “L’indimenticabile Quarantena ” edito da CTL Libeccio Edizioni .Finalista al Premio Letterario Rive Gauche di Firenze 2020 con menzione speciale della giuria con la seguente motivazione: “Miglior testo di informazione giornalistica sulla pandemia”. “La lama “ CTL editore settembre 2021. “ Ti racconto una storia” settembre 2022 CTL editore. Curo la rubrica “Viviamo così…” sul blog-magazine “Mobmagazine.it”.

Meri Lolini

