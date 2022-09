Monica Perna e il Goblish

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Lo scorso 8 settembre 2022 si è concluso il regno più lungo della storia britannica con la scomparsa della Regina Elisabetta, ed ora, tutto il mondo ha gli occhi puntati sull’ascesa al trono del nuovo Re d’Inghilterra. Il Re Carlo ha già dichiarato che molte cose cambieranno. Ma quali ripercussioni avrà tutto questo sulla lingua inglese, che da sempre, negli occhi degli europei, vede nel Regno Unito la sua casa di origine?

Una risposta a tale interrogativo sarà fornita durante l’evento in diretta streaming in anteprima ed esclusiva mondiale “Il Successore dell’Inglese” in programma mercoledì 21 settembre alle ore 21.00. Special guest della serata sarà la Dott.ssa Monica Perna, English Coach, Founder & CEO di AUGE International Consulting, ormai nota alla stampa internazionale.

Durante l’evento sarà aperta una finestra di dialogo su questo tema, svelando l’identità di un Nuovo Inglese, appunto definito ‘successore’ dell’inglese che sta per sostituire definitivamente, e a livello globale, la lingua che fino oggi è stata insegnata. Una lingua di cui la Perna ha parlato su oltre 200 pubblicazioni di stampa e radio nazionali ed internazionali

<<Carlo III d’Inghilterra ha dichiarato che sotto il suo regno ci saranno molti cambiamenti, a partire dalla famiglia reale, decretando così l’inizio indiscusso di una nuova era. Questa nuova situazione apre le porte ad un dialogo relativo al futuro della lingua inglese, che da sempre, negli occhi di noi europei, vede nel Regno Unito la sua casa d’origine>>, dichiara Monica Perna che prosegue ponendo un interrogativo: <<In questo clima di cambiamenti sarà l’inglese britannico con la sua RP – Received Pronunciation ed i suoi slang a dominare il panorama linguistico, o esiste una nuova variante più globale, pratica e meritocratica, pronta a “salire sul trono”? >>

L’evento del 21 settembre accenderà un dibattito su tali tematiche ponendo l’attenzione sul nuovo Inglese che sta per prendere definitivamente le redini della comunicazione internazionale. Un Inglese semplice, che è possibile apprendere a qualsiasi età, ovvero un Inglese pratico, che premia la capacità di comunicare e non la perfezione. Dunque, un Inglese meritocratico, che riconosce lo sforzo di chi non è madrelingua, ma si impegna a parlare una lingua che non è la propria. Queste le caratteristiche di quello che Monica Perna definisce Globish una variante a cui sarebbe possibile approcciarsi attraverso il cosiddetto Metodo AUGE, un metodo dalla natura immersiva, inclusiva ed esperienziale, ideato dalla stessa English Coach (www.augeinternationalconsulting.com)

Founder e CEO di AUGE International Consulting, la dott.ssa Monica Perna ha una formazione accademica in letteratura italiana e inglese, lingue straniere e comunicazione. Si è laureata alla University of Language and Communication IULM, presso cui ha poi conseguito un master in Tourism Management, Accounting, Marketing & Communication. Dopo aver iniziato la sua carriera come coordinatrice e tutor all’università, è diventata presto una vera e propria insegnante di inglese, facendosi strada attraverso scuole americane, scuole pastorali, istituti di formazione e accademie.

A Milano ha curato l’Accademia di Istruzione Superiore e in quell’ambiente ha ideato un metodo innovativo di apprendimento dell’inglese in grado di fare davvero la differenza nella formazione degli studenti interessati a gestire una nuova lingua con competenza e autonomia. Durante un viaggio a Dubai, un terreno fertile e sempre pronto ad accogliere idee imprenditoriali audaci e ambiziose, ha abbandonato il percorso tradizionale e accademico della didattica in Italia per entrare nel settore della formazione digitale e online.