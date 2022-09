Moda: Milano Fashion Week 2022 dal 20 settembre

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La “Milano Fashion Week 2022”, da martedi 20 settembre, apre i battenti molti i Brand e gli stilisti che saranno impegnati a presentare al grande pubblico le loro collezioni primavera/estate 2023. Duecentodieci appuntamenti, 68 sfilate, 31 eventi e 104 presentazioni tra questi il “Milano Fashion Show 2022” ideato dal direttore artistico Steven Torrisi e giunto alla sesta edizione.

La kermesse, con la direzione artistica di Steven Torrisi, si svolgerà Domenica 25 Settembre presso l’esclusivo Palazzo Francesco Turati sito in via Meravigli 7 20123 Milano.

In passerella sfileranno le collezioni di: ALV By Alviero Martini, Nino Lettieri, Jana Koperova, Maria Celli Atelier, Milano Fashion Borse Licenziatario ALV.

Tra Le celebrità presenti l’attrice Manuela Arcuri, che durante la ricca kermesse presenterà ufficialmente il suo nuovo logo “UNAM By Manuela Arcuri” insieme ad Antonio La Falce, licenziatario, che produrrà tutta la linea di cosmetica UNAM.

Per la speciale occasione trenta modelle/modelli indosseranno la T. shirt UNAM dando vita ad una sfilata diversa ed originale per presentare in esclusiva il nuovo marchio della filosofia stilistica UNAM BY MANUELA ARCURI .

La conduzione della serata è stata affidata a Nathaly Caldonazzo Top Model e attrice, inquilina del GF, ospite di varie trasmissioni televisive targate Rai e Mediaset. La sfilata sarà arricchita anche con la partecipazione del corpo di ballo di SHOWZER, del ballerino e cantante Tommaso Stanzani che presenterà il suo inedito “Flor De Luna”.

Tra gli illustri ospiti che prenderanno parte all’appuntamento fashion tra gli altri: Alviero Martini, Anton Giulio Grande, Nina Moric, Nino Lettieri, Lella Curiel, Maria Celli, Massimo Boldi, Elena Morali, Luigi Favoloso, Vittorio Sgarbi, Annalisa Minetti, Aida Yespica, Linda D, Turchese Baracchi, Giacomo Urtis, Daniele Interrante, Costantino Vitagliano, Filippo Nardi, Cecilia Gayle, Niccolò Torielli, Cecilia Capriotti, Simone di Matteo, Laura Bono e Romina Falconi.

Il make up sarà a cura del Team di Jonathan Tabacchiera Director Mua, mentre l’Hair Stylist a cura del team di Domenico Visone Hair Director.

Agenzie Partners:

The fashion Management di Mario Tomaselli , M.M model Management di Cinzia Baradel e Peter Stefanuttu , Infantino Consulting di Massimilino Infantino, TP Blondes Management di Terry Devol e Patrizia Faiello.